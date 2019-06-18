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Montamartatik Granja de Moreruelara bitarteko etapa
Granja de Moreruelan bidea bitan banatzen da Santiagora iristeko
Etapari buruzko informazioa 22: Montamartatik Granja de Moreruelara bitarteko etapa
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Etapako interesguneak 22: Montamartatik Granja de Moreruelara bitarteko etapa
Ibilbidea
- 0 km. Montamarta (aterpetxea. taberna. Denda. Farmazia)
San Migel Goiaingeruaren elizaren ondoan inauguratuko dugu eguna. Oinaldean, Zangarronari eskainitako eskultura bat dago. Antzinako pertsonaia bat da, maskara bat eta tridente bat dituena, eta haren papera Urte Berriko eta Erregeetako egunetako bostenak irudikatzeaz arduratzen da. Montamarta utzi eta Ricobayoko urtegiaren ertzera doan bidea hartuko dugu. Aurrean, farailoi baten gainean, Gazteluko Ama Birjinaren ermita dago, uretatik salbu. Ezkerretara utzi, pista bati (0,8. km) begira. Ermita ezkerretara utzi ondoren, eskuinetara dugun pista nazionaletik paraleloan doan pista bati jarraituko diogu. Hiru kilometro inguru igaro ondoren, AVE linearen lerrora iritsiko gara. Azpitik pasa, eta pistari jarraituko diogu, N-631 zeharkatzeko, eta N-630 errepidean amaituko dugu. Ondoren, eskuinera egingo dugu, eta A-66 autobia zeharkatuko dugu. Lehenengo, N-630 errepidea gurutzatuko dugu, eta, ondoren, A-66 autobia. Eskuinera egingo dugu pixkanaka, pistatik urruntzeko (9. km). Kilometro eta erdi egin ondoren, Castrotorafeko aurrien bidegurutzera iritsiko gara. Hiri hori XI. mendeko hiri garrantzitsua da, Esla ibaiaren gaineko zubia zaintzen zuen eta XVIII. mendean behin betiko utzi zuten. Historialari batzuek Vico Aquario (10,5 km) izeneko galtzada erromatarraren kirtena kokatu dute hemen. Bidea ez da barrutira iristen, baina Erdi Aroko hiri honek gutxienez bisita labur bat merezi du. Bidea atzean utzi eta kilometro bat baino gehixeagoan eskuinetara egingo dugu, Fontanillas de Castrorantz. Izan ere, Fontanillas de Castrok aterpetxe bat jarri du zenbait literekin.
- 12,5 km. Fontanillas de Castro(Babeslekua. taberna. Gasolindegiko denda)
Fontanillas Barca kaletik pasa, eta eskuineko pista hartu. Hiru kilometroan, arazorik gabe utziko gaitu Gamelu del Camino auzoko ateak, erromesen aterpea duen herria (aldi baterako itxita).
- 16,2 km. Bideko ureztaketa (aldi baterako itxitako aterpetxea. taberna. Denda)
Errepide nazionaletik kale zeihartsu bat hartuko dugu, ondo seinaleztatua, eta, handik gutxira, eskuinera biratuko dugu, A-66 errepidearekiko paralelo doan pista batetik. Pista hori gurutzatu eta haren paraleloan jarraituko dugu, eta, ondoren, gure ezkerretara utziko dugu. Lau kilometro eta erdi geroago, Moreruelako monasteriora doan errepidea gurutzatuko dugu eta Granja de Moreruelan sartuko gara. Jose Rodriguez Joaquin kaletik eskuinera biratu ondoren, nazio-estatura iritsiko gara. Granja de Moreruelan, erabaki behar du Zilarraren Bidetik jarraitu Astorgarantz edo Sanabresko Bidetik jarraitu, Sanabriako eskualdea zeharkatu, Ourensera iritsi eta Galiziako lurretatik jarraitu Santiagoraino.
- 22,7 km. Moreruelako landetxea (aterpetxea. taberna. Denda)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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