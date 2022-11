Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

El itinerario

Km 0. Fuenterroble de Salvatierra(Albergue. Casa Rural. Bares. Tiendas)

Km 28. San Pedro de Rozados(Albergues. Centro de Turismo Rural. Bares. Tienda. Panadería. Farmacia)

Salimos del albergue y tiramos hacia la derecha por la calle Conejal y la carretera que se dirige a. A 1,3 kilómetros dejamos por la derecha la superficie dura del asfalto, que intercambiamos por el piso suave de una amplia vereda de ganado bajo la que se disfraza la calzada. Algunas encinas diseminadas en el pasto y dos cercas de alambre y hormigón delimitan la anchura del cordel, que en una hora nos llevará hasta el. Tras un breve repecho llegaremos a un encinar donde se alza una cruz de madera y una choza construida con ramas. Entre las encinas y después de una portilla giramos a la izquierda y cien metros más adelante a la derecha. Unas flechas en la cancela de la finca nos invitan a entrar, aunque es mejor continuar por el exterior, siempre en paralelo a la valla. Caminaremos campo a través, con la referencia de la valla de alambre y de las flechas pintadas sobre las piedras. Nada más pasar otra cancela, la pista se hace más patente. Avanzando por ella llegaremos a un cruce de caminos. El de la izquierda se dirige apero continuamos de frente y ascendemos durante otro kilómetro hasta tomar una senda que aparece sobre la pista, a mano izquierda, en este punto, a la altura de un paso canadiense hay un cartel informativo que nos ofrece la posibilidad de ir hasta la localidad de Morille sin ascender al pico de la dueña por las localidades de Pedrosillo de los Aires y Monterrubio de la Sierra, pero sin pasar por San Pedro de Rozados ahorrando así más de dos kilómetros de etapa, (ver apartadoPor esta senda iniciamos la ascensión final al, a 1.169 metros de altitud y coronado por unaque se encargó de subir el párroco de Fuenterroble,. La ascensión hasta el pico, la cota más alta desde Sevilla, no es la más fidedigna a la vía romana, ya que es inverosímil que su trazado se planteara por aquí. Son más de tres kilómetros y medio, no muy duros. A la altura de los aerogeneradores parece haber concluido la ascensión, pero aún quedará un trecho hasta la cima. Junto a la cruz hay un excelente lugar para degustar las viandas recreándonos con las vistas del campo charro. Descendemos en medio del robledal por una senda de piedra suelta que enlaza con la. Siguiéndola pasaremos junto a, donde se crían toros de lidia. No en vano estamos en el, comarca salmantina famosa por sus ganaderías. Más adelante podremos evitar el roce del asfalto caminando por alguna de las rodadas que surgen a la izquierda de la carretera. Alcanzaremos el puente sobre. Doscientos metros más adelante se encuentra la finca, cuna de la. Nuestro periplo carretero se alarga durante 4 kilómetros de falso llano hasta llegar a un cartel que señaliza. Dejamos la carretera por la izquierda y, tras un repecho y su consiguiente descenso, llegamos hasta esta localidad.