Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

L’itinerari

Km 0. Baños de Montemayor (Tots els Serveis)

Km. 2. Port de Béjar (Salamanca)

Km 12,7. Calçada de Béjar(Alberg. Bar) •

Km 21,7. Valverde de Valdelacasa(Albergs. Bar)

Km 25. Valdelacasa(Bars. Botigues. Posada del Pelegrí)

Km 32,9. Fuenterroble de Salvatierra(Alberg. Casa Rural. Bars. Botigues)

No hi ha millor començament possible que afrontar la pujada a elpel tram de la calçada romana que aflora a la sortida de Baños de Montemayor. Va ser restaurat en la dècada dels 70 i, segons algun autor, amb poc encert. Mantingui o no la seva essència la pujada es mostra agradable, evitant l'asfalt i les voltes i revoltes de la N-630. En plena ascensió hi ha una font de pedra amb la inscripció, fet que reivindica també el pas d'aquesta via pecuària.Passem la font i la calçada s'acaba, obligant-nos a creuar la nacional i continuar per un camí que transita per l'esquerra.És en aquest moment quan diem adeu a Extremadura i ens endinsem a Castella per la província de Salamanca. La senda ens retorna de nou a la carretera i per ella aconseguim l'alt. Una gasolinera, la veteranai el, amb alberg inclòs. El canvi de paisatge és espectacular i apoteòsic, perquè davant els ulls del pelegrí sorgeix ara, en arribar a Port de Béjar, una panoràmica d'autèntic privilegi, sent el seu patrimoni natural distingit com a Parc Natural de Candelario (1992), Reserva de la Biosfera (2006), Jardí Botànic BIC (2006), Xarxa Natura 2000 (2015) Camí Natural o Via Verda (2018)Deixem la N-630 per l'esquerra i passem sota el pont de l'autovia, on les obres han descobert un altre tram de calçada que alguns han catalogat com no romana. Més endavant hi ha una àrea recreativa i la reproducció del miliario. Suposadament va ser en aquest lloc, a 132 milles de Mèrida, on estava assentada la mansio Caecilio Vico, encara que també hi ha disparitat d'opinions i alguns autors la situen en Baños de Montemayor. Baixem per la roureda fins a el, que creuem per a salvar el llit.A uns metres s'alça un miliario i de seguit veurem un corral a mà dreta, guarda un dels miliarios millor conservats de tota la Via. Es tracta del número. Després de la visita gaudim d'un tram de tres quilòmetres al costat del riu, fins a arribar a lai enllaçar de nou amb l'antiga calçada, per la qual ascendim aLaens dona la benvinguda a aquesta petita població, d'encertat nom i que travessem fins a arribar a la plaça, on està lai on podem admirar una mostra de la més típica arquitectura serrana. Deixem la localitat per a llanear durant sis quilòmetres per la. A l'esquerra, al lluny,. A la dreta,. El recorregut està jalonat per diversos miliarios. Entre ells el número, que es troba de nou a la riba de eldesprés del seu periple com a adorn en el Ministeri d'Obres Públiques. Sortim a l'asfalt durant un curt tros i prenem un camí que ens portarà fins a, en el terme del qual es degué situarAquí ens reben uns creuers i la. No triguem a creuar, que llueix algunes escultures jacobeas, per a prendre la carretera que ens condueix, en ascens, fins a la següent població:, on aconseguim els 950 metres d'altitud.Abandonem el poble i més endavant deixem l'asfalt per l'esquerra. Anem liquidant els últims sis quilòmetres de la jornada entre rouredes. Encara hi haurà temps per a més sorpreses, com la que ens ofereix el, reposat en el batejat com a. Encara retornem una vegada més a la carretera per a aconseguir finalment