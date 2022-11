Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

O itinerario

Km 0. San Pedro de Rozados (Albergues. Bares. Tenda)

Km 4,1. Morille (Albergue. Casa Rural. Bar. Tenda)

Km 23,4. Salamanca (Todos os servizos)

Imos até a panadaría e viramos á dereita polapara abandonar o pobo por unha longa recta. O comezo é estraño, xa que, habituados a partir en dirección norte, estamos a avanzar cara ao leste. Deixamos as últimas casas atrás e nuns centos de metros cruzamos unha estrada. Tras ela, a tan só 300 metros, viramos a man esquerda e recuperamos en parte o rumbo. Por unha ampla e despexada pista, que segue a liña dos postes, chegamos despois de 3 quilómetros até, a única poboación que se interpón hoxe no noso camiño. Atravesar a localidade non entraña problemas. Séguese a rúa Longa, que pasa xunto ao albergue de peregrinos.Á saída, de novo, agarda outra pista rodeada de hectáreas e hectáreas de terreo. Tras varios tobogáns chegaremos até a primeira, punto no que torna a paisaxe, agora máis poboado de aciñeiras. Os sinais poden desaparecer tras unha das numerosas cancelas que imos sorteando. Si ocorre isto, en lugar de tirar cara á casa e a leira que temos lixeiramente á esquerda, temos que seguir pegados ao muro de pedra para cruzar a canle dun arroio e tras 150 metros virar a man esquerda tras outra porta.Continúa así outro bonito tramo por outra zona de carrascas e aciñeiras, unha das últimas que poderemos saborear, xa que en breve aparece un universo menos verde e si máis ocre que nos anuncia o reino das pistas de concentración, que traerá tamén a ausencia de sombras. Pasamos xunto áse pola cañada de Miranda chegamos en algo máis de 3 quilómetros até o cruzamento de, poboación que deixamos a man dereita.Cruzamos en breve sobre oe perseveramos na nosa cruzada outros 3,5 quilómetros. Chegamos así até un farallón rochoso conquistado por unha cruz metálica onde fai equilibrios unha miniatura de Santiago peregrino. Á fronte, Salamanca. Avivamos o ritmo e deixamos o trazado nítido da pista para dar finalmente coa autovía, que sorteamos por baixo.Chegamos a unha rotonda e continuamos de fronte até un parque, que atravesamos. Despois de pasar o túnel baixo as vías alcanzaremos a rúa Estrada de Fregeneda, tras a cal cruzaremos a espectacular ponte romana sobre o. Xa estamos en Salmantice. Á saída da ponte, tras o, seguimos as cunchas repartidas polo solo que polas rúas Tentenecio e O Espolio - xunto á- conducen até a rúa Arcediano, onde se atopa o