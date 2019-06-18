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Via de la plata

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Etapa 25

Etapa d'Alija de l'infantado a la Bañeza

km 20,5
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
Albergs 1
Disponible sense connexió

Còmoda i curta etapa a la vora del riu Jamuz. Al final espera La Bañeza

Informació sobre l’etapa 25: Etapa d'Alija de l'infantado a la Bañeza

Perfil: Etapa d'Alija de l'infantado a la Bañeza

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Punts d’interès de l’etapa 25: Etapa d'Alija de l'infantado a la Bañeza

  • 9 Església de Santa Maria
  • 8 Església del Salvador
  • 7 Albergue de La Bañeza
  • 6 Final de pista
  • 5 Església parroquial
  • 4 Encreuament La Nora del Riu. Camí del riu Jamuz
  • 3 Castell Palau
  • 2 Església de Sant Esteve
  • 1 Albergue de Alija del Infantado

L’itinerari

  • Km 0. Alija de l'Infantado(Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia. Caixer)

Per a començar el dia no hi ha més que baixar fins al carrer Real, via que divideix el poble i coincident amb el traçat de la LI-114. Després de més de dos quilòmetres i mig d'asfalt, hem d'agafar a mà dreta el desviament a La Nora. De seguit creuarem un pont sobre el riu Jamuz i immediatament girarem a l'esquerra per la pista que avança paral·lela a aquest afluent de el Órbigo (Km 3).La pista en qüestió ens acompanyarà durant els següents onze quilòmetres i sempre progressarem de la mà del Jamuz, que flueix a la nostra esquerra. Uns quaranta minuts després veurem a l'esquerra Genestacio, localitat a la qual no entrem per estar situada a mig quilòmetre del nostre recorregut. En canvi, sí que arribarem a visitar Quintana del Marc, municipi d'ascendència romana com així ho testifiquen les troballes fetes en la Vila dels Villares.

  • Km 8,3. Quintana del Marc(Bars. Botiga. Farmàcia)

Més endavant no entrarem tampoc en Villanueva de Jamuz per trobar-se lleugerament a desmano, uns 200 metres. Dos quilòmetres després canvia lleugerament l'agradable, encara que monòton guió i la pista finalitza (Km 14,1), obligant-nos a envoltar una filera d'arbres i a continuar de front per una senda marcada pel constant pas dels pelegrins. D'aquesta manera arribem fins als voltants de Santa Elena de Jamuz. En lloc de creuar un pont sobre el riu i arribar a la població girem a la dreta per una pista i dos-cents metres més endavant a l'esquerra, on hi ha una petita sínia. Després d'una recta sortim a la LI-114 (Km 16,2), ja a la sortida de Santa Elena de Jamuz, i la seguim durant tres quilòmetres fins a l'entrada de La Bañeza.La Associació d'Amics del Camí de Santiago-Via de la PlataMuntanya Urba” de la Bañeza ha senyalitzat impecablement el recorregut a l'entrada de la localitat. Cal agafar el desviament marcat com La Bañeza Sud i passar sobre les vies del ferrocarril. Ja en la població cal tirar de front pel carrer Sant Elena; girar a l'esquerra pel carrer Sant Julián i després a la dreta pel carrer Sant Roque. S'arriba així fins a la mateixa porta de l'alberg, situat al carrer Bell Horitzó.

  • Km 20,5. La Bañeza(Tots els serveis)

Les dificultats

Observacions

En imatges

Què veure, què fer

Albergs

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