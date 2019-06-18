Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Etapa de Montamarta a Granxa de Moreruela
Información sobre a etapa 22: Etapa de Montamarta a Granxa de Moreruela
Ampliar mapa
Puntos de interese da etapa 22: Etapa de Montamarta a Granxa de Moreruela
O itinerario
- Km 0. Montamarta(Albergue. Bar. Tenda. Farmacia)
Inauguramos o día xunto a a igrexa de San Miguel Arcángel. Aos seus pés atópase unha escultura dedicada a o Zangarrón, un personaxe ancestral provisto dunha máscara e un tridente cuxo papel se encargan de representar os quintos os días de Ano Novo e Reis. Deixamos Montamarta e collemos un camiño que en breve baixa até a cola de o encoro de Ricobayo. En fronte álzase sobre un farallón, a salvo das augas, a ermida da Virxe do Castelo. Déixase a man esquerda dando a parar a unha pista (Km 0,8).Pasado a ermida a cal deixamos a man esquerda continuamos por unha pista que discorre paralela á nacional que temos á nosa dereita, ao cabo dun tres quilómetros chegamos á liña da AVE a cal cruzamos por baixo e seguimos a pista para máis adiante cruzar a N-631 e desembocar na N-630 a cal deixaremos pola dereita e cruzaremos a autovía A-66, seguímola en paralelo nada máis cruzala para máis adiante desviarnos para cruzar por unha ponte un dos brazos do encoro de Ricobayo.Cruzamos por unha ponte primeiro a N-630 e logo a autovía A-66, viramos á dereita para aos poucos por pista ir afastándonos delas, (km 9).Tras kilometro e medio chegamos ao cruzamento de as ruínas de Castrotorafe, importante cidade do século XI que custodiaba a ponte sobre o río Esla e que foi abandonada definitivamente no XVIII. Algúns historiadores situaron aquí unha mansio da calzada romana coñecida como Vico Aquario (Km 10,5). O camiño non accede ao recinto, pero esta cidade medieval merece polo menos unha breve visita. Deixamos atrás o desvío e continuamos o camiño para en pouco máis dun quilómetro virar á dereita en dirección a Fontanillas de Castro, que habilitou un refuxio con varias literas.
- Km 12,5. Fontanillas de Castro(Refuxio. Bar. Tenda na gasolineira)
Deixamos Fontanillas pola rúa Barca e tomamos a pista da dereita, que en tres quilómetros déixanos sen contratempos ás portas de Riego do Camiño, poboación con albergue de peregrinos (pechado temporalmente).
- Km 16,2. Rega do Camiño(Albergue pechado temporalmente. Bar. Tenda)
Desde a nacional collemos en oblicuo unha rúa, ben sinalizada, para ao pouco virar á dereita por unha pista que máis adiante continua paralelo á A-66 a cal cruzamos e continuamos paralelos a ela agora deixándoa á nosa esquerda. Catro quilómetros e medio despois cruzaremos a estrada que se dirixe a o mosteiro de Moreruela e entraremos en Granxa de Moreruela. Tras un xiro á dereita pola rúa José Rodríguez Joaquín chegamos á nacional.Unha vez en Granxa de Moreruela tocará decidir si continuar pola Vía da Prata en dirección a Astorga ou polo Camiño Sanabrés, que atravesa a comarca de Sanabria, chega a Ourense e segue xa por terras galegas até Santiago de Compostela.
- Km 22,7. Granxa de Moreruela(Albergue. Bar. Tenda)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo