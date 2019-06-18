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Vía da prata

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Etapa 22

Etapa de Montamarta a Granxa de Moreruela

km 22,7
Tempo 05H 45’
Dificultade media
Albergues 2
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 22: Etapa de Montamarta a Granxa de Moreruela

Perfil: Etapa de Montamarta a Granxa de Moreruela

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Puntos de interese da etapa 22: Etapa de Montamarta a Granxa de Moreruela

  • 10 Igrexa parroquial da Granja de Moreruela
  • 9 Albergue de peregrinos de Granja de Moreruela
  • 8 Travesía de estrada ata o mosteiro de Moreruela
  • 7 Albergue de peregrinos de Riego del Camino
  • 6 Igrexa da Inmaculada Concepción
  • 5 Ruínas de Castrotorafe
  • 4 Outeiro e vista do encoro de Ricobayo
  • 3 Ermida da Virxe do Castelo. inicio da pista
  • 2 Igrexa de San Miguel Arcanxo
  • 1 Albergue de peregrinos de Montamarta

O itinerario

  • Km 0. Montamarta(Albergue. Bar. Tenda. Farmacia)

Inauguramos o día xunto a a igrexa de San Miguel Arcángel. Aos seus pés atópase unha escultura dedicada a o Zangarrón, un personaxe ancestral provisto dunha máscara e un tridente cuxo papel se encargan de representar os quintos os días de Ano Novo e Reis. Deixamos Montamarta e collemos un camiño que en breve baixa até a cola de o encoro de Ricobayo. En fronte álzase sobre un farallón, a salvo das augas, a ermida da Virxe do Castelo. Déixase a man esquerda dando a parar a unha pista (Km 0,8).Pasado a ermida a cal deixamos a man esquerda continuamos por unha pista que discorre paralela á nacional que temos á nosa dereita, ao cabo dun tres quilómetros chegamos á liña da AVE a cal cruzamos por baixo e seguimos a pista para máis adiante cruzar a N-631 e desembocar na N-630 a cal deixaremos pola dereita e cruzaremos a autovía A-66, seguímola en paralelo nada máis cruzala para máis adiante desviarnos para cruzar por unha ponte un dos brazos do encoro de Ricobayo.Cruzamos por unha ponte primeiro a N-630 e logo a autovía A-66, viramos á dereita para aos poucos por pista ir afastándonos delas, (km 9).Tras kilometro e medio chegamos ao cruzamento de as ruínas de Castrotorafe, importante cidade do século XI que custodiaba a ponte sobre o río Esla e que foi abandonada definitivamente no XVIII. Algúns historiadores situaron aquí unha mansio da calzada romana coñecida como Vico Aquario (Km 10,5). O camiño non accede ao recinto, pero esta cidade medieval merece polo menos unha breve visita. Deixamos atrás o desvío e continuamos o camiño para en pouco máis dun quilómetro virar á dereita en dirección a Fontanillas de Castro, que habilitou un refuxio con varias literas.

  • Km 12,5. Fontanillas de Castro(Refuxio. Bar. Tenda na gasolineira)

Deixamos Fontanillas pola rúa Barca e tomamos a pista da dereita, que en tres quilómetros déixanos sen contratempos ás portas de Riego do Camiño, poboación con albergue de peregrinos (pechado temporalmente).

  • Km 16,2. Rega do Camiño(Albergue pechado temporalmente. Bar. Tenda)

Desde a nacional collemos en oblicuo unha rúa, ben sinalizada, para ao pouco virar á dereita por unha pista que máis adiante continua paralelo á A-66 a cal cruzamos e continuamos paralelos a ela agora deixándoa á nosa esquerda. Catro quilómetros e medio despois cruzaremos a estrada que se dirixe a o mosteiro de Moreruela e entraremos en Granxa de Moreruela. Tras un xiro á dereita pola rúa José Rodríguez Joaquín chegamos á nacional.Unha vez en Granxa de Moreruela tocará decidir si continuar pola Vía da Prata en dirección a Astorga ou polo Camiño Sanabrés, que atravesa a comarca de Sanabria, chega a Ourense e segue xa por terras galegas até Santiago de Compostela.

  • Km 22,7. Granxa de Moreruela(Albergue. Bar. Tenda)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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