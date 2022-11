Etapa d'Alija de l'infantado a la Bañeza

L’itinerari

Km 0. Alija de l'Infantado(Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia. Caixer)

Km 8,3. Quintana del Marc(Bars. Botiga. Farmàcia)

Km 20,5. La Bañeza(Tots els serveis)

Per a començar el dia no hi ha més que baixar fins al carrer Real, via que divideix el poble i coincident amb el traçat de la. Després de més de dos quilòmetres i mig d'asfalt, hem d'agafar a mà dreta el desviament a. De seguit creuarem un pont sobre eli immediatament girarem a l'esquerra per la pista que avança paral·lela a aquest afluent de el.La pista en qüestió ens acompanyarà durant els següents onze quilòmetres i sempre progressarem de la mà del Jamuz, que flueix a la nostra esquerra. Uns quaranta minuts després veurem a l'esquerra, localitat a la qual no entrem per estar situada a mig quilòmetre del nostre recorregut. En canvi, sí que arribarem a visitar, municipi d'ascendència romana com així ho testifiquen les troballes fetes en laMés endavant no entrarem tampoc enper trobar-se lleugerament a desmano, uns 200 metres. Dos quilòmetres després canvia lleugerament l'agradable, encara que monòton guió i la pista finalitza, obligant-nos a envoltar una filera d'arbres i a continuar de front per una senda marcada pel constant pas dels pelegrins. D'aquesta manera arribem fins als voltants de. En lloc de creuar un pont sobre el riu i arribar a la població girem a la dreta per una pista i dos-cents metres més endavant a l'esquerra, on hi ha una petita. Després d'una recta sortim a la LI-114, ja a la sortida de Santa Elena de Jamuz, i la seguim durant tres quilòmetres fins a l'entrada de.La” de la Bañeza ha senyalitzat impecablement el recorregut a l'entrada de la localitat. Cal agafar el desviament marcat com La Bañeza Sud i passar sobre les vies del ferrocarril. Ja en la població cal tirar de front pel carrer Sant Elena; girar a l'esquerra pel carrer Sant Julián i després a la dreta pel carrer Sant Roque. S'arriba així fins a la mateixa porta de l'alberg, situat al carrer Bell Horitzó.