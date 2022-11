Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

O itinerario

Km 0. Fuenterroble de Salvatierra(Albergue. Casa Rural. Bares. Tendas)

Km 28. San Pedro de Rozados(Albergues. Centro de Turismo Rural. Bares. Tenda. Panadaría. Farmacia)

Saímos do albergue e tiramos cara á dereita pola rúa Conejal e a estrada que se dirixe a. A 1,3 quilómetros deixamos pola dereita a superficie dura do asfalto, que intercambiamos polo piso suave dunha ampla vereda de gando baixo a que se disfraza a calzada. Algunhas aciñeiras diseminadas no pasto e dúas cercas de arame e formigón delimitan a anchura do cordel, que nunha hora levaranos até o.Tras un breve repecho chegaremos a un encinar onde se alza unha cruz de madeira e unha choza construída con ramas. Entre as aciñeiras e despois dunha portilla viramos á esquerda e cen metros máis adiante á dereita. Unhas frechas na cancela da leira convídannos a entrar, aínda que é mellor continuar polo exterior, sempre en paralelo ao valo. Camiñaremos campo a través, coa referencia do valo de arame e das frechas pintadas sobre as pedras. Nada máis pasar outra cancela, a pista faise máis patente.Avanzando por ela chegaremos a un cruzamento de camiños. O da esquerda diríxese apero continuamos de fronte e ascendemos durante outro quilómetro até tomar unha senda que aparece sobre a pista, a man esquerda, neste punto, á altura dun paso canadense hai un cartel informativo que nos ofrece a posibilidade de ir até a localidade de Morille sen ascender ao pico da dona polas localidades de Pedrosillo de los Aires e Monterrubio de la Sierra, pero sen pasar por San Pedro de Rozados aforrando así máis de dous quilómetros de etapa, (ver apartadoPor esta senda iniciamos a ascensión final a o, a 1.169 metros de altitude e coroado por unhaque se encargou de subir o párroco de Fuenterroble,. A ascensión até o pico, a cota máis alta desde Sevilla, non é a máis fidedigna á vía romana, xa que é inverosímil que o seu trazado expuxésese por aquí. Son máis de tres quilómetros e medio, non moi duros. Á altura dos aeroxeradores parece concluír a ascensión, pero aínda quedará un treito até a cima. Xunto á cruz hai un excelente lugar para degustar as viandas recreándonos coas vistas do campo charro.Descendemos no medio do carballal por unha senda de pedra solta que enlaza con a. Seguíndoa pasaremos xunto a, onde se crían touros de lida. Non en balde estamos en o, comarca salmantina famosa polas súas gandarías. Máis adiante poderemos evitar o rozamento do asfalto camiñando por algunha das rodadas que xorden á esquerda da estrada. Alcanzaremos a ponte sobre.Douscentos metros máis adiante atópase a leira, berce de a. O noso periplo carretero alárgase durante 4 quilómetros de falso chan até chegar a un cartel que sinaliza. Deixamos a estrada pola esquerda e, tras un repecho e o seu conseguinte descenso, chegamos até esta localidade.