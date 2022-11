Etapa de Vitoria/Gasteiz a La Puebla de Arganzón

O itinerario

Desde a Catedral descendemos por cálea Frei Zacarias Martínez até a Praza do Machete, una vez alí descendemos até a Praza da Virxe Branca e de alí continuamos á praza do Xeneral Loma, recto atravesamos o parque da Florida até pasar por baixo das vías do tren, continuamos á dereita polo paseo de Frei Francisco de Vitoria paira ao final deste tomar á esquerda o paseo de Cervantes e una vez pasado o estadio de futbol de Mendizorroza continuar pola avenida de San Prudencio, chegamos fronte á estatua deste Santo, bispo de Tarazona que naceu en Armentia alá polo século VII (Km 2,7). De seguido pasamos xunto a a basílica de San Prudencio de Armentia, románica do século XII. Deste período conserva a ábsida semicircular, o cruceiro e os elementos decorativos. En 1776 levou a cabo una importante reforma do conxunto, rodeado na actualidade dun bonito parque con áreas de descanso, merenderos e fontes. Pasada a basílica de San Prudencio continúase recto por o paseo do Peregrino paira conectar con a A-4164, estrada secundaria pegada e paralela á N-102 (Km 4).Por ela chegamos a Gometxa (Km 5,8), pobo xa documentado nos séculos XI e XII. Tras a súa igrexa neoclásica da Transfiguración continuamos a man dereita por unha pista asfaltada e abandonamos a localidade xunto a una pista de xogo. Os campos de sementa e as pistas parcelarias que os asucan son testemuñas do noso paso por estas terras. En séculos pasados peregrinos e viaxeiros enlazaban Vitoria con Pobóaa a través de Ariñez, hoxe flanqueado pola N-102 e a A-1, ou á beira do río Zadorra. Con todo hoxe non vale dicir aquilo de 'calquera tempo pasado foi mellor'. As rutas cambian ao antollo dos tempos e os Camiños a Santiago que hoxe percorren a xeografía nacional estudaranse tamén, como non, nos séculos vindeiros. Dous quilómetros e seiscentos metros despois de Gometxa cruzamos a A-4102, estrada que une as localidades de Zumeltzu - arriba á esquerda - con Ariñez. (Km 8,4).Dous quilómetros máis adiante entramos en Subijana de Álava (Km 10,5). Á parte da igrexa de San Estebanlo máis reseñable desta poboación é a casa señorial de Anda e Salazar. É barroca, de finais do XVIII e foi residencia da familia Anda e Salazar. O fillo, Don Simón, foi Gobernador de Filipinas e a súa estancia no arquipélago asiático é lembrada no escudo da fachada, que mostra un elefante na parte inferior. Rodeamos o palacio e, tras a fonte, collemos un camiño que ascende. A uns 250 metros ' atentos - hai que torcer a man dereita e afrontar a parte máis dura. O repecho é breve e agradécese que o resto da subida non siga ningún patrón, xa que o camiño alterna falsos chairos con pequenos tramos de máis pendente. Piñeiros, quejigos, carballos retortos e até acivros que crecen sobre un tupido matogueira abrigan a senda. Cando o carrascal fai acto de presenza e a maleza dá paso ao claro alcanzamos o alto (Km 13). Atopámonos no Condado de Treviño, territorio pertencente a Burgos e inmerso fisicamente en Álava. Nun día claro pódese apreciar, á fronte, a serra de Cantabria ou Toloño e, pechando a liña do horizonte, os cumes, a miúdo nevadas, da serra da Demanda. O descenso, por unha senda poboada de pedra solta e monte mediterráneo, é rápido e salva una forte pendente paira chegar até Villanueva da Oca (Km 15). Á entrada podemos refrescarnos na fonte decorada con venera. Á saída, pasada a igrexa de San Pedro - de portada románica con ricos detalles en arquivoltas e capiteis - tomamos, pola dereita, a estrada comarcal que enlaza con La Puebla de Arganzón. Tras dous quilómetros e medio de estrada pasamos baixo a A-1 e chegamos á rotonda de entrada. En dirección centro urbano e á beira do río Zadorra entramos en La Puebla de Arganzón por cálea Concepción Sorkunde que conduce até a mesma praza Maior (Km 18,5).