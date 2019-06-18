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Benaventetik Infantatuaren alijarako etapa
Etapa honetan, Zamorari behin betiko agur esan eta Leonen sartu ziren.
Etapari buruzko informazioa 24: Benaventetik Infantatuaren alijarako etapa
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Etapako interesguneak 24: Benaventetik Infantatuaren alijarako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Benavente (zerbitzu guztiak)
Etaparen hasiera Azogueko Santa Maria eliza izango da. Santa Maria plazatik aterako gara, Herreros kaletik, eta ezkerrera egingo dugu Cañada de la Vizana kaletik. Kale hori jaitsi eta Donantes de Sangre kalera iritsiko gara. Kalea baino gehiago ZA-P-1511 irteera naturala da, Alcubillako errepidea, Manganeses de la Polvorosaraino iristen dena. Bertatik hurrengo kilometroak egingo ditugu, Done Jakue Bidea izeneko gasolindegi baten ondotik eta, aurrerago, trenbideko zubiaren azpitik (3,8 km). Errepideak ia ez du zirkulaziorik, eta Orbigo ibaiak ureztatutako lur landuen eta eskuineko baso mediterraneoaren artean ibiltzeko aukera ematen du. 4. kilometro-puntua igaro eta berrehun metrora, asfaltoaren konpainia eskuinetik utzi eta pista batetik igotzen hasi behar da (5,3 km). Bide hori gaizki seinaleztatuta dago, eta trenaren bideetatik hirurehun metrora dago. Gurutzatu eta bideekiko paralelo jarraituko dugu –gure ezkerretara geratzen dira–, kilometro erdi aurrerago pasatzeko. Gure ezkerraldean dagoen harrobitik laurehun metrora, El Peñón izeneko eremua dago, 773 metroko altitudean, non Roldán Hervás doktoreak Brigeco mansioa kokatu baitzuen. Bideak bigarren aldiz gurutzatu ondoren, pistatik jarraitu, eta, pixka bat aurrerago, A-52 errepidea gurutzatuko dugu, Villabrázaro agertu ondoren.
- 7,5 km. Villabrázaro (aldi baterako itxitako aterpetxea. taberna. Denda. Farmazia)
Taberna igarota, gurutzadura batera iritsi, eta aurrera jarraitu herria uzteko. Horrela, eskualdeko errepide batera igaroko gara, eta hurrengo 8 kilometroetan Maire de Castroponceraino lagunduko digu. Herri honen sarreran lurrean zulatutako kobazulo batzuk daude, eta bertan bizilagunek uztaren ardoa heltzen dute. Maire Orbigoaren ertzean dago, Benavente eta Los Valles eskualdean, eta Zamorako Zilarrezko Bideko azken herria da.
- 16. km. Maire de Castroponce (taberna)
Herritik ateratzean, La Vizana zubira doan errepidea hartuko dugu. Bi kilometro luze egin ondoren, mugarri horretara iritsiko gara, eta arrantzale bat baino gehiago Orbigoko amuarrainak tentatzen ikusiko ditugu (18,5 km). La Vizana, Leon probintzian, galtzadaren gaineko obra erromatarra izan zen, aldaketa ugari jasan zituena eta Erdi Aroko itxura duena. Uharrizko pisu trinko batetik igaro ondoren, ezkerretara jarraitzen dugu LE-114 errepidetik, eta, 200 metroan, eskuinetara dagoen bide bat hartu, eta ezkerretara, Infantatuko Alijara joateko. Gure asmoa aterpetxera joatea baldin bada, onena LE-114 errepidetik zuzen jarraitzea da eta eskuinetara ez biratzea, nahiz eta ingurabide txiki bat ematen duen, Infantatuaren Alijara iristeko aukerarik onena da. Lehenbizi Ozaniegoko upeltegiaren ondotik pasatzen da eta, 100 bat metrora, zaharren egoitzaren ondoan, erromesen aterpetxea dago. Populazioa, bide-egitura argikoa, gure oinetan geratzen da. · 22,1 km. Infantatuaren alija (aterpetxea. taberna. Denda. Farmazia. Kutxazaina)
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