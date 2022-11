Etapa de la Bañeza a Astorga

L’itinerari

Km 0. La Bañeza(Tots els serveis)

Km 6. Palacios de Valduerna(Bar. Botiga)

Km 20,5. Parany de la Vega(Bar. Botiga)

Km 24,2. Astorga (tots els serveis)

L'itinerari neix al carrer Saint Lucia i en arribar a la plaça de l'Asunción continua de front pel carrer Lope de Vega. Travessa una carretera i avança recte pel carrer Salvador, deixant a la dreta l'església romànica. Després gira a la dreta pel carrer Via de la Plata i en cinquanta metres a l'esquerra per Marcos de Segòvia (adreça Villalís), per la qual tirem de front per a travessar les vies del tren. Continuem per la carretera i en arribar a l'indicador de fi de localitat l'abandonem per una pista asfaltada que sorgeix a la dreta. Aquesta pista porta fins a la mateixa riba de el, que salvem gràcies al pont de ferro del ferrocarril.Cent metres després girem a l'esquerra per un camí que ens porta a passar sota l'A-6. Passat aquest obstacle venen més tard un parell de girs, un a l'esquerra i un altre a la dreta, després dels quals sobrevé una recta que condueix a(Km 6).La travessia per aquesta població passa al costat de l'església i l'ajuntament i ens porta a abandonar-la al costat del cementiri. Aquí neix una àmplia pista argilenca envoltada d'un bosc baix de chaparros, jaras i farigola que ens guiarà durant els següents sis quilòmetres. Recorreguda aquesta distància arribarem fins a una carretera comarcal. La seguim cap a la dreta mig quilòmetre i, després de passar sobre un rierol, la deixem per l'esquerra per a incorporem a una altra pista que passa al costat d'un abocador. A la nostra dreta pot veure's i sentir-se el trànsit de la A-6, la, que passarem per sota.Quatre-cents metres més endavant creuem la N-VI. Després de l'encreuament prenem el desviament a la. A 150 metres cal deixar aquesta carretera i girar a l'esquerra per un camí que porta directament fins a elsobre el. Aquest és l'últim vestigi romà que troba el pelegrí abans d'entrar en Asturica Augusta. Sostingut per quatre arcs de mig punt, amb vistosos tallamars aigües amunt, va ser completament restaurat a la fi dels anys 90.A la sortida del pont seguim de front fins a una nau agrícola. Després seguirem de front uns 700 metres per una senda que ens porta a travessar les vies del tren. Avançarem sempre per la seva dreta per a tornar a creuar-les i sortirem a la N-VI a l'altura deSortim pel carrer Valimbre que part de la plaça on està el consultori mèdic, de seguida el carrer es converteix en pista per a en poc més de 100 metres agafar una altra pista a mà dreta. al quilòmetre i mig creuarem l'AP-71 per un pas inferior per a en poc més d'un quilòmetre accedir a la nacional VI per la qual arribem a Astorga.