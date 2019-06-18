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Vía da prata

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Etapa 17

Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

km 28,0
Tempo 07H 00’
Dificultade media
Albergues 3
Dispoñible sen conexión

Longa andaina dunhas 7 horas e sen poboación intermedia

Información sobre a etapa 17: Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

Perfil: Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

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Puntos de interese da etapa 17: Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

  • 10 Igrexa de San Pedro
  • 9 Albergue El Miliario
  • 8 Desvío a San Pedro de Rozados
  • 7 Beggars Creek
  • 6 Cruz de Santiago (Pico Dueña)
  • 5 inicio do camiño
  • 4 cruz de madeira
  • 3 inicio da pista
  • 2 Albergue parroquial de Fuenterroble de Salvatierra
  • 1 Igrexa de Santa María a Branca

O itinerario

  • Km 0. Fuenterroble de Salvatierra(Albergue. Casa Rural. Bares. Tendas)

Saímos do albergue e tiramos cara á dereita pola rúa Conejal e a estrada que se dirixe a Casafranca. A 1,3 quilómetros deixamos pola dereita a superficie dura do asfalto, que intercambiamos polo piso suave dunha ampla vereda de gando baixo a que se disfraza a calzada (Km 1,3). Algunhas aciñeiras diseminadas no pasto e dúas cercas de arame e formigón delimitan a anchura do cordel, que nunha hora levaranos até o arroio de Navalcuervo (Km 6).Tras un breve repecho chegaremos a un encinar onde se alza unha cruz de madeira e unha choza construída con ramas. Entre as aciñeiras e despois dunha portilla viramos á esquerda e cen metros máis adiante á dereita. Unhas frechas na cancela da leira convídannos a entrar, aínda que é mellor continuar polo exterior, sempre en paralelo ao valo. Camiñaremos campo a través, coa referencia do valo de arame e das frechas pintadas sobre as pedras. Nada máis pasar outra cancela, a pista faise máis patente (Km 8,5).Avanzando por ela chegaremos a un cruzamento de camiños (Km 10,2). O da esquerda diríxese a Navarredonda de Salvatierra, pero continuamos de fronte e ascendemos durante outro quilómetro até tomar unha senda que aparece sobre a pista, a man esquerda, neste punto, á altura dun paso canadense hai un cartel informativo que nos ofrece a posibilidade de ir até a localidade de Morille sen ascender ao pico da dona polas localidades de Pedrosillo de los Aires e Monterrubio de la Sierra, pero sen pasar por San Pedro de Rozados aforrando así máis de dous quilómetros de etapa, (ver apartado observacións) (Km 11,1). Por esta senda iniciamos a ascensión final a o Pico da Dona, a 1.169 metros de altitude e coroado por unha cruz de Santiago que se encargou de subir o párroco de Fuenterroble, Blas Rodríguez. A ascensión até o pico, a cota máis alta desde Sevilla, non é a máis fidedigna á vía romana, xa que é inverosímil que o seu trazado expuxésese por aquí. Son máis de tres quilómetros e medio, non moi duros. Á altura dos aeroxeradores parece concluír a ascensión, pero aínda quedará un treito até a cima. Xunto á cruz hai un excelente lugar para degustar as viandas recreándonos coas vistas do campo charro (Km 14,8).Descendemos no medio do carballal por unha senda de pedra solta que enlaza con a DSA-204 (Km 15,9). Seguíndoa pasaremos xunto a a dehesa A Dona, onde se crían touros de lida. Non en balde estamos en o campo charro, comarca salmantina famosa polas súas gandarías. Máis adiante poderemos evitar o rozamento do asfalto camiñando por algunha das rodadas que xorden á esquerda da estrada. Alcanzaremos a ponte sobre o arroio Esmoleiros (Km 20,9).Douscentos metros máis adiante atópase a leira Calzadilla dos Esmoleiros, berce de a gandaría brava Montalvo. O noso periplo carretero alárgase durante 4 quilómetros de falso chan até chegar a un cartel que sinaliza San Pedro de Rozados (Km 25,5). Deixamos a estrada pola esquerda e, tras un repecho e o seu conseguinte descenso, chegamos até esta localidade.

  • Km 28. San Pedro de Rozados(Albergues. Centro de Turismo Rural. Bares. Tenda. Panadaría. Farmacia)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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