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Vía da prata

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Etapa 18

Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

km 23,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
Albergues 4
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 18: Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

Perfil: Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

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Puntos de interese da etapa 18: Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

  • 8 Praza Maior
  • 7 Catedral de Salamanca
  • 6 Ponte romana de Mérida
  • 5 alto e cruz
  • 4 Casas. aldea nova
  • 3 Albergue municipal de Morille
  • 2 Igrexa de San Pedro
  • 1 Albergue El Miliario

O itinerario

  • Km 0. San Pedro de Rozados (Albergues. Bares. Tenda)

Imos até a panadaría e viramos á dereita pola avenida Comuneiros para abandonar o pobo por unha longa recta. O comezo é estraño, xa que, habituados a partir en dirección norte, estamos a avanzar cara ao leste. Deixamos as últimas casas atrás e nuns centos de metros cruzamos unha estrada. Tras ela, a tan só 300 metros, viramos a man esquerda e recuperamos en parte o rumbo. Por unha ampla e despexada pista, que segue a liña dos postes, chegamos despois de 3 quilómetros até Morille, a única poboación que se interpón hoxe no noso camiño. Atravesar a localidade non entraña problemas. Séguese a rúa Longa, que pasa xunto ao albergue de peregrinos.

  • Km 4,1. Morille (Albergue. Casa Rural. Bar. Tenda)

Á saída, de novo, agarda outra pista rodeada de hectáreas e hectáreas de terreo. Tras varios tobogáns chegaremos até a primeira cancela, punto no que torna a paisaxe, agora máis poboado de aciñeiras (Km 7,2). Os sinais poden desaparecer tras unha das numerosas cancelas que imos sorteando. Si ocorre isto, en lugar de tirar cara á casa e a leira que temos lixeiramente á esquerda, temos que seguir pegados ao muro de pedra para cruzar a canle dun arroio e tras 150 metros virar a man esquerda tras outra porta.Continúa así outro bonito tramo por outra zona de carrascas e aciñeiras, unha das últimas que poderemos saborear, xa que en breve aparece un universo menos verde e si máis ocre que nos anuncia o reino das pistas de concentración, que traerá tamén a ausencia de sombras. Pasamos xunto ás casas de Aldeanueva (Km 10,8) e pola cañada de Miranda chegamos en algo máis de 3 quilómetros até o cruzamento de Miranda de Azán, poboación que deixamos a man dereita (Km 14).Cruzamos en breve sobre o arroio de la Fuente da Porra (Km 14,4) e perseveramos na nosa cruzada outros 3,5 quilómetros. Chegamos así até un farallón rochoso conquistado por unha cruz metálica onde fai equilibrios unha miniatura de Santiago peregrino. Á fronte, Salamanca. Avivamos o ritmo e deixamos o trazado nítido da pista para dar finalmente coa autovía, que sorteamos por baixo (Km 18,8).Chegamos a unha rotonda e continuamos de fronte até un parque, que atravesamos. Despois de pasar o túnel baixo as vías alcanzaremos a rúa Estrada de Fregeneda, tras a cal cruzaremos a espectacular ponte romana sobre o río Tormes (Km 22,6). Xa estamos en Salmantice. Á saída da ponte, tras o berraco vetón, seguimos as cunchas repartidas polo solo que polas rúas Tentenecio e O Espolio - xunto á Casa Lis - conducen até a rúa Arcediano, onde se atopa o albergue de peregrinos.

  • Km 23,4. Salamanca (Todos os servizos)

As dificultades

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