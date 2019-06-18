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La Bañeza eta Astorga arteko etapa
Azkenik, Astorgara iritsiko gara, bidearen amaiera eta Bide Frantsesarekiko lotura.
Etapari buruzko informazioa 26: La Bañeza eta Astorga arteko etapa
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Etapako interesguneak 26: La Bañeza eta Astorga arteko etapa
Ibilbidea
- 0 km. La Bañeza (Zerbitzu guztiak)
Ibilbidea Santa Luzia kalean hasten da eta, Asunción plazara iristean, Lope de Vega kaletik aurrera jarraitzen du. Errepidea gurutzatu eta zuzen doa Salvador kaletik, eliza erromanikoa eskuinetara utzita. Gero, eskuinera biratu Vía de la Plata kaletik, eta ezkerretara berrogeita hamar metro, Marcos de Segoviatik (Villalíserantz). Bertatik tiratu behar dugu, trenbidea zeharkatzeko. Errepidetik jarraitu, eta herriaren amaierako adierazlera iristean, eskuinetara dagoen pista asfaltatu batetik utziko dugu. Pista horrek Duerna ibaiaren ertzera eramaten gaitu, trenbideko burdinazko zubiari esker (2,4 km). Ehun metro geroago, ezkerrera egingo dugu, A-6aren azpitik pasatzera eramango gaituen bidetik. Oztopo hori igaro ondoren, biraketa pare bat datoz, bata ezkerrean eta bestea eskuinean, eta horien atzean zuzen bat dago, Palacios de Valduernara doana (6. km).
- 6. km. Valduernako jauregiak (taberna). Denda)
Herri honetako zeharbidea elizaren eta udalaren ondotik pasatzen da, eta hilerriaren ondoan uzten gaitu. Hemen, pista buztintsu zabal bat sortzen da, tximistorratzez, lorategiz eta ezkaiez inguratua. Hurrengo sei kilometroetan gidatuko gaitu. Distantzia hori igarota, eskualdeko errepide batera iritsiko gara (12,7 km). Eskuinerantz jarraitu, kilometro erdi, eta erreka baten gainetik pasa ondoren, ezkerretik utzi eta zabortegi baten ondotik pasatzen den beste pista batera iritsiko zarete. Gure eskuinean, A-6-ren trafikoa ikus eta senti daiteke, hau da, Sorr-A Coruña autobiarena. Azpitik pasatuko gara (16,5 km). Laurehun metro aurrerago N-vi-a gurutzatuko dugu. Bidegurutzearen ondoren, Valderreyko geltokira (gaur egun, erromesak daude geltoki zaharrean) eta Nistalera desbideratuko gara. 150 metrora errepide hori utzi eta ezkerrera biratu behar da, Turienzo ibaiaren gaineko Valimbre zubi erromatarrera zuzenean doan bidetik. Asturiica Augustan sartu aurretik erromesak aurkitzen duen azken aztarna erromatarra da. Zirkuluerdiko lau arkuk eusten diote, ibaian gora tajamar ikusgarriak dituela, eta 90eko hamarkadaren amaieran zaharberritu zuten erabat (18,2 km). Zubiaren irteeran, aurrez aurre, nekazaritzako nabe bateraino. Gero, aurrerantz jarraituko dugu 700 metro inguru, trenbidea zeharkatzera eramango gaituen bidezidor batetik. Eskuinetik egingo dugu aurrera, berriro gurutzatzeko, eta N-vi-ra aterako gara, Celada de la Vegaren parean.
- 20,5 km. Celada de la Vega (taberna). Denda)
Valimbre kaletik irtengo gara, kontsultategi medikoa dagoen plazatik. Berehala kalea pista bihurtuko da eta 100 metro eskasean eskuinetara beste pista bat hartuko dugu. kilometro eta erdian AP-71 errepidea gurutzatuko dugu azpiko pasabide batetik, eta kilometro bat baino gehixeagoan Astorgara iristeko VI. errepide nazionalera iritsiko gara.
- 24,2 km. Astorga (zerbitzu guztiak)
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