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Vía da prata

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Etapa 26

Etapa de La Bañeza a Astorga

km 24,2
Tempo 06H 00’
Dificultade media
Albergues 3
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 26: Etapa de La Bañeza a Astorga

Perfil: Etapa de La Bañeza a Astorga

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Puntos de interese da etapa 26: Etapa de La Bañeza a Astorga

  • 11 Pazo episcopal
  • 10 Catedral de Santa María
  • 9 Celada de la Vega. N-VI
  • 8 Ponte romana de Valimbre. Río Turienzo
  • 7 Pasa por baixo da autoestrada A-6
  • 6 estrada comarcal
  • 5 igrexa parroquial
  • 4 Ponte do ferrocarril. Río dun ollo
  • 3 Igrexa de Santa María
  • 2 igrexa do salvador
  • 1 Albergue de La Bañeza

O itinerario

  • Km 0. La Bañeza(Todos os servizos)

O itinerario nace na rúa Santa Lucía e ao chegar á praza da Asunción continúa de fronte pola rúa Lope de Veiga. Cruza unha estrada e avanza recto pola rúa Salvador, deixando á dereita a igrexa románica. Logo xira á dereita pola rúa Vía da Prata e en cincuenta metros á esquerda por Marcos de Segovia (dirección Villalís), pola que tiramos de fronte para cruzar as vías do tren. Continuamos pola estrada e ao chegar ao indicador de fin de localidade abandonámola por unha pista asfaltada que xorde á dereita. Esta pista leva até a mesma beira de o río Duerna, que salvamos grazas á ponte de ferro do ferrocarril (Km 2,4).Cen metros despois viramos á esquerda por un camiño que nos leva a pasar baixo a A-6. Pasado este obstáculo veñen máis tarde un par de xiros, un á esquerda e outro á dereita, tras os cales sobrevén unha recta que conduce a Palacios de Valduerna (Km 6).

  • Km 6. Palacios de Valduerna(Bar. Tenda)

A travesía por esta poboación pasa xunto á igrexa e o concello e lévanos a abandonala xunto ao cemiterio. Aquí nace unha ampla pista arxilosa rodeada dun monte baixo de chaparro, xaras e tomiño que nos guiará durante o seguintes seis quilómetros. Percorrida esta distancia chegaremos até unha estrada comarcal (Km 12,7). Seguímola cara á dereita medio quilómetro e, tras pasar sobre un arroio, deixámola pola esquerda para incorporamos a outra pista que pasa xunto a un vertedoiro. Á nosa dereita pode verse e sentirse o tráfico da A-6, a autovía Madrid-A Coruña, que pasaremos por baixo (Km 16,5).Catrocentos metros máis adiante cruzamos a N-VIN. Tras o cruzamento tomamos o desvío a a Estación de Valderrey (actualmente con albergue de peregrinos na súa antiga estación) e Nistal. A 150 metros hai que deixar esta estrada e virar á esquerda por un camiño que leva directamente até a ponte romana de Valimbre sobre o río Turienzo. Este é o último vestixio romano que atopa o peregrino antes de entrar en Asturica Augusta. Sostido por catro arcos de medio punto, con vistosos tajamares augas arriba, foi completamente restaurado a finais dos anos 90 (Km 18,2).Á saída da ponte seguimos de fronte até unha nave agrícola. Despois seguiremos de fronte uns 700 metros por unha senda que nos leva a cruzar as vías do tren. Avanzaremos sempre pola súa dereita para volver cruzalas e sairemos á N-VIN á altura de Celada de la Vega.

  • Km 20,5. Celada de la Vega(Bar. Tenda)

Saímos pola rúa Valimbre que parte da praza onde está o consultorio médico, deseguido a rúa convértese en pista para en pouco máis de 100 metros coller outra pista a man dereita. ao quilómetro e medio cruzaremos a AP-71 por un paso inferior para en pouco máis dun quilómetro acceder á nacional VIN pola cal chegamos a Astorga.

  • Km 24,2. Astorga (todos os servizos)

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