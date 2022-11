Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a Sant Pere de Fregats

L’itinerari

Km 0. Fuenterroble de Salvatierra(Alberg. Casa Rural. Bars. Botigues)

Km 28. Sant Pere de Fregats(Albergs. Centre de Turisme Rural. Bars. Botiga. Fleca. Farmàcia)

Sortim de l'alberg i tirem cap a la dreta pel carrer Conejal i la carretera que es dirigeix a. A 1,3 quilòmetres deixem per la dreta la superfície dura de l'asfalt, que intercanviem pel pis suau d'un ampli corriol de bestiar sota la qual es disfressa la calçada. Algunes alzines disseminades en la pastura i dues voltes de filferro i formigó delimiten l'amplària del cordill, que en una hora ens portarà fins a el.Després d'un breu repit arribarem a un alzinar on s'alça una creu de fusta i una barraca construïda amb branques. Entre les alzines i després d'una portilla girem a l'esquerra i cent metres més endavant a la dreta. Unes fletxes en la cancel·la de la finca ens conviden a entrar, encara que és millor continuar per l'exterior, sempre en paral·lel a la tanca. Caminarem camp a través, amb la referència de la tanca de filferro i de les fletxes pintades sobre les pedres. Res més passar una altra cancel·la, la pista es fa més palesa.Avançant per ella arribarem a un encreuament de camins. El de l'esquerra es dirigeix aperò continuem de front i ascendim durant un altre quilòmetre fins a prendre una senda que apareix sobre la pista, a mà esquerra, en aquest punt, a l'altura d'un pas canadenc hi ha un cartell informatiu que ens ofereix la possibilitat d'anar fins a la localitat de Morille sense ascendir al pic de la propietària per les localitats de Pedrosillo dels Aires i Monterrubio de la Serra, però sense passar per Sant Pere de Fregats estalviant així més de dos quilòmetres d'etapa, (veure apartatPer aquesta senda iniciem l'ascensió final a el, a 1.169 metres d'altitud i coronat per unaque es va encarregar de pujar el rector de Fuenterroble,. L'ascensió fins al pic, la cota més alta des de Sevilla, no és la més fidedigna a la via romana, ja que és inversemblant que el seu traçat es plantegés per aquí. Són més de tres quilòmetres i mig, no gaire durs. A l'altura dels aerogeneradors sembla haver conclòs l'ascensió, però encara quedarà un tros fins al cim. Al costat de la creu hi ha un excel·lent lloc per a degustar les viandes recreant-nos amb les vistes del camp charro.Descendim enmig de la roureda per una senda de pedra solta que enllaça amb la. Seguint-la passarem al costat de, on es crien toros de lídia. No en va estem en el, comarca de Salamanca famosa per les seves ramaderies. Més endavant podrem evitar el frec de l'asfalt caminant per alguna de les rodades que sorgeixen a l'esquerra de la carretera. Aconseguirem el pont sobre.Dos-cents metres més endavant es troba la finca, bressol de la. El nostre periple carreter s'allarga durant 4 quilòmetres de fals pla fins a arribar a un cartell que senyalitza. Deixem la carretera per l'esquerra i, després d'un repit i el seu consegüent descens, arribem fins a aquesta localitat.