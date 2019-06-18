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Etapa d'Alija de l'infantado a la Bañeza
Còmoda i curta etapa a la vora del riu Jamuz. Al final espera La Bañeza
Informació sobre l’etapa 25: Etapa d'Alija de l'infantado a la Bañeza
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Punts d’interès de l’etapa 25: Etapa d'Alija de l'infantado a la Bañeza
L’itinerari
- Km 0. Alija de l'Infantado(Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia. Caixer)
Per a començar el dia no hi ha més que baixar fins al carrer Real, via que divideix el poble i coincident amb el traçat de la LI-114. Després de més de dos quilòmetres i mig d'asfalt, hem d'agafar a mà dreta el desviament a La Nora. De seguit creuarem un pont sobre el riu Jamuz i immediatament girarem a l'esquerra per la pista que avança paral·lela a aquest afluent de el Órbigo (Km 3).La pista en qüestió ens acompanyarà durant els següents onze quilòmetres i sempre progressarem de la mà del Jamuz, que flueix a la nostra esquerra. Uns quaranta minuts després veurem a l'esquerra Genestacio, localitat a la qual no entrem per estar situada a mig quilòmetre del nostre recorregut. En canvi, sí que arribarem a visitar Quintana del Marc, municipi d'ascendència romana com així ho testifiquen les troballes fetes en la Vila dels Villares.
- Km 8,3. Quintana del Marc(Bars. Botiga. Farmàcia)
Més endavant no entrarem tampoc en Villanueva de Jamuz per trobar-se lleugerament a desmano, uns 200 metres. Dos quilòmetres després canvia lleugerament l'agradable, encara que monòton guió i la pista finalitza (Km 14,1), obligant-nos a envoltar una filera d'arbres i a continuar de front per una senda marcada pel constant pas dels pelegrins. D'aquesta manera arribem fins als voltants de Santa Elena de Jamuz. En lloc de creuar un pont sobre el riu i arribar a la població girem a la dreta per una pista i dos-cents metres més endavant a l'esquerra, on hi ha una petita sínia. Després d'una recta sortim a la LI-114 (Km 16,2), ja a la sortida de Santa Elena de Jamuz, i la seguim durant tres quilòmetres fins a l'entrada de La Bañeza.La Associació d'Amics del Camí de Santiago-Via de la Plata “Muntanya Urba” de la Bañeza ha senyalitzat impecablement el recorregut a l'entrada de la localitat. Cal agafar el desviament marcat com La Bañeza Sud i passar sobre les vies del ferrocarril. Ja en la població cal tirar de front pel carrer Sant Elena; girar a l'esquerra pel carrer Sant Julián i després a la dreta pel carrer Sant Roque. S'arriba així fins a la mateixa porta de l'alberg, situat al carrer Bell Horitzó.
- Km 20,5. La Bañeza(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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