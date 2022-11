Etapa de Granxa de Moreruela a Benavente

O itinerario

Km 0. Granxa de Moreruela(Albergue. Bar. Tenda)

Km 8,5. Santovenia del Esla(Bar. Tendas)

Km 14. Villaveza del Agua(Bar. Tenda)

Km 16,5. Barcial del Barco(Albergue. Bar)

saíndo de Barcial collemos unha rúa á dereita da nacional que nos leva até a vía verde, antiga liña de ferrocarril que collemos á esquerda para por ela cruzar a N-630, seguimos pola vía verde até cruzar unha antiga ponte de ferro de ferrocarril o Rio Esla, (ollo porque aquí se pode seguir pola vía verde até Benavente sen pasar por Villanueva de Azoague ou ben continuar polo trazado "oficial" o cal describimos a continuacion), e inmediatamente coller un camiño á dereita que baixa á beira do rio e virar á esquerda para continuar até a seguinte poboación, Villanueva de Azoague.

Km 22. Villanueva de Azoague(Bar)

Km 25,5. Benavente(Todos os servizos)

Detrás da igrexa de Granxa de Moreruela atópase sinalizada nun poste a bifurcación dos Camiños. Á esquerda, cara a Ourense polo Camiño Sanabrés; á dereita, cara a Astorga continuando pola Vía da Prata. Afrontamos esta última opción e para iso subimos polas rúas San Juan e as Adegas para tomar unha pista que seguimos uns centos de metros até unha antena. Atención porque neste punto, mal sinalizado, por certo, non debemos seguir de fronte, senón que temos que virar á dereita, retroceder uns metros pola pista de á beira e torcer á esquerda para coller a pista pola que avanzaremos definitivamente.Como referencia camiñaremos paralelos á N-630, que se atopa a uns trescentos metros a man dereita. A pista é unha longa recta de case dous quilómetros que vai parar á estrada que se dirixe a Tábara (km 2,5). Ao chegar a ela viramos á dereita para nuns metros coller pola esquerda un camiño por un bosque que vai en paralelo á N-630. Aos 2,5 quilómetros imos parar a unha pista que collemos á esquerda para pouco máis adiante virar á dereita e cruzar por un paso elevado a A-66, continuamos a dirección que levabamos até cruzar unha estrada e entrar así en Santovenia del Esla.A localidade atravésase pola N-630 e despois de pasar aatoparemos á dereita unha singular. Detrás dela hai que coller un camiño que chega, tras pasar sobre oe un curto repecho, até o cemiterio situado ao bordo da N-630. Os próximos 600 metros continúanse por unha pequena senda xunto á beiravía dereita da estrada. Xusto ata que unha frecha amarela obríganos a cruzala e a seguir outros centos de metros por un camiño alén da nacional. Tras este baile continuamos atépola beiravía e por unha pequena senda xunto a unha acequia que evita o asfalto.Cruzamos esta poboación de Villaveza pola mesma nacional e 150 metros antes do cartel de fin de poboación collemos unha pista que nace á esquerda. Esta lévanos directamente até a próxima, onde sobresae a torre octogonal de aA sinalización guíanos sempre de fronte e lévanos a coller a estrada ZA-P-2545, tendo como referencia a vistosa torre da Azucreira Ebro. Pasamos xunto a ela e en setecentos metros chegamos até a entrada de. En lugar de chegar até a rotonda de entrada saímonos uns metros antes da estrada por un camiño que leva a salvar a N-525 baixo unha ponte. Así chegamos até a rúa Estrada da Estación onde as frechas amarelas brillan pola súa ausencia. Para chegar até o albergue hai que continuar todo recto, pasar o Castelo e seguir até a, lugar comenenciudo polo Concello de Benavente para situar o refuxio.