Etapa de Granja de Moreruela a Benavente

L’itinerari

Km 0. Granja de Moreruela(Alberg. Bar. Botiga)

Km 8,5. Santovenia de l'Esla(Bar. Botigues)

Km 14. Villaveza de l'Aigua(Bar. Botiga)

Km 16,5. Barcial del Vaixell(Alberg. Bar)

sortint de Barcial agafem un carrer a la dreta de la nacional que ens porta fins a la via verda, antiga línia de ferrocarril que agafem a l'esquerra per per ella creuar la N-630, seguim per la via verda fins a creuar un antic pont de ferro de ferrocarril el Rio Esla, (ull perquè aquí es pot seguir per la via verda fins a Benavente sense passar per Villanueva d'Azoague o bé continuar pel traçat "oficial" el qual descrivim a continuacion), i immediatament agafar un camí a la dreta que baixa al costat del va riure i girar a l'esquerra per a continuar fins a la següent població, Villanueva d'Azoague.

Km 22. Villanueva d'Azoague(Bar)

Km 25,5. Benavente(Tots els serveis)

Darrere de l'església de Granja de Moreruela es troba senyalitzada en un pal la bifurcació dels Camins. A l'esquerra, cap a Orense pel Camí Sanabrés; a la dreta, cap a Astorga continuant per la Via de la Plata. Afrontem aquesta última opció i per a això pugem pels carrers Sant Joan i els Cellers per a prendre una pista que seguim uns centenars de metres fins a una antena. Atenció perquè en aquest punt, mal senyalitzat, per cert, no hem de seguir de front, sinó que hem de girar a la dreta, retrocedir uns metres per la pista del costat i torçar a l'esquerra per a agafar la pista per la qual avançarem definitivament.Com a referència caminarem paral·lels a la N-630, que es troba a uns tres-cents metres a mà dreta. La pista és una llarga recta de gairebé dos quilòmetres que pararà a la carretera que es dirigeix a Tábara (km 2,5). En arribar a ella girem a la dreta per a en uns metres agafar per l'esquerra un camí per un bosc que va en paral·lel a la N-630. Als 2,5 quilòmetres pararem a una pista que agafem a l'esquerra per a poc més endavant girar a la dreta i creuar per un pas elevat l'A-66, continuem la direcció que portàvem fins a travessar una carretera i entrar així en Santovenia de l'Esla.La localitat es travessa per la N-630 i després de passar latrobarem a la dreta una singular. Darrere d'ella cal agafar un camí que arriba, després de passar sobre eli un curt repit, fins al cementiri situat a la vora de la N-630. Els pròxims 600 metres es continuen per una petita senda al costat del voral dret de la carretera. Just fins que una fletxa groga ens obliga a creuar-la i a seguir altres centenars de metres per un camí a l'altre costat de la nacional. Després d'aquest ball continuem fins apel voral i per una petita senda al costat d'una séquia que evita l'asfalt.Creuem aquesta població de Villaveza per la mateixa nacional i 150 metres abans del cartell de fi de població agafem una pista que neix a l'esquerra. Aquesta ens porta directament fins a la pròxima, on sobresurt la torre octogonal de laLa senyalització ens guia sempre de front i ens porta a agafar la carretera ZA-P-2545, tenint com a referència la vistosa torre de la Sucrera Ebre. Passem al costat d'ella i en set-cents metres arribem fins a l'entrada de. En lloc d'arribar fins a la rotonda d'entrada ens sortim uns metres abans de la carretera per un camí que porta a salvar la N-525 sota un pont. Així arribem fins al carrer Carretera de l'Estació on les fletxes grogues brillen per la seva absència. Per a arribar fins a l'alberg cal continuar tot recte, passar el Castell i seguir fins a la, lloc aprofitat per l'Ajuntament de Benavente per a situar el refugi.