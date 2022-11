Etapa de La Pobla d'Arganzón a Haro

L’itinerari

Iniciem la setena i penúltima etapa a través del carrer Santiago , deixant a mà esquerra la plaça Major i l'església gòtica de la La nostra Senyora de la Asunción . A un costat deixem també l'hospital de Sant Joan i la ermita de la Verge de la Antiga . Just abans d'arribar a la urbanització cal torçar a mà esquerra - al costat de la marquesina - per travessar el pont sobre les vies del tren. Rere ell prenem el desviament de la dreta que marca Burgueta, Pangua i Pomeres. Es tracta d'una carretera secundària de la A-1, d'únic sentit i amb poc tràfic que avança paral·lela al ferrocarril. Transitem per ella fins la gasolinera i el restaurant Burgueta i en la rotonda seguim a l'esquerra cap a aquesta localitat. De seguit, rere el pas sota l'A -1 , girem a la dreta per una pista que, paral·lela a l'autopista, porta fins una carretera. Per ella pugem fins Burgueta (Km 4).Ja en la població descobrim la parròquia de Sant Martín i en arribar a una font girem a la dreta per prendre una pista que ens allunya de Burgueta, última població del Comtat de Treviño en el Camí. De nou en Àlaba ens retrobem amb la senyalització del Govern Basc. Envoltats de terres de labor arribem a un encreuament de camins, on seguim de front i descendim cap a Estavillo (Km 6,4). El traçat deixa el gruix de la localitat a un costat i l'abandona per la carretera d'accés. En aquest moment cal parar esment i sortir de la carretera per l'esquerra (no està indicat), fins un senyal i una fita pròxims que es veuen a simple vista. Nosaltres devem seguir de front, atenent a la indicació Camí de Santiago per la Rioja i prenent com referència, en la distància, el peatge de la AP -1 . La fita de la dreta presa l'itinerari de la Via de Baiona, que es dirigeix cap a Armiñón, Miranda de Ebro, Pancorbo, Briviesca, Monestir de Genoll i que enllaça en Burgos amb el Camí Francès (veure apartat observacions).Per una pista agrícola ens encaminem cap al peatge de l'AP-1, que deixem a mà dreta. Un quilòmetre i mitjà més endavant creuem la carretera secundària A -4105 i afrontem el repecho de l'alt de Lezana , coronat per un repetidor de telefonia (Km 9,4). Rere el curt descens el traçat cavalca per ondulades pistes que marquen els límits de les parcel·les de cereal i remolatxa sucrera. Més endavant emergeix en la distància, rere la línia d'arbres que jalonen el recorregut del riu Ajuda , la torre de l'església de Berantevilla . Rere passar el riu deixem aquesta localitat alabesa a mà esquerra (Km 12) i creuem la carretera al costat d'un creuer de pedra i forja. Passat el cementiri vam girar a l'esquerra per una nova pista parcel·lària que puja de forma tendida. També fa una petita treva abans d'escometre la part més dura, que comença després d'un gir a l'esquerra. Aconseguim l'alt en un clar on creixen arbres fruiters (Km 14). Zambrana queda a tir de pedra i, rere la baixada i ignorant una fletxa groga descolorida i mal col·locada que indica doblegar a la dreta, voregem el cementiri i anem cap a l'església de Saint Lucia , on amablement segellen la credencial (Km 15,3).Deixem enrere l'església per continuar pel carrer Juan de Lazcano i sortim de Zambrana per una pista asfaltada on ens acomiada un altre creuer de pedra i forja (aquest tram del Camí Basc de l'Interior coincideix amb el del Camí de l'Ebre GR-99) Rere creuar una carretera comarcal la pista es converteix en parcel·lària i rere vuit-cents metres arribem al costat de les ruïnes de la Venda de el Riu o de el Molino , a la vora del riu Inglares . En breu arribem al voral de la N-124 (Km 17,2) i irremeiablement continuem per ella. És una carretera bastant transitada, sobretot per camions, i avança al costat de l'AP-68 i el riu Ebre . Rere gairebé dos quilòmetres de voral deixem la N-124 al costat de les instal·lacions d'una antiga Yesería proveïda d'una torre octogonal. Com del no-res sorgeixen camps de vinya que es despengen pels vessants i que anuncien la proximitat de La Rioja. No en va una pista amb alts i baixos ens porta a envoltar Salinillas de Buradón , l'últim poble alabès del Camí. L'itinerari no penetra en el centre històric però val la pena prendre un descans i accedir per la porta nord de la muralla per descobrir aquesta localitat (Km 21,5).Deixem Salinillas de Buradón per una pista en tendit ascens, a la dreta de l'alt de Sant Cristóbal i coincident encara amb el trajecte del GR-99. Dos quilòmetres embolicats per un espès matoll mediterrani porten fins el portell de la Llobatera , pas i talaia on apreciar com es fundi el bosc baix amb un paisatge de vinyes solcat per l'Ebre (Km 23,5). En primer terme sobresurt Briñas, una cosa més enllà Haro i com teló de fons la serra de la Demanda. En el mateix pas hi ha una indicació pels ciclistes: Ull BTT. Baixada perillosa! En efecte, el descens salva una forta pendent i arriba fins una zona més plana sembrada de vinyes. Un senyal metàl·lic que mostra en un croquis l'itinerari del Camí de l'Interior d'aquí a Santo Domingo de la Calçada, marca el límit provincial entre Àlaba i La Rioja (Km 25). Rere ella sorgeixen dos camins: el de l'esquerra baixa directament a Briñas, el de la dreta, més llarg i que coincideix amb el GR-99, fa una lleugera marrada, passa al costat d'una picota jurisdiccional i entra en Briñas al costat d'una rotonda de la N-124 i l'hotel Portal de La Rioja. Totes dues variants són correctes. Una vegada en Briñas (26,4), passem sota la torre de l'església de la Concepció i continuem pel carrer Solana fins la pista asfaltada que avança paral·lela a l'Ebre. Amb la grata companyia del riu arribem fins el pont medieval de Briñas (Km 28), que creuem per seguir per pista asfaltada fins l'entrada d'Haro. Per l'avinguda de Biscaia arribem fins un pas sota les vies de ferrocarril i posteriorment seguim en direcció Centre Urbà. Per l'avinguda de la Costa del Vi creuem el riu Estirada per pujar pel carrer de Navarra fins la plaça de la Pau.Res més arribar - atents a les petxines col·locades en el sòl - dobleguem a la dreta al costat del cafè Suís i de nou a la dreta pel carrer de la Vega. Passada la basílica de La nostra Senyora de la Vega , patrona d'Haro, vam seguir a l'esquerra pel carrer Castañares de Rioja fins la rotonda. La prenem de front per entrar en la plaça Bartolomé Cossio i dobleguem a l'esquerra cap a l'avinguda Juan Carlos I, on es troba l'alberg de pelegrins (Km 31).