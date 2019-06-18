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Granja de Moreruelatik Benaventera
N-630ekiko paralelo den edozein bide erabiltzen da asfaltoa saihesteko.
Etapari buruzko informazioa 23: Granja de Moreruelatik Benaventera
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Etapako interesguneak 23: Granja de Moreruelatik Benaventera
Ibilbidea
- 0 km. Moreruelako landetxea (aterpetxea. taberna. Denda)
Granja de Moreruelako elizaren atzean, zutoin batean seinaleztatuta dago bideen adarkatzea. Ezkerrean, Zangozako bidetik Ourensera; eskuinean, Astorgarantz, Zilarrezko Bidetik jarraituz. Azken aukera horri aurre egin, eta, horretarako, San Juan eta Bodegas kaleetatik gora egingo dugu, ehunka metrotik antena bateraino doan pista bat hartzeko. Adi: gaizki seinaleztatutako puntu horretan, ez dugu aurrez aurre jarraitu behar, baizik eta eskuinera biratu, ondoko pistatik metro batzuk atzera egin eta ezkerretara egin behar dugu, behin betiko egingo dugun pista hartzeko. Erreferentzia gisa, N-630 errepidearekiko paralelo joango gara, eskuinetara hirurehun bat metrora. Pista ia bi kilometroko zuzen luze bat da, Tábarara doan errepidera doana (2,5 km).Hara iristean, eskuinera biratuko dugu, eta, metro batzuk barru, N-630 errepidearekiko paralelo doan baso batetik doan bidea hartuko dugu ezkerretik. 2,5 kilometrora, ezkerrera hartuko dugun pista batera joango gara. Pixka bat aurrerago, eskuinera egingo dugu, eta A-66 gaineko pasabide batetik pasako gara. Errepide bat gurutzatu eta Santovenia del Eslan sartuko gara.
- 8,5 km. Eslako santovenia (taberna). Dendak)
Herria N-630 errepidetik igarotzen da, eta Tovarreko Andre Mariaren eliza pasa ondoren, eskuinean hiru tutuko iturri berezi bat eta aska bat aurkituko ditugu. Haren atzean, Prado Ramiro errekaren gainetik pasa eta N-630 errepidearen ertzean dagoen hilerriraino iristen den bidea hartu behar da. Hurrengo 600 metroak errepidearen eskuineko bazterbidearen ondoko bidezidor txiki batetik jarraitzen dute. Gezi hori batek hura gurutzatzera eta nazioaren beste aldeko bide batetik beste ehunka metro jarraitzera behartzen gaituen arte. Ondoren, Villaveza del Aguara joango gara, bazterbidetik, eta bide txiki batetik, asfaltoa galarazten duen erreten baten ondoan.
- 14. km. Villaveza del Agua (taberna). Denda)
Villavezako herri hau nazio-herri beretik gurutzatuko dugu, eta biztanleria-amaierako kartela baino 150 metro lehenago, ezkerrean jaiotako pista hartuko dugu. Honek zuzenean eramango gaitu Barcial del Barcoraino, non Santa Marina elizaren dorre oktogonala gailentzen den.
- 16,5 km. Barcial del Barco (aterpetxea. Taberna)
- Bartzialetik atera eta N-630 errepidea zeharkatzeko, bide berderaino doan kale bat hartuko dugu, N-N-630 errepidearen eskuinaldera. Bide berdean aurrera egingo dugu, Esla ibaiaren burdinazko zubi zahar bat gurutzatu arte (kontuz, bide berdetik Benaventera joan gaitezke, Villanueva de Azoaguetik igaro gabe, edo aurrera egin).
- 22. km. Villanueva de Azoague (taberna)
Seinaleztapenak aurrez aurre gidatzen gaitu beti, eta ZA-P-2545 errepidea hartzera eramaten gaitu, Azucarera Ebroko dorre ikusgarria erreferentzia hartuta. Haren ondotik pasa eta zazpiehun metrotan Benaventeko sarreraraino iritsiko gara. Sarrerako biribilgunera iritsi beharrean, errepidea baino metro batzuk lehenago atera behar dugu, N-525 errepidea zubi baten azpian duen bidetik. Hala, Geltokiko errepidea kaleraino iritsiko gara, eta gezi horiek distira egiten dute, ez dagoelako. Aterpetxeraino iristeko, zuzen jarraitu behar da, Gaztelua pasa eta tren geltoki zaharreraino eta La Pradera parkeraino jarraitu. Benaventeko Udalak aterpe hori jartzeko aprobetxatu du.
- 25,5 km. Benavente (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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