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Etapa de Galisteo a Cáparra
Despois de pasar a ponte sobre o Jerte quedan dez quilómetros de asfalto
Información sobre a etapa 14: Etapa de Galisteo a Cáparra
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Puntos de interese da etapa 14: Etapa de Galisteo a Cáparra
O itinerario
A composición que ofrecemos das etapas son meramente informativas, entendendo que cada peregrino fai o seu camiño e decide as súas etapas. No caso de hoxe o mais aconsellable seria o facer a etapa Carcaboso - Aldeanueva del Camino.
- Km 0. Galisteo(Todos os Servizos)
Saímos de Galisteo pola porta da Vila, na muralla e baixamos cara á dereita en busca da ponte medieval que se eleva sobre o río Jerte nos arredores de Galisteo, desde aqui dará inicio, moi ao noso pesar, a máis de 10 quilómetros de estrada pola comarca de o Val do Alagón . Á dereita da vía flúe o río Jerte, afluente do Alagón que dá nome a Aldehuela do Jerte , a primeira localidade que atopamos e atravesamos pasados cinco quilómetros.
- Km 5,3. Aldehuela do Jerte(Bar no Fogar do Pensionista)
Outros 5 quilómetros de asfalto sepárannos da nosa seguinte referencia, Carcaboso, ao que accedemos cruzando a estrada EX-370, que de seguila cara á dereita levaríanos en 12 quilómetros até Plasencia .
- Km 10,2. Carcaboso(Todos os Servizos)
Entramos pola rúa A Igrexa, onde se sitúa a parroquia de Santiago Apóstol e onde se habilitou unha pequena exposición ao aire libre cos miliarios CI e CII. Ao finalizar a rúa viramos a man esquerda até a Praza de España e saímos dela pola dereita, pola rúa Pozo. De volta a un camiño de terra, por fin, continuamos até un punto onde teremos que elixir por onde continuar (Km 11,6).Podemos seguir de fronte seguindo as frechas amarelas marcadas na parede da acequia, alternativa máis rápida, ou facer caso ao cubo de granito H1 que mostra unha marca amarela e desvíanos pola dereita. As frechas non respectan o trazado histórico e si o H1 que nos dirixirá por el. Ambas as opcións son válidas. Nós escollemos a máis fiel. Desviámonos pola dereita e tras dar un pequeno rodeo recuperamos a dirección norte virando á esquerda xunto a un secadero. Durante os próximos dous quilómetros e medio avanzaremos por unha pista, rodeados de gando vacún e abrindo e pechando cancelas ao noso paso. Chegaremos a unha estrada de servizo, que seguimos a man esquerda para abrir, poucos metros máis adiante, unha cancela xunto á acequia. Aquí xúntanse as dúas variantes, a que traemos nós e a que seguiron os que optaron seguir de fronte xunto á acequia (Km 15,7)Hai que ascender pola pista preto de quilómetro e medio e despois de pasar unha cancela, á altura dun tótem informativo de granito, hai que prestar atención para deixar a pista pola dereita cara á senda xa andada. Si aínda non paramos a tomarnos un respiro que mellor ocasión. Quedarán xa poucas dehesas como esta (Km 17,2). Seguindo o terreo xa pisado, xunto ao interminable muro, chegamos xunto a un miliario tombado e a outro muro de pedra que corta o noso avance (Km 18,5). Non hai máis opción que abrir a cancela que temos á nosa dereita e continuar paralelos polo outro lado. Co muro á nosa esquerda, o percorrido flúe entre aciñeiras, alcornoques e algunha lagoa dispersa. En cinco quilómetros chegamos até a estrada de Oliva de Plasencia e Venda Queimada..
- Km 23,3. Estrada de Oliva de Plasencia(Albergue e Casa Rural a máis de seis quilómetros – ver observacións)
Cruzamos a estrada e seguimos de fronte. Pisamos agora a Cañada Real da Prata , coñecida tamén como de a Vizana que coincide co trazado da vía romana. Durante os últimos seis quilómetros de etapa, nos meses máis chuviosos, só se interporán no noso percorrido un par de arroios . Os coñecidos como Torrucas e Charcos Brancos , que salvaremos grazas aos bloques de granito acondicionados sobre a canle. Tras pasar xunto á entrada da leira Monte Moheda (Km 28,1) e un grupo de casas, xa se distingue a uns centos de metros o símbolo da Vía. Non é outro que o arco romano de Cáparra. Solitario, como caído do ceo e apostado nunha dehesa de o val do Ambroz , posúe unha atracción difícil de explicar.
- Km 29,5. Cáparra(Centro de Interpretación)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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