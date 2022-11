Etapa de la Galleda de la Terra del Vi a Zamora

L’itinerari

Km 0. La Galleda de la Terra del Vi(Albergs. Bar. Botiga. Farmàcia)

Km 13,5. Villanueva del Campeán(Albergs. Posada Rural. Bar)

Km 31,6. Zamora(Tots els serveis)

Des de l'alberg, desfent el caminat el dia anterior, baixem pels carrers Toro i García de la Serna fins al carrer Major. Girem a l'esquerra, deixant a la nostra dreta la plaça Conde Retamoso i, després de passar la, creuem el pont sobre el. Atenció, perquè a escassos cinquanta metres cal sortir de la carretera i girar a l'esquerra per una pista que neix al costat d'una chopera.Es presenten així més de cinc quilòmetres per pista, sempre flanquejats pel traçat de la via del tren que avança per la nostra dreta. Així, amb la companyia dels raïls i dels senyals oxidats de “Ull al tren, Pas sense guarda”, escalfem motors. Als dos quilòmetres de l'inici de la pista ens rebrà un panell de l'Ajuntament de Corrals del Vi amb la llegenda, un breu repàs a la història d'aquestes terres que ara trepitgem. Tres quilòmetres més endavant, passats els cinc que anunciàvem, uns senyals grocs ens indiquen girar a l'esquerra en un encreuament, allunyant-nos definitivament de la via del tren.En cinquanta metres tornarem a desviar-nos, aquesta vegada per la pista de la dreta. Continuem sense interrupció per aquesta recta, sorgida com tantes altres a conseqüència de la concentració parcel·lària. A un quilòmetre de l'últim desviament veurem una granja solitàriai un quilòmetre més endavant faran acte de presència algunes masses de pins. El traçat comença a descendir suaument, explorant un terreny on es fan més patents les vinyes, i passa al costat d'un miliario modern amb la inscripció “Via de la Plata – Villanueva de Campeán”. El camí de la dreta porta fins a les ruïnes de el. Continuem de front aconseguirem un altre miliario similar i després de travessar una carretera entrarem enVillanueva es travessa de sud a nord pel carrer Calçat i, després de creuar una altra carreterita, es continua de nou per pista. Un últim miliario acomiada la nostra marxa i en nou-cents metres traspassem el. En la següent mitja hora no haurem de preocupar-nos pels encreuaments, ja que seguirem de front. Al fons veurem el poble de(si volem podem desviar-nos a San Marcial que compta amb un bar per a després tornar al traçat del camí per la ZA-313 en direcció Entrala), però ull, no arribarem fins ell. Hem de desviar-nos a la dreta en un encreuament. Passarem en breu sobre un rierol i de seguit girarem de nou, aquesta vegada a l'esquerra. Avançant per aquesta nova pista, amb la vista de San Marcial a mà esquerra, creuarem una altra pista i seguirem de front per un camí que ascendeix una lloma. En el repit es pot apreciar a la dreta la localitat de. Arribarem així fins a la carretera ZA-313 o 305, des de la qual podrem distingir la ciutat de Zamora, encara distant 11 quilòmetres.Avançarem per la carretera durant un quilòmetre, abandonant-la per l'esquerra abans d'arribar a l'encreuament de Tardobispo. Sorgeix així un camí enfonsat entre els terrenys de labor que passa en el seu recorregut al costat d'una granja i diverses cledes, on ens reben els lladrucs i bels dels seus habitants. Quatre-cents metres més endavant cal girar a l'esquerra i en uns centenars de metres a la dreta. Després d'una recta de gairebé un quilòmetre es creua eli es continua per la pista de la dreta.Ja es pot veure el traçat del ferrocarril i de nou la senyals en aspa de precaució. La pista ens porta a travessar una carretera que porta al polígon industrial situat a l'esquerra, encara que nosaltres seguim de front després d'aquest encreuament i continuem per un tram desdibuixat que porta fins a unes naus agrícoles. Passem al costat d'unes cases, una de les quals porta per nom, i al capdavant ja tenim Zamora gairebé als nostres peus.Deixem a un costat una fàbrica de formigons, travessem la carretera i descendim pel carrer de Fermoselle, avançant ja en paral·lel a la riba de el. Encara es mantenen, voltejats i lluitant contra corrent, algunes restes del pont vell. Nosaltres salvem el seu llit pel pont medieval i entrem a, la romana Ocelo Duri, pel carrer del Pont. Seguim fins a la plaça Saint Lucia, on es troba l'església del mateix nom i el museu provincial, i pugem per la. Per aquesta part veurem una gran façana de tres pisos en color torrat. És el, al qual s'accedeix per la porta situada a l'altre costat.