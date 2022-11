Etapa de La Bañeza a Astorga

O itinerario

Km 0. La Bañeza(Todos os servizos)

Km 6. Palacios de Valduerna(Bar. Tenda)

Km 20,5. Celada de la Vega(Bar. Tenda)

Km 24,2. Astorga (todos os servizos)

O itinerario nace na rúa Santa Lucía e ao chegar á praza da Asunción continúa de fronte pola rúa Lope de Veiga. Cruza unha estrada e avanza recto pola rúa Salvador, deixando á dereita a igrexa románica. Logo xira á dereita pola rúa Vía da Prata e en cincuenta metros á esquerda por Marcos de Segovia (dirección Villalís), pola que tiramos de fronte para cruzar as vías do tren. Continuamos pola estrada e ao chegar ao indicador de fin de localidade abandonámola por unha pista asfaltada que xorde á dereita. Esta pista leva até a mesma beira de o, que salvamos grazas á ponte de ferro do ferrocarril.Cen metros despois viramos á esquerda por un camiño que nos leva a pasar baixo a A-6. Pasado este obstáculo veñen máis tarde un par de xiros, un á esquerda e outro á dereita, tras os cales sobrevén unha recta que conduce a(Km 6).A travesía por esta poboación pasa xunto á igrexa e o concello e lévanos a abandonala xunto ao cemiterio. Aquí nace unha ampla pista arxilosa rodeada dun monte baixo de chaparro, xaras e tomiño que nos guiará durante o seguintes seis quilómetros. Percorrida esta distancia chegaremos até unha estrada comarcal. Seguímola cara á dereita medio quilómetro e, tras pasar sobre un arroio, deixámola pola esquerda para incorporamos a outra pista que pasa xunto a un vertedoiro. Á nosa dereita pode verse e sentirse o tráfico da A-6, a, que pasaremos por baixo.Catrocentos metros máis adiante cruzamos a N-VIN. Tras o cruzamento tomamos o desvío a a. A 150 metros hai que deixar esta estrada e virar á esquerda por un camiño que leva directamente até asobre o. Este é o último vestixio romano que atopa o peregrino antes de entrar en Asturica Augusta. Sostido por catro arcos de medio punto, con vistosos tajamares augas arriba, foi completamente restaurado a finais dos anos 90.Á saída da ponte seguimos de fronte até unha nave agrícola. Despois seguiremos de fronte uns 700 metros por unha senda que nos leva a cruzar as vías do tren. Avanzaremos sempre pola súa dereita para volver cruzalas e sairemos á N-VIN á altura deSaímos pola rúa Valimbre que parte da praza onde está o consultorio médico, deseguido a rúa convértese en pista para en pouco máis de 100 metros coller outra pista a man dereita. ao quilómetro e medio cruzaremos a AP-71 por un paso inferior para en pouco máis dun quilómetro acceder á nacional VIN pola cal chegamos a Astorga.