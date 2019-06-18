Etapa de Alija del infantado a La Bañeza

El itinerario

Km 0. Alija del Infantado(Albergue. Bar. Tienda. Farmacia. Cajero)

Para empezar el día no hay más que bajar hasta la calle Real, vía que divide el pueblo y coincidente con el trazado de la LE-114. Tras más de dos kilómetros y medio de asfalto, tenemos que coger a mano derecha el desvío a La Nora. De seguido cruzaremos un puente sobre el río Jamuz e inmediatamente giraremos a la izquierda por la pista que avanza paralela a este afluente del Órbigo (Km 3).

La pista en cuestión nos va a acompañar durante los siguientes once kilómetros y siempre progresaremos de la mano del Jamuz, que fluye a nuestra izquierda. Unos cuarenta minutos después veremos a la izquierda Genestacio, localidad a la que no entramos por estar situada a medio kilómetro de nuestro recorrido. En cambio, sí llegaremos a visitar Quintana del Marco, municipio de ascendencia romana como así lo atestiguan los hallazgos hechos en la Villa de los Villares.

Km 8,3. Quintana del Marco(Bares. Tienda. Farmacia)

Más adelante no entraremos tampoco en Villanueva de Jamuz por encontrarse ligeramente a desmano, unos 200 metros. Dos kilómetros después cambia ligeramente el agradable, aunque monótono guion y la pista finaliza (Km 14,1), obligándonos a rodear una hilera de árboles y a continuar de frente por una senda marcada por el constante paso de los peregrinos. De esta manera llegamos hasta las inmediaciones de Santa Elena de Jamuz. En lugar de cruzar un puente sobre el río y llegar a la población giramos a la derecha por una pista y doscientos metros más adelante a la izquierda, donde hay una pequeña noria. Tras una recta salimos a la LE-114 (Km 16,2), ya a la salida de Santa Elena de Jamuz, y la seguimos durante tres kilómetros hasta la entrada de La Bañeza.

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago-Vía de la Plata “Monte Urba” de la Bañeza ha señalizado impecablemente el recorrido a la entrada de la localidad. Hay que coger el desvío marcado como La Bañeza Sur y pasar sobre las vías del ferrocarril. Ya en la población hay que tirar de frente por la calle Santa Elena; girar a la izquierda por la calle San Julián y después a la derecha por la calle San Roque. Se llega así hasta la misma puerta del albergue, sito en la calle Bello Horizonte.