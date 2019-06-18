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Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
Ens acomiadem d'Extremadura i saludem a Castella per Béjar
Informació sobre l’etapa 16: Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
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Punts d’interès de l’etapa 16: Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
L’itinerari
- Km 0. Baños de Montemayor (Tots els Serveis)
No hi ha millor començament possible que afrontar la pujada al Port de Béjar pel tram de la calçada romana que aflora a la sortida de Baños de Montemayor (Km 0,6). Va ser restaurat en la dècada dels 70 i, segons algun autor, amb poc encert. Mantingui o no la seva essència la pujada es mostra agradable, evitant l'asfalt i les voltes i revoltes de la N-630. En plena ascensió hi ha una font de pedra amb la inscripció Canyada Real Allisti Zamorana o de la Plata, fet que reivindica també el pas d'aquesta via pecuària.
Passem la font i la calçada s'acaba, obligant-nos a creuar la nacional i continuar per un camí que transita per l'esquerra.
- Km. 2. Port de Béjar (Salamanca)
És en aquest moment quan diem adeu a Extremadura i ens endinsem a Castella per la província de Salamanca. La senda ens retorna de nou a la carretera i per ella aconseguim l'alt. Una gasolinera, la veterana Casa Adriano i el barri de l'Estació, amb alberg inclòs. El canvi de paisatge és espectacular i apoteòsic, perquè davant els ulls del pelegrí sorgeix ara, en arribar a Port de Béjar, una panoràmica d'autèntic privilegi, sent el seu patrimoni natural distingit com a Parc Natural de Candelario (1992), Reserva de la Biosfera (2006), Jardí Botànic BIC (2006), Xarxa Natura 2000 (2015) Camí Natural o Via Verda (2018)
Deixem la N-630 per l'esquerra i passem sota el pont de l'autovia, on les obres han descobert un altre tram de calçada que alguns han catalogat com no romana (Km 3,9). Més endavant hi ha una àrea recreativa i la reproducció del miliario CXXXII. Suposadament va ser en aquest lloc, a 132 milles de Mèrida, on estava assentada la mansio Caecilio Vico, encara que també hi ha disparitat d'opinions i alguns autors la situen en Baños de Montemayor. Baixem per la roureda fins al pont de la Magdalena o de la Malena, que creuem per a salvar el llit del riu Cos d'Home (Km 7,1).
A uns metres s'alça un miliario i de seguit veurem un corral a mà dreta, guarda un dels miliarios millor conservats de tota la Via. Es tracta del número CXXXIV (Km 7,5). Després de la visita gaudim d'un tram de tres quilòmetres al costat del riu, fins a arribar a la carretera (Km 10,7) i enllaçar de nou amb l'antiga calçada, per la qual ascendim a Calçada de Béjar.
- Km 12,7. Calçada de Béjar(Alberg. Bar) •
L'ermita de l'Humilladero ens dona la benvinguda a aquesta petita població, d'encertat nom i que travessem fins a arribar a la plaça, on està l'església de l'Asunción i on podem admirar una mostra de la més típica arquitectura serrana. Deixem la localitat per a llanear durant sis quilòmetres per la vall del Sangusín. A l'esquerra, al lluny, les Batuecas i la Serra de França. A la dreta, les serres de Béjar i Candelario. El recorregut està jalonat per diversos miliarios. Entre ells el número CXLII, que es troba de nou a la riba del riu Sangusín després del seu periple com a adorn en el Ministeri d'Obres Públiques (Km 19,2). Sortim a l'asfalt durant un curt tros i prenem un camí que ens portarà fins a Valverde de Valdelacasa, en el terme del qual es degué situar la mansio ad Lippos.
- Km 21,7. Valverde de Valdelacasa(Albergs. Bar)
Aquí ens reben uns creuers i l'església de Santiago. No triguem a creuar Valverde de Valdelacasa, que llueix algunes escultures jacobeas, per a prendre la carretera que ens condueix, en ascens, fins a la següent població: Valdelacasa, on aconseguim els 950 metres d'altitud.
- Km 25. Valdelacasa(Bars. Botigues. Posada del Pelegrí)
Abandonem el poble i més endavant deixem l'asfalt per l'esquerra. Anem liquidant els últims sis quilòmetres de la jornada entre rouredes. Encara hi haurà temps per a més sorpreses, com la que ens ofereix el miliario CXLVIII, reposat en el batejat com a Bosc del Pelegrí (Km 28,8). Encara retornem una vegada més a la carretera per a aconseguir finalment Fuenterroble de Salvatierra.
- Km 32,9. Fuenterroble de Salvatierra(Alberg. Casa Rural. Bars. Botigues)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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