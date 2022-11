Etapa de Galisteo a Cáparra

O itinerario

Km 0. Galisteo(Todos os Servizos)

Km 5,3. Aldehuela do Jerte(Bar no Fogar do Pensionista)

Km 10,2. Carcaboso(Todos os Servizos)

Km 23,3. Estrada de Oliva de Plasencia(Albergue e Casa Rural a máis de seis quilómetros – ver observacións)

Km 29,5. Cáparra(Centro de Interpretación)

A composición que ofrecemos das etapas son meramente informativas, entendendo que cada peregrino fai o seu camiño e decide as súas etapas. No caso de hoxe o mais aconsellable seria o facer a etapa Carcaboso - Aldeanueva del Camino.Saímos de Galisteo pola porta da Vila, na muralla e baixamos cara á dereita en busca da ponte medieval que se eleva sobrenos arredores dedesde aqui dará inicio, moi ao noso pesar, a máis de 10 quilómetros de estrada pola comarca de o. Á dereita da vía flúe o río Jerte, afluente do Alagón que dá nome a, a primeira localidade que atopamos e atravesamos pasados cinco quilómetros.Outros 5 quilómetros de asfalto sepárannos da nosa seguinte referencia,, ao que accedemos cruzando a estrada EX-370, que de seguila cara á dereita levaríanos en 12 quilómetros atéEntramos pola rúa A Igrexa, onde se sitúa ae onde se habilitou unha pequena exposición ao aire libre cos miliarios CI e CII. Ao finalizar a rúa viramos a man esquerda até ae saímos dela pola dereita, pola rúa Pozo. De volta a un camiño de terra, por fin, continuamos até un punto onde teremos que elixir por onde continuar.Podemos seguir de fronte seguindo as frechas amarelas marcadas na parede da acequia, alternativa máis rápida, ou facer caso ao cubo de granito H1 que mostra unha marca amarela e desvíanos pola dereita. As frechas non respectan o trazado histórico e si o H1 que nos dirixirá por el. Ambas as opcións son válidas. Nós escollemos a máis fiel. Desviámonos pola dereita e tras dar un pequeno rodeo recuperamos a dirección norte virando á esquerda xunto a un secadero. Durante os próximos dous quilómetros e medio avanzaremos por unha pista, rodeados de gando vacún e abrindo e pechando cancelas ao noso paso. Chegaremos a unha estrada de servizo, que seguimos a man esquerda para abrir, poucos metros máis adiante, unha cancela xunto á acequia. Aquí xúntanse as dúas variantes, a que traemos nós e a que seguiron os que optaron seguir de fronte xunto á acequiaHai que ascender pola pista preto de quilómetro e medio e despois de pasar unha cancela, á altura dun tótem informativo de granito, hai que prestar atención para deixar a pista pola dereita cara á senda xa andada. Si aínda non paramos a tomarnos un respiro que mellor ocasión. Quedarán xa poucas dehesas como esta. Seguindo o terreo xa pisado, xunto ao interminable muro, chegamos xunto a un miliario tombado e a outro muro de pedra que corta o noso avance. Non hai máis opción que abrir a cancela que temos á nosa dereita e continuar paralelos polo outro lado. Co muro á nosa esquerda, o percorrido flúe entre aciñeiras, alcornoques e algunha lagoa dispersa. En cinco quilómetros chegamos até a estrada deCruzamos a estrada e seguimos de fronte. Pisamos agora a, coñecida tamén como de aque coincide co trazado da vía romana. Durante os últimos seis quilómetros de etapa, nos meses máis chuviosos, só se interporán no noso percorrido un par de. Os coñecidos como, que salvaremos grazas aos bloques de granito acondicionados sobre a canle. Tras pasar xunto á entrada da leirae un grupo de casas, xa se distingue a uns centos de metros o símbolo da Vía. Non é outro que o. Solitario, como caído do ceo e apostado nunha dehesa de o, posúe unha atracción difícil de explicar.