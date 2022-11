Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela

L’itinerari

Km 0. Montamarta(Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia)

Km 12,5. Fontanillas de Castro(Refugi. Bar. Botiga en la gasolinera)

Km 16,2. Reg del Camí(Alberg tancat temporalment. Bar. Botiga)

Km 22,7. Granja de Moreruela(Alberg. Bar. Botiga)

Inaugurem el dia al costat de la. Als seus peus es troba una escultura dedicada a el, un personatge ancestral proveït d'una màscara i un trident el paper del qual s'encarreguen de representar els cinquens els dies d'Any Nou i Reis. Deixemi agafem un camí que en breu baixa fins a la cua de el. Davant s'alça sobre un faralló, a resguard de les aigües, la. Es deixa a mà esquerra donant a parar a una pista.Passat l'ermita la qual deixem a mà esquerra continuem per una pista que discorre paral·lela a la nacional que tenim a la nostra dreta, al cap d'uns tres quilòmetres arribem a la línia de l'AVE la qual creuem per sota i seguim la pista per a més endavant creuar la N-631 i desembocar en la N-630 la qual deixarem per la dreta i travessarem l'autovia A-66, la seguim en paral·lel res més creuar-la per a més endavant desviar-nos per a creuar per un pont un dels braços de l'embassament de Ricobayo.Creuem per un pont primer la N-630 i després l'autovia A-66, girem a la dreta per a a poc a poc per pista anar allunyant-nos d'elles,Després de quilometro i mig arribem a l'encreuament de les, important ciutat del segle XI que custodiava el pont sobre el riu Esla i que va ser abandonada definitivament en el XVIII. Alguns historiadors han situat aquí unade la calçada romana coneguda com a. El camí no accedeix al recinte, però aquesta ciutat medieval mereix almenys una breu visita. Deixem enrere el desviament i continuem el camí per a en poc més d'un quilòmetre girar a la dreta en direcció a, que ha habilitat un refugi amb diverses lliteres.Deixem Fontanillas pel carrer Barca i prenem la pista de la dreta, que en tres quilòmetres ens deixa sense contratemps a les portes de, població amb alberg de pelegrins (tancat temporalment).Des de la nacional agafem en oblic un carrer, ben senyalitzada, per a a el poc girar a la dreta per una pista que més endavant contínua paral·lel a la A-66 la qual creuem i continuem paral·lels a ella ara deixant-la a la nostra esquerra. Quatre quilòmetres i mig després travessarem la carretera que es dirigeix a eli entrarem en. Després d'un gir a la dreta pel carrer José Rodríguez Joaquín arribem a la nacional.Una vegada en Granja de Moreruela tocarà decidir si continuar per la Via de la Plata en direcció a Astorga o pel Camí Sanabrés, que travessa la comarca de Sanabria, arriba a Orense i segueix ja per terres gallegues fins a Santiago de Compostel·la.