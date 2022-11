Etapa de Alija del infantado a La Bañeza

El itinerario

Km 0. Alija del Infantado(Albergue. Bar. Tienda. Farmacia. Cajero)

Km 8,3. Quintana del Marco(Bares. Tienda. Farmacia)

Km 20,5. La Bañeza(Todos los servicios)

Para empezar el día no hay más que bajar hasta la calle Real, vía que divide el pueblo y coincidente con el trazado de la. Tras más de dos kilómetros y medio de asfalto, tenemos que coger a mano derecha el desvío a. De seguido cruzaremos un puente sobre ele inmediatamente giraremos a la izquierda por la pista que avanza paralela a este afluente del. La pista en cuestión nos va a acompañar durante los siguientes once kilómetros y siempre progresaremos de la mano del Jamuz, que fluye a nuestra izquierda. Unos cuarenta minutos después veremos a la izquierda, localidad a la que no entramos por estar situada a medio kilómetro de nuestro recorrido. En cambio, sí llegaremos a visitar, municipio de ascendencia romana como así lo atestiguan los hallazgos hechos en laMás adelante no entraremos tampoco enpor encontrarse ligeramente a desmano, unos 200 metros. Dos kilómetros después cambia ligeramente el agradable, aunque monótono guion y la pista finaliza, obligándonos a rodear una hilera de árboles y a continuar de frente por una senda marcada por el constante paso de los peregrinos. De esta manera llegamos hasta las inmediaciones de. En lugar de cruzar un puente sobre el río y llegar a la población giramos a la derecha por una pista y doscientos metros más adelante a la izquierda, donde hay una pequeña. Tras una recta salimos a la LE-114, ya a la salida de Santa Elena de Jamuz, y la seguimos durante tres kilómetros hasta la entrada de. Lade la Bañeza ha señalizado impecablemente el recorrido a la entrada de la localidad. Hay que coger el desvío marcado como La Bañeza Sur y pasar sobre las vías del ferrocarril. Ya en la población hay que tirar de frente por la calle Santa Elena; girar a la izquierda por la calle San Julián y después a la derecha por la calle San Roque. Se llega así hasta la misma puerta del albergue, sito en la calle Bello Horizonte.