Etapa de Cañaveral a Galisteo

El itinerario

Km 0. Cañaveral(Hostales. Bares. Tienda. Cajero. Farmacia. Consultorio)

Km 7,8. Grimaldo(Albergue. Casa Rural. Bar)

Km 28. Galisteo(Todos los Servicios)

Salimos de Cañaveral por la calle Real y cogemos la N-630, más adelante torcemos a la izquierda por una pista de tierra que coincide con el camino natural del TajoSeguimos de frente, abandonando la nacional por una senda y llegaremos en unos quince minutos junto a una casa y una cantera. Aquí empieza la parte más fatigosa de la subida al. La dureza revierte en breve en una cuesta más liviana que alcanza el alto a través de un pinar. Cruzamos la carretera (EX-371) pasamos una cancela y continuamos por un bosque de encinas y alcornoques surcado por varios arroyos. Antes de llegar a la segunda cancela podemos tomar la senda que surge a mano derecha y que conduce a. Si no tenemos previsto parar podemos continuar de frente.Los que hayan parado en Grimaldo siguen un corto tramo la N-630 y toman elpor laTras pasar bajo la autovíahay que tomar el primer desvío a la derecha. Un cubo con un azulejo verde-amarillo indican que estamos en la traza correcta. Del otro lado de la carretera vendrán los que no entraron en Grimaldo. Continuamos ya siempre de frente, pasando varias cancelas entre dehesas de arbolado disperso. Más tarde nos encontraremos ante dos cancelas, una a mano izquierda y otra de frente. Traspasando la de lairíamos a, a 4 kilómetros de distancia. Continuandoproseguimos hacia. Así, de frente, pasaremos varias cancelas más atendiendo a la señalización, precisa en todo este tramo. El itinerario lleva junto al. Los peregrinos cruzan el cauce del arroyo por un paso cómodo situado bajo la presa. Tras superarlo salimos a la, siguiéndola a la derecha en. Como a 350 metros la abandonamos por el arcén izquierdo. Un cubo de granito anima a continuar por un camino de tierra. ¡Ya no hay pérdida! A continuación, ya no habrá que abrir ninguna cancela, son todos pasos canadienses. Tras el desvío continuamos durante 2,2 kilómetros hasta el. Lo cruzamos y entramos en un nuevo camino vallado que trae la indicación:. Avanzamos por él durante 900 metros hasta cruzar el. Desde el regato proseguimos hasta el primer indicador de granito de la Vía, donde giramos a la izquierda. (en este punto hay un desvío señalizado con un panel informativo por la calzada romana original que va directo hasta Carcaboso pero quepor Galisteo, ahorra poco más de un kilómetro de camino) Doscientos metros después giramos a la derecha, continuando sin pérdida hasta