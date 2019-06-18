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Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela
A Granja de Moreruela el camí es bifurca per arribar a Santiago
Informació sobre l’etapa 22: Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela
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Punts d’interès de l’etapa 22: Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela
L’itinerari
- Km 0. Montamarta(Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia)
Inaugurem el dia al costat de la església de San Miguel Arcàngel. Als seus peus es troba una escultura dedicada a el Zangarrón, un personatge ancestral proveït d'una màscara i un trident el paper del qual s'encarreguen de representar els cinquens els dies d'Any Nou i Reis. Deixem Montamarta i agafem un camí que en breu baixa fins a la cua de el embassament de Ricobayo. Davant s'alça sobre un faralló, a resguard de les aigües, la ermita de la Verge del Castell. Es deixa a mà esquerra donant a parar a una pista (Km 0,8).Passat l'ermita la qual deixem a mà esquerra continuem per una pista que discorre paral·lela a la nacional que tenim a la nostra dreta, al cap d'uns tres quilòmetres arribem a la línia de l'AVE la qual creuem per sota i seguim la pista per a més endavant creuar la N-631 i desembocar en la N-630 la qual deixarem per la dreta i travessarem l'autovia A-66, la seguim en paral·lel res més creuar-la per a més endavant desviar-nos per a creuar per un pont un dels braços de l'embassament de Ricobayo.Creuem per un pont primer la N-630 i després l'autovia A-66, girem a la dreta per a a poc a poc per pista anar allunyant-nos d'elles, (km 9).Després de quilometro i mig arribem a l'encreuament de les ruïnes de Castrotorafe, important ciutat del segle XI que custodiava el pont sobre el riu Esla i que va ser abandonada definitivament en el XVIII. Alguns historiadors han situat aquí una mansio de la calçada romana coneguda com a Vico Aquario (Km 10,5). El camí no accedeix al recinte, però aquesta ciutat medieval mereix almenys una breu visita. Deixem enrere el desviament i continuem el camí per a en poc més d'un quilòmetre girar a la dreta en direcció a Fontanillas de Castro, que ha habilitat un refugi amb diverses lliteres.
- Km 12,5. Fontanillas de Castro(Refugi. Bar. Botiga en la gasolinera)
Deixem Fontanillas pel carrer Barca i prenem la pista de la dreta, que en tres quilòmetres ens deixa sense contratemps a les portes de Reg del Camí, població amb alberg de pelegrins (tancat temporalment).
- Km 16,2. Reg del Camí(Alberg tancat temporalment. Bar. Botiga)
Des de la nacional agafem en oblic un carrer, ben senyalitzada, per a a el poc girar a la dreta per una pista que més endavant contínua paral·lel a la A-66 la qual creuem i continuem paral·lels a ella ara deixant-la a la nostra esquerra. Quatre quilòmetres i mig després travessarem la carretera que es dirigeix a el monestir de Moreruela i entrarem en Granja de Moreruela. Després d'un gir a la dreta pel carrer José Rodríguez Joaquín arribem a la nacional.Una vegada en Granja de Moreruela tocarà decidir si continuar per la Via de la Plata en direcció a Astorga o pel Camí Sanabrés, que travessa la comarca de Sanabria, arriba a Orense i segueix ja per terres gallegues fins a Santiago de Compostel·la.
- Km 22,7. Granja de Moreruela(Alberg. Bar. Botiga)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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