Etapa de Alija do infantado a La Bañeza

O itinerario

Km 0. Alija del Infantado(Albergue. Bar. Tenda. Farmacia. Caixeiro)

Km 8,3. Quintana del Marco(Bares. Tenda. Farmacia)

Km 20,5. La Bañeza(Todos os servizos)

Para empezar o día non hai máis que baixar até a rúa Real, vía que divide o pobo e coincidente co trazado de a. Tras máis de dous quilómetros e medio de asfalto, temos que coller a man dereita o desvío a. De seguido cruzaremos unha ponte sobre oe inmediatamente viraremos á esquerda pola pista que avanza paralela a este afluente de o.A pista en cuestión vainos a acompañar durante o seguintes once quilómetros e sempre progresaremos da man do Jamuz, que flúe á nosa esquerda. Un corenta minutos despois veremos á esquerda, localidade á que non entramos por estar situada a medio quilómetro do noso percorrido. En cambio, si chegaremos a visitar, municipio de ascendencia romana como así o testemuñan os achados feitos en aMáis adiante non entraremos tampouco enpor atoparse lixeiramente a desmano, uns 200 metros. Dous quilómetros despois cambia lixeiramente o agradable, aínda que monótono guion e a pista finaliza, obrigándonos a rodear unha fileira de árbores e a continuar de fronte por unha senda marcada polo constante paso dos peregrinos. Desta maneira chegamos até as inmediacións de. En lugar de cruzar unha ponte sobre o río e chegar á poboación viramos á dereita por unha pista e douscentos metros máis adiante á esquerda, onde hai unha pequena. Tras unha recta saímos á LLE-114, xa á saída de Santa Elena de Jamuz, e seguímola durante tres quilómetros até a entrada de.A” da Bañeza sinalizou impecablemente o percorrido á entrada da localidade. Hai que coller o desvío marcado como La Bañeza Sur e pasar sobre as vías do ferrocarril. Xa na poboación hai que tirar de fronte pola rúa Santa Elena; virar á esquerda pola rúa San Julián e despois á dereita pola rúa San Roque. Chégase así até a mesma porta do albergue, sito na rúa Belo Horizonte.