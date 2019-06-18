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Etapa: Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino
Salamanca eta Zamora hiriak bereizten dituen egun luzea
Etapari buruzko informazioa 19: Etapa: Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino
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Etapako interesguneak 19: Etapa: Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino
Ibilbidea
El Cubo de la Tierra del Vinoko udal aterpetxea ITXITA dago, besterik jakinarazi arte.
- 0 km. Salamanca (zerbitzu guztiak)
Etapa luze honen lehen laukitxoa Plaza Mayor Charrako galtzadarri baten gainean dago. Brontzezko bieira batek gidatzen ditu Zamora kaletik eta Torres Villarroel doktorearen pasealekutik egiten ditugun urratsak. Han, mugarri bat ikusiko dugu, Santiagora falta diren kilometroen kopurua adierazten duena: 444. Animo! Hala, Santiago Martín “El Viti” biribilgunera iritsiko gara. Han, zezen suhar baten eskultura dotorea da nagusi, eta, ondoren, Santa Teresa Jesús ikastetxearen eta merkataritza-zentro baten ondotik pasatuko gara. Zamorarantz goazela, SA-11ko 338 eta 337 kilometro-puntuak, N-630 kilometro-puntua, atzean uzten ditugu, eta, biribilgune baten ondoren, gure eskuinetara dago Helmaniako futbol-estadioa. A-62 errepidea azpitik zeharkatu, eta N-630 errepidearen bazterbidetik jarraitu. 335 kilometro-puntua baino metro batzuk lehenago, azkenik, asfaltoa utzi (4,8 km). Pista hartuko dugu Armuñako Aldeaseca auzoraino. Zilarrezko Bidea kaletik sartuko gara, gero Frontoia kaletik, eta ezkerretara egingo dugu Campillo kaletik parrokia-elizaraino.
- 6,1 km. Aldeaseca de Armuña (taberna). Denda)
XVI. mendeko tenplu hau inguratu, ezkerrera biratu eta aurrera jarraitu behar da. Eskuinetara bide bat ateratzen dela ikusiko dugu. Kontuz, bide zaharra delako, orain autobiatik moztua, eta ez dugulako jarraitu behar. Zuzen jarraitu, herria asfaltatutako kaletik inguratuz, hurrengo bidegurutzeraino, zutoin elektriko batekin. Puntu horretan, eskuinetik jarraitzeko gezi batzuk daude. Pasako ditugun ontzi batzuetara doa. Ehun bat metrora autobia eta haren azpiko pasabidea ikusiko ditugu. Berrehun metro geroago beste bidegurutze bat dago. Gezi batzuen bidez eskuineko pista hartu, eta pixka bat gora egin. Gero, Encina errekastoa zeharkatzeko jaitsiko gara (8,6 km). Ondoren, pista luzetik aurrera, futbol-zelai bateraino igoko gara. Jokalekua inguratu eta Castellanos de Villiquera iritsiko gara.
- 11,1 km. Castellanos de Villiquera (taberna). Denda. Farmazia)
Via de la Plata kaletik zeharkatuko dugu herria, eta beste muturrera, parke txiki bat igaro ondoren, bi aldeetara tapoiak dituen bide batetik jarraituko dugu. Zeruertzean kontzentratuta, Santa Elena elizaren dorrea gailentzen den lekuan, galerarik gabe Valdunciel galtzadaraino joango gara. Aukera ona etapa hasi nahi duenarentzat.
- 15,1 km. Valduncieleko galtzada (zerbitzu guztiak)
Carrascal kaletik Konstituzio plazara iritsiko gara eta Ruta de la Plata kaletik jarraituko dugu. Kale honen amaieran, harri zilindriko handien ilara bat ikusiko dugu, gaur egun eskultura modura, eta Antoninoren ibilbideko XXIV. bideko miliarioen aztarna gisa identifikatuta. Valduncieleko galtzadatik La Vega errekaren gainetik pasa, eta, haren atzetik, pista bat dator, askaldegi baten eta aintzira txiki baten ondotik. Aurrerago, Done Jakue Bidea inskripzioa duen seinale metaliko bati jarraituz, eskuinera egingo dugu eta kilometro eta erdi baino gehiagoko zuzen batetik jarraituko dugu, N-630 errepidearen ondoan. Laster, San Kristobal errekatxora iristean, A-66aren azpitik pasa, etxola baten ondoan, eta N-630era iritsiko gara. N-630 errepidetik ibai bat zeharkatu eta autobiaren azpitik pasa, legar xeheko bide bat hartzeko. Erromesentzat berariaz sortu zen eta autobiaren paraleloan egiten du aurrera.Ez dago galerarik; beraz, ahaztu N-630. Valdelosara doan SA-CV-115 errepidea gurutzatuko dugu eta aurrez aurreko bideari jarraituko diogu, betiere A-66ren erreferentziarekin (21,2 km). Ia 14 kilometro egin ondoren, Via de la Platako lehen herrira iritsiko gara. Autobia, N-630 errepidearen zati laburren bat eta Cubo de la Tierra del Vinora joateko errepide zaharra inauguratu ziren 2009an. Kale Nagusitik sartuko gara, eta han ikusiko ditugu Torre de Sabre aterpetxeari buruzko argibideak. Hernández tabernaren parean, ezkerretara egingo dugu García de la Serna kaletik, Toro kaletik Eras de Arriba kaleraino. Hor dago udal aterpetxea, gaur egun ITXITA dagoena.
- 35. km. Ardoaren Lurreko kuboa (aterpetxeak. taberna. Denda. Farmazia)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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