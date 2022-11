Etapa de Montamarta a Granxa de Moreruela

O itinerario

Km 0. Montamarta(Albergue. Bar. Tenda. Farmacia)

Km 12,5. Fontanillas de Castro(Refuxio. Bar. Tenda na gasolineira)

Km 16,2. Rega do Camiño(Albergue pechado temporalmente. Bar. Tenda)

Km 22,7. Granxa de Moreruela(Albergue. Bar. Tenda)

Inauguramos o día xunto a a. Aos seus pés atópase unha escultura dedicada a o, un personaxe ancestral provisto dunha máscara e un tridente cuxo papel se encargan de representar os quintos os días de Ano Novo e Reis. Deixamose collemos un camiño que en breve baixa até a cola de o. En fronte álzase sobre un farallón, a salvo das augas, a. Déixase a man esquerda dando a parar a unha pista.Pasado a ermida a cal deixamos a man esquerda continuamos por unha pista que discorre paralela á nacional que temos á nosa dereita, ao cabo dun tres quilómetros chegamos á liña da AVE a cal cruzamos por baixo e seguimos a pista para máis adiante cruzar a N-631 e desembocar na N-630 a cal deixaremos pola dereita e cruzaremos a autovía A-66, seguímola en paralelo nada máis cruzala para máis adiante desviarnos para cruzar por unha ponte un dos brazos do encoro de Ricobayo.Cruzamos por unha ponte primeiro a N-630 e logo a autovía A-66, viramos á dereita para aos poucos por pista ir afastándonos delas,Tras kilometro e medio chegamos ao cruzamento de as, importante cidade do século XI que custodiaba a ponte sobre o río Esla e que foi abandonada definitivamente no XVIII. Algúns historiadores situaron aquí unhada calzada romana coñecida como. O camiño non accede ao recinto, pero esta cidade medieval merece polo menos unha breve visita. Deixamos atrás o desvío e continuamos o camiño para en pouco máis dun quilómetro virar á dereita en dirección a, que habilitou un refuxio con varias literas.Deixamos Fontanillas pola rúa Barca e tomamos a pista da dereita, que en tres quilómetros déixanos sen contratempos ás portas de, poboación con albergue de peregrinos (pechado temporalmente).Desde a nacional collemos en oblicuo unha rúa, ben sinalizada, para ao pouco virar á dereita por unha pista que máis adiante continua paralelo á A-66 a cal cruzamos e continuamos paralelos a ela agora deixándoa á nosa esquerda. Catro quilómetros e medio despois cruzaremos a estrada que se dirixe a oe entraremos en. Tras un xiro á dereita pola rúa José Rodríguez Joaquín chegamos á nacional.Unha vez en Granxa de Moreruela tocará decidir si continuar pola Vía da Prata en dirección a Astorga ou polo Camiño Sanabrés, que atravesa a comarca de Sanabria, chega a Ourense e segue xa por terras galegas até Santiago de Compostela.