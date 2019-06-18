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Etapa de Alija do infantado a La Bañeza
Información sobre a etapa 25: Etapa de Alija do infantado a La Bañeza
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Puntos de interese da etapa 25: Etapa de Alija do infantado a La Bañeza
O itinerario
- Km 0. Alija del Infantado(Albergue. Bar. Tenda. Farmacia. Caixeiro)
Para empezar o día non hai máis que baixar até a rúa Real, vía que divide o pobo e coincidente co trazado de a LLE-114. Tras máis de dous quilómetros e medio de asfalto, temos que coller a man dereita o desvío a A Nora. De seguido cruzaremos unha ponte sobre o río Jamuz e inmediatamente viraremos á esquerda pola pista que avanza paralela a este afluente de o Órbigo (Km 3).A pista en cuestión vainos a acompañar durante o seguintes once quilómetros e sempre progresaremos da man do Jamuz, que flúe á nosa esquerda. Un corenta minutos despois veremos á esquerda Genestacio, localidade á que non entramos por estar situada a medio quilómetro do noso percorrido. En cambio, si chegaremos a visitar Quintana del Marco, municipio de ascendencia romana como así o testemuñan os achados feitos en a Vila dos Villares.
- Km 8,3. Quintana del Marco(Bares. Tenda. Farmacia)
Máis adiante non entraremos tampouco en Villanueva de Jamuz por atoparse lixeiramente a desmano, uns 200 metros. Dous quilómetros despois cambia lixeiramente o agradable, aínda que monótono guion e a pista finaliza (Km 14,1), obrigándonos a rodear unha fileira de árbores e a continuar de fronte por unha senda marcada polo constante paso dos peregrinos. Desta maneira chegamos até as inmediacións de Santa Elena de Jamuz. En lugar de cruzar unha ponte sobre o río e chegar á poboación viramos á dereita por unha pista e douscentos metros máis adiante á esquerda, onde hai unha pequena nora. Tras unha recta saímos á LLE-114 (Km 16,2), xa á saída de Santa Elena de Jamuz, e seguímola durante tres quilómetros até a entrada de La Bañeza.A Asociación de Amigos do Camiño de Santiago-Vía da Prata “Monte Urba” da Bañeza sinalizou impecablemente o percorrido á entrada da localidade. Hai que coller o desvío marcado como La Bañeza Sur e pasar sobre as vías do ferrocarril. Xa na poboación hai que tirar de fronte pola rúa Santa Elena; virar á esquerda pola rúa San Julián e despois á dereita pola rúa San Roque. Chégase así até a mesma porta do albergue, sito na rúa Belo Horizonte.
- Km 20,5. La Bañeza(Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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