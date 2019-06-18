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Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a Sant Pere de Fregats
Llarga caminada al voltant de 7 hores i cap població intermèdia
Informació sobre l’etapa 17: Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a Sant Pere de Fregats
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Punts d’interès de l’etapa 17: Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a Sant Pere de Fregats
L’itinerari
- Km 0. Fuenterroble de Salvatierra(Alberg. Casa Rural. Bars. Botigues)
Sortim de l'alberg i tirem cap a la dreta pel carrer Conejal i la carretera que es dirigeix a Casafranca. A 1,3 quilòmetres deixem per la dreta la superfície dura de l'asfalt, que intercanviem pel pis suau d'un ampli corriol de bestiar sota la qual es disfressa la calçada (Km 1,3). Algunes alzines disseminades en la pastura i dues voltes de filferro i formigó delimiten l'amplària del cordill, que en una hora ens portarà fins a el rierol de Navalcuervo (Km 6).Després d'un breu repit arribarem a un alzinar on s'alça una creu de fusta i una barraca construïda amb branques. Entre les alzines i després d'una portilla girem a l'esquerra i cent metres més endavant a la dreta. Unes fletxes en la cancel·la de la finca ens conviden a entrar, encara que és millor continuar per l'exterior, sempre en paral·lel a la tanca. Caminarem camp a través, amb la referència de la tanca de filferro i de les fletxes pintades sobre les pedres. Res més passar una altra cancel·la, la pista es fa més palesa (Km 8,5).Avançant per ella arribarem a un encreuament de camins (Km 10,2). El de l'esquerra es dirigeix a Navarredonda de Salvatierra, però continuem de front i ascendim durant un altre quilòmetre fins a prendre una senda que apareix sobre la pista, a mà esquerra, en aquest punt, a l'altura d'un pas canadenc hi ha un cartell informatiu que ens ofereix la possibilitat d'anar fins a la localitat de Morille sense ascendir al pic de la propietària per les localitats de Pedrosillo dels Aires i Monterrubio de la Serra, però sense passar per Sant Pere de Fregats estalviant així més de dos quilòmetres d'etapa, (veure apartat observacions) (Km 11,1). Per aquesta senda iniciem l'ascensió final a el Pic de la Propietària, a 1.169 metres d'altitud i coronat per una creu de Santiago que es va encarregar de pujar el rector de Fuenterroble, Blas Rodríguez. L'ascensió fins al pic, la cota més alta des de Sevilla, no és la més fidedigna a la via romana, ja que és inversemblant que el seu traçat es plantegés per aquí. Són més de tres quilòmetres i mig, no gaire durs. A l'altura dels aerogeneradors sembla haver conclòs l'ascensió, però encara quedarà un tros fins al cim. Al costat de la creu hi ha un excel·lent lloc per a degustar les viandes recreant-nos amb les vistes del camp charro (Km 14,8).Descendim enmig de la roureda per una senda de pedra solta que enllaça amb la DSA-204 (Km 15,9). Seguint-la passarem al costat de la devesa La Propietària, on es crien toros de lídia. No en va estem en el camp charro, comarca de Salamanca famosa per les seves ramaderies. Més endavant podrem evitar el frec de l'asfalt caminant per alguna de les rodades que sorgeixen a l'esquerra de la carretera. Aconseguirem el pont sobre el rierol Captaires (Km 20,9).Dos-cents metres més endavant es troba la finca Calzadilla del Captaires, bressol de la ramaderia brava Montalvo. El nostre periple carreter s'allarga durant 4 quilòmetres de fals pla fins a arribar a un cartell que senyalitza Sant Pere de Fregats (Km 25,5). Deixem la carretera per l'esquerra i, després d'un repit i el seu consegüent descens, arribem fins a aquesta localitat.
- Km 28. Sant Pere de Fregats(Albergs. Centre de Turisme Rural. Bars. Botiga. Fleca. Farmàcia)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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