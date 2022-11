Etapa de Galisteo a Cáparra

L’itinerari

Km 0. Galisteo(Tots els Serveis)

Km 5,3. Aldehuela del Jerte(Bar en la Llar del Pensionista)

Km 10,2. Carcaboso(Tots els Serveis)

Km 23,3. Carretera d'Oliva de Plasència(Alberg i Casa Rural a més de sis quilòmetres – veure observacions)

Km 29,5. Cáparra(Centre d'Interpretació)

La composició que oferim de les etapes són merament informatives, entenent que cada pelegrí fa el seu camí i decideix les seves etapes. En el cas d'avui el mes aconsellable seriosa el fer l'etapa Carcaboso - Aldeanueva del Camí.Sortim de Galisteo per la porta de la Vila, en la muralla i baixem cap a la dreta a la recerca del pont medieval que s'eleva sobreals afores dedes d'aqui donarà inici, molt al nostre pesar, a més de 10 quilòmetres de carretera per la comarca de la. A la dreta de la via flueix el riu Jerte, afluent de l'Alagó que dona nom a, la primera localitat que trobem i travessem passats cinc quilòmetres.Altres 5 quilòmetres d'asfalt ens separen de la nostra següent referència,, al qual accedim travessant la carretera EX-370, que de seguir-la cap a la dreta ens portaria en 12 quilòmetres fins aEntrem pel carrer L'Església, on se situa lai on s'ha habilitat una petita exposició a l'aire lliure amb els miliarios CI i CII. En finalitzar el carrer girem a mà esquerra fins a lai sortim d'ella per la dreta, pel carrer Pou. De tornada a un camí de terra, per fi, continuem fins a un punt on haurem de triar per on continuar.Podem seguir de front seguint les fletxes grogues marcades en la paret de la séquia, alternativa més ràpida, o fer cas a la galleda de granit H1 que mostra una marca groga i ens desvia per la dreta. Les fletxes no respecten el traçat històric i sí l'H1 que ens dirigirà per ell. Totes dues opcions són vàlides. Nosaltres triem la més fidel. Ens desviem per la dreta i després de donar una petita marrada recuperem la direcció nord girant a l'esquerra al costat d'un assecador. Durant els pròxims dos quilòmetres i mig avançarem per una pista, envoltats de bestiar boví i obrint i tancant cancel·les al nostre pas. Arribarem a una carretera de servei, que continuem a mà esquerra per a obrir, pocs metres més endavant, una cancel·la al costat de la séquia. Aquí s'ajunten les dues variants, la que portem nosaltres i la que van seguir els que van optar seguir de front al costat de la séquiaCal ascendir per la pista prop de quilòmetre i mig i després de passar una cancel·la, a l'altura d'un tòtem informatiu de granit, cal parar esment per a deixar la pista per la dreta cap a la senda ja caminada. Si encara no hem parat a prendre'ns un respir quina millor ocasió. Quedaran ja poques deveses com aquesta. Seguint el terreny ja trepitjat, al costat de l'interminable mur, arribem al costat d'un miliario tombat i a un altre mur de pedra que talla el nostre avanç. No hi ha més opció que obrir la cancel·la que tenim a la nostra dreta i continuar paral·lels per l'altre costat. Amb el mur a la nostra esquerra, el recorregut flueix entre alzines, sureres i alguna llacuna dispersa. En cinc quilòmetres arribem fins a la carretera deTravessem la carretera i seguim de front. Trepitgem ara la, coneguda també com de laque coincideix amb el traçat de la via romana. Durant els últims sis quilòmetres d'etapa, en els mesos més plujosos, només s'interposaran en el nostre recorregut un parell de. Els coneguts com, que salvarem gràcies als blocs de granit condicionats sobre el llit. Després de passar al costat de l'entrada de la fincai un grup de cases, ja es distingeix a uns centenars de metres el símbol de la Via. No és un altre que el. Solitari, com caigut del cel i apostat en una devesa de la, posseeix una atracció difícil d'explicar.