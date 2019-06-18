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Alijatik La Bañezarako etapa
Etapa erosoa eta laburra Jamuz ibaiaren ertzean. Azkenean, La Bañeza dago zain
Etapari buruzko informazioa 25: Alijatik La Bañezarako etapa
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Etapako interesguneak 25: Alijatik La Bañezarako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Infantatuaren alija (aterpetxea. taberna. Denda. Farmazia. Kutxazaina)
Eguna hasteko, Errege kaleraino jaitsi besterik ez dago. Kale horrek herria zatitzen du eta LE-114 errepidearen trazadurarekin bat dator. Bi kilometro eta erdi asfalto baino gehiago egin ondoren, eskuinetara hartu behar dugu Nora doan bidea. Ondoren, Jamuz ibaiaren gaineko zubi bat zeharkatuko dugu, eta, berehala, ezkerrera egingo dugu Orbigoko ibaiadar horrekiko paralelo doan pistatik (3. km). Pista horrek hurrengo hamaika kilometroetan lagunduko digu, eta beti aurrera egingo dugu gure ezkerretara doan Jamuzaren eskutik. Berrogei bat minutu geroago, Genestacio ezkerretara ikusiko dugu. Herri horretara ez gara sartuko, gure ibilbideko kilometro erdian baitago. Hala ere, Quintana del Marco ezagutuko dugu, erromatarren garaiko herria, Villares hirian egindako aurkikuntzek erakusten dutenez.
- 8,3 km. Quintana del Marco (tabernak) Denda. Farmazia)
Aurrerago ere ez gara sartuko Villanueva de Jamuzen, pixka bat eskuan dagoelako, 200 metro inguru. Handik bi kilometrora, pixka bat aldatzen da atsegina, nahiz eta gidoi monotonoa eta pista amaitu egiten den (14,1. km). Horretarako, zuhaitz-ilara bat inguratu behar dugu, eta, aurrez aurre, erromesen etengabeko pasabideak markatutako bide batetik jarraitu. Horrela, Jamuzeko Santa Elena ingurura iritsiko gara. Ibaiaren gainean zubi bat zeharkatu eta herrira iritsi beharrean, eskuinera biratuko dugu pista batetik eta berrehun metro aurrerago ezkerretara, noria txiki bat baitago. Zuzen baten ondoren, LEtik 114ra (16,2 km) aterako gara, Jamuzeko Santa Elenaren irteeran, eta hiru kilometro egingo ditugu La Bañezako sarreraraino. Santiagoko Bidearen Lagunen Elkartea-Zilarraren Bidea “Urba mendia” delakoak bikain seinalatu du ibilbidea herriko sarreran. La Bañeza Sur izeneko saihesbidea hartu eta trenbidearen gainetik pasa behar da. Herrian aurrera egin behar da Santa Elena kaletik, ezkerretara San Julian kaletik eta eskuinetara San Roke kaletik. Horrela iristen da aterpetxeko ate berera, Bello Horizonte kalean.
- 20,5 km. La Bañeza (Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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