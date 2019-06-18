Etapa de La Bañeza a Astorga

El itinerario

Km 0. La Bañeza(Todos los servicios)

El itinerario nace en la calle Santa Lucía y al llegar a la plaza de la Asunción continúa de frente por la calle Lope de Vega. Cruza una carretera y avanza recto por la calle Salvador, dejando a la derecha la iglesia románica. Luego gira a la derecha por la calle Vía de la Plata y en cincuenta metros a la izquierda por Marcos de Segovia (dirección Villalís), por la que tiramos de frente para cruzar las vías del tren. Continuamos por la carretera y al llegar al indicador de fin de localidad la abandonamos por una pista asfaltada que surge a la derecha. Esta pista lleva hasta la misma orilla del río Duerna, que salvamos gracias al puente de hierro del ferrocarril (Km 2,4).

Cien metros después giramos a la izquierda por un camino que nos lleva a pasar bajo la A-6. Pasado este obstáculo vienen más tarde un par de giros, uno a la izquierda y otro a la derecha, tras los cuales sobreviene una recta que conduce a Palacios de Valduerna (Km 6).

Km 6. Palacios de Valduerna(Bar. Tienda)

La travesía por esta población pasa junto a la iglesia y el ayuntamiento y nos lleva a abandonarla junto al cementerio. Aquí nace una amplia pista arcillosa rodeada de un monte bajo de chaparros, jaras y tomillo que nos guiará durante los siguientes seis kilómetros. Recorrida esta distancia llegaremos hasta una carretera comarcal (Km 12,7). La seguimos hacia la derecha medio kilómetro y, tras pasar sobre un arroyo, la dejamos por la izquierda para incorporamos a otra pista que pasa junto a un vertedero. A nuestra derecha puede verse y sentirse el tráfico de la A-6, la autovía Madrid-A Coruña, que pasaremos por debajo (Km 16,5).

Cuatrocientos metros más adelante cruzamos la N-VI. Tras el cruce tomamos el desvío a la Estación de Valderrey (actualmente con albergue de peregrinos en su antigua estación) y Nistal. A 150 metros hay que dejar esta carretera y girar a la izquierda por un camino que lleva directamente hasta el puente romano de Valimbre sobre el río Turienzo. Éste es el último vestigio romano que encuentra el peregrino antes de entrar en Asturica Augusta. Sostenido por cuatro arcos de medio punto, con vistosos tajamares aguas arriba, fue completamente restaurado a finales de los años 90 (Km 18,2).

A la salida del puente seguimos de frente hasta una nave agrícola. Después seguiremos de frente unos 700 metros por una senda que nos lleva a cruzar las vías del tren. Avanzaremos siempre por su derecha para volver a cruzarlas y saldremos a la N-VI a la altura de Celada de la Vega.

Km 20,5. Celada de la Vega(Bar. Tienda)

Salimos por la calle Valimbre que parte de la plaza donde está el consultorio médico, en seguida la calle se convierte en pista para en poco más de 100 metros coger otra pista a mano derecha. al kilómetro y medio cruzaremos la AP-71 por un paso inferior para en poco más de un kilómetro acceder a la nacional VI por la cual llegamos a Astorga.