Etapa de Salamanca ao Cubo da Terra do Viño

O itinerario

Km 0. Salamanca(Todos os servizos)

Km 6,1. Aldeaseca de Armuña(Bar. Tenda)

Km 11,1. Casteláns de Villiquera(Bar. Tenda. Farmacia)

Km 15,1. Calzada de Valdunciel(Todos os servizos)

Km 35. O Cubo da Terra do Viño(Albergues. Bar. Tenda. Farmacia)

O albergue municipal do Cubo da Terra do Viño está PECHADO até novo aviso.A primeira casa desta longa etapa está situada sobre un lastro da praza Maior charra. Unha vieira de bronce guía os nosos pasos pola rúa Zamora e o paseo do Doutor Torres Villarroel, onde veremos unha mouteira que sinala a cifra dos quilómetros restantes a Santiago: 444. Ánimo! Chegamos así á glorieta Santiago Martín “O Viti”, presidida pola maxestuoso escultura dun touro bravo, e, tras ela, pasamos xunto ao colexio Santa Teresa Jesús e un centro comercial.Sempre en dirección Zamora imos deixando atrás os puntos quilométricos 338 e 337 da SA-11, que non é outra que a N-630, e tras unha rotonda álzase á nosa dereita o estadio de fútbol Helmántico. Sorteamos por baixo a A-62 e continuamos pola beiravía da N-630. Uns metros antes do punto quilométrico 335, por fin, deixamos o asfalto. Progresamos por pista até a próxima. Entramos pola rúa Ruta da Prata, logo rúa Frontón e viramos á esquerda pola rúa Campillo até aHai que rodear este templo do XVI, virar á esquerda e continuar de fronte. Vemos que salgue un camiño á dereita. Ollo porque é o antigo camiño, agora cortado pola autovía, que non debemos seguir. Seguimos recto,rodeando o pobo pola rúa asfaltada, até o seguintecruzamento, cun poste eléctrico. Neste punto hai varias frechas que nos animan a continuar polo camiño da dereita. Este diríxese cara a unhas naves, que pasamos. A uns cen metros vemos a autovía e o paso por baixo da mesma. Douscentos metros despois hai outro cruzamento. Varias frechas indícannos que tomemos a pista da dereita, que seguimos en leve subida. Logo baixamos para cruzar o. Seguidamente subimos de fronte pola longa pista até un campo de fútbol. Bordeamos o recinto de xogo e chegamos aAtravesamos o pobo pola rúa Vía da Prata e ao outro extremo, tras pasar un pequeno parque, seguimos por un camiño con tapiadas a ambos os dous lados. Concentrados no horizonte, no que sobresae a torre de a, avanzamos sen perda até. Unha boa alternativa para o que queira partir a etapa.Pola rúa Carrascal chegamos á praza da Constitución e continuamos pola rúa Ruta da Prata. Ao final desta rúa toparémonos cunha fileira de grandes pedras cilíndricas, hoxe a modo de escultura e identificadas como probables restos de miliarios de a.Saímos de Calzada de Valdunciel cruzando sobre o, tras o que vén unha pista que pasa xunto a un merendero e unha pequena lagoa. Máis adiante, atendendo a un sinal metálico coa inscrición Camiño de Santiago, viramos á dereita e continuamos por unha recta de máis de quilómetro e medio que nos leva xunto á N-630. En breve, ao chegar a o, pasamos baixo a A-66 e xunto a unha caseta e desembocamos na N-630. Atravesamos un río pola N-630 e volvemos pasar baixo a autovía para tomar un camiño de grava miúda fina. Este foi creado de forma específica para os peregrinos e avanza paralelo á autovía.. Cruzaremos a SA-CV-115 que se dirixe a Valdelosa e seguiremos o camiño de fronte, sempre coa referencia da A-66. A través deste camiño, habilitado en 2009 tras a inauguración da autovía, dalgún curto tramo da N-630 e da antiga estrada de acceso a o, chegaremos tras case 14 quilómetros á primeira poboación zamorana da Vía da Prata. Entramos pola rúa Maior, onde veremos as indicacións a oe, á altura do café bar Hernández, viramos á esquerda pola rúa García da Serna, continuando pola rúa Toro até Eras de Arriba, onde se atopa o