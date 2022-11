Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro

O itinerario

Iniciamos a sétima e penúltima etapa a través da rúa Santiago, deixando a man esquerda a praza Maior e a igrexa gótica da Nosa Señora da Asunción. Ao carón deixamos tamén o hospital de San Juan e a ermida da Virxe da Antiga. Xusto antes de chegar á urbanización hai que torcer a man esquerda - xunto á marquesiña - paira atravesar a ponte sobre as vías do tren. Tras el tomamos o desvío da dereita que marca Burgueta, Pangua e Manzanos. Trátase dunha estrada secundaria da A-1, de único sentido e con pouco tráfico que avanza paralela ao ferrocarril. Transitamos por ela até a gasolineira e o restaurante Burgueta e na rotonda seguimos á esquerda cara a esa localidade. De seguido, tras o paso baixo a A-1, viramos á dereita por unha pista que, paralela á autoestrada, leva até unha estrada. Por ela subimos até Burgueta (Km 4).Xa na poboación descubrimos a parroquia de San Martín e ao chegar a unha fonte viramos á dereita paira tomar una pista que nos afasta de Burgueta, última poboación do Condado de Treviño no Camiño. De novo en Álava reencontrámonos coa sinalización do Goberno Vasco. Rodeados de terras de labor chegamos a un cruzamento de camiños, onde seguimos de fronte e descendemos cara a Estavillo (Km 6,4). O trazado deixa o groso da localidade ao carón e abandónaa pola estrada de acceso. Neste momento hai que prestar atención e saír da estrada pola esquerda (non está indicado), até un sinal e unha mouteira próximos que ven a primeira ollada. Nós debemos seguir de fronte, atendendo á indicación Camiño de Santiago pola Rioxa e tomando como referencia, na distancia, a peaxe da AP-1. A mouteira da dereita toma o itinerario da Vía de Bayona, que se dirixe cara a Armiñón, Miranda de Ebro, Pancorbo, Briviesca, Mosteiro de Xeonllo e que enlaza en Burgos co Camiño Francés (ver apartado observacións).Por unha pista agrícola encamiñámonos cara á peaxe da AP-1, que deixamos a man dereita. Un quilómetro e medio máis adiante cruzamos a estrada secundaria A-4105 e afrontamos o repecho do alto de Lezana, coroado por un repetidor de telefonía (Km 9,4). Tras o curto descenso o trazado cabalga por onduladas pistas que marcan os límites das parcelas de cereal e remolacha azucreira. Máis adiante emerxe na distancia, tras a liña de árbores que balizan o percorrido do río Axuda, a torre da igrexa de Berantevilla. Tras pasar o río deixamos esta localidade alavesa a man esquerda (Km 12) e cruzamos a estrada xunto a un cruceiro de pedra e forxa. Pasado o cemiterio viramos á esquerda por unha nova pista parcelaria que sobe de forma tendida. Tamén dá una pequena tregua antes de acometer a parte máis dura, que comeza despois dun xiro á esquerda. Alcanzamos o alto nun claro onde crecen árbores froiteiras (Km 14). Zambrana queda a tiro de pedra e, tras a baixada e ignorando una frecha amarela descolorida e mal colocada que indica dobrar á dereita, bordeamos o cemiterio e imos cara á igrexa de Santa Lucía, onde amablemente selan a credencial (Km 15,3).Deixamos atrás a igrexa paira continuar pola rúa Juan de Lazcano e saímos de Zambrana por unha pista asfaltada onde nos despide outro cruceiro de pedra e forxa (este tramo do Camiño Vasco do Interior coincide co do Camiño do Ebro GR-99) Tras cruzar una estrada comarcal a pista convértese en parcelaria e tras oitocentos metros chegamos xunto ás ruínas da Venda do Río ou do Muíño, a beiras do río Inglares. En breve chegamos á beiravía da N-124 (Km 17,2) e irremediablemente continuamos por ela. É una estrada bastante transitada, sobre todo por camións, e avanza xunto á AP-68 e o río Ebro. Tras case dous quilómetros de beiravía deixamos a N-124 xunto ás instalacións dunha antiga Yesería provista dunha torre octogonal. Como da nada xorden campos de vide que se descolgan polas ladeiras e que anuncian a proximidade da Rioxa. Non en balde una pista con altibaixos lévanos a rodear Salinillas de Buradón, o último pobo alavés do Camiño. O itinerario non penetra no centro histórico pero merece a pena tomar un descanso e acceder pola porta norte da muralla paira descubrir esta localidade (Km 21,5).Deixamos Salinillas de Buradón por unha pista en tendido ascenso, á dereita do alto de San Cristóbal e coincidente aínda co traxecto do GR-99. Dous quilómetros envoltos por un tupido matogueira mediterránea levan até o portillo da Lobera, paso e atalaia onde apreciar como se funde o monte baixo cunha paisaxe de vides asucado polo Ebro (Km 23,5). En primeiro termo sobresae Briñas, algo máis alá Haro e como pano de fondo a serra da Demanda. No mesmo paso hai una indicación paira os ciclistas: Ollo BTT. Baixada perigosa! En efecto, o descenso salva una forte pendente e chega até unha zona máis chaira sementada de viñedos. Una sinal metálico que mostra nun esbozo o itinerario do Camiño do Interior de aquí a Santo Domingo da Calzada, marca o límite provincial entre Álava e A Rioxa (Km 25). Tras ela xorden dous camiños: o da esquerda baixa directamente a Briñas, o da dereita, máis longo e que coincide co GR-99, dá un lixeiro rodeo, pasa xunto a una picota xurisdiccional e entra en Briñas xunto a una rotonda da N-124 e o hotel Portal da Rioxa. Ambas as variantes son correctas. Una vez en Briñas (26,4), pasamos baixo a torre da igrexa da Concepción e continuamos pola rúa Solana até a pista asfaltada que avanza paralela ao Ebro. Coa grata compañía do río chegamos até a ponte medieval de Briñas (Km 28), que cruzamos paira seguir por pista asfaltada até a entrada de Haro. Pola avenida de Biscaia chegamos até un paso baixo as vías de ferrocarril e posteriormente seguimos en dirección Centro Urbano. Pola avenida da Costa do Viño cruzamos o río Tirón paira subir pola rúa de Navarra até a praza da Paz.Nada máis chegar - atentos ás cunchas colocadas no chan - dobramos á dereita xunto ao café Suízo e de novo á dereita por cálea de la Vega. Pasada a basílica da nosa Señora de la Vega, patroa de Haro, seguimos á esquerda pola rúa Castañares de Rioxa até a rotonda. Tomámola de fronte paira entrar na praza Bartolomeu Cossio e dobramos á esquerda cara á avenida Juan Carlos I, onde se atopa o albergue de peregrinos (Km 31).