Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro

El itinerario

Iniciamos la séptima y penúltima etapa a través de la calle Santiago, dejando a mano izquierda la plaza Mayor y la iglesia gótica de la Nuestra Señora de la Asunción. A un lado dejamos también el hospital de San Juan y la ermita de la Virgen de la Antigua. Justo antes de llegar a la urbanización hay que torcer a mano izquierda - junto a la marquesina - para atravesar el puente sobre las vías del tren. Tras él tomamos el desvío de la derecha que marca Burgueta, Pangua y Manzanos. Se trata de una carretera secundaria de la A-1, de único sentido y con poco tráfico que avanza paralela al ferrocarril. Transitamos por ella hasta la gasolinera y el restaurante Burgueta y en la rotonda seguimos a la izquierda hacia esa localidad. De seguido, tras el paso bajo la A-1, giramos a la derecha por una pista que, paralela a la autopista, lleva hasta una carretera. Por ella subimos hasta Burgueta (Km 4). Ya en la población descubrimos la parroquia de San Martín y al llegar a una fuente giramos a la derecha para tomar una pista que nos aleja de Burgueta, última población del Condado de Treviño en el Camino. De nuevo en Álava nos reencontramos con la señalización del Gobierno Vasco. Rodeados de tierras de labor llegamos a un cruce de caminos, donde seguimos de frente y descendemos hacia Estavillo (Km 6,4). El trazado deja el grueso de la localidad a un lado y la abandona por la carretera de acceso. En este momento hay que prestar atención y salir de la carretera por la izquierda (no está indicado), hasta una señal y un mojón cercanos que se ven a simple vista. Nosotros debemos seguir de frente, atendiendo a la indicación Camino de Santiago por la Rioja y tomando como referencia, en la distancia, el peaje de la AP-1. El mojón de la derecha toma el itinerario de la Vía de Bayona, que se dirige hacia Armiñón, Miranda de Ebro, Pancorbo, Briviesca, Monasterio de Rodilla y que enlaza en Burgos con el Camino Francés (ver apartado observaciones). Por una pista agrícola nos encaminamos hacia el peaje de la AP-1, que dejamos a mano derecha. Un kilómetro y medio más adelante cruzamos la carretera secundaria A-4105 y afrontamos el repecho del alto de Lezana, coronado por un repetidor de telefonía (Km 9,4). Tras el corto descenso el trazado cabalga por onduladas pistas que marcan los límites de las parcelas de cereal y remolacha azucarera. Más adelante emerge en la distancia, tras la línea de árboles que jalonan el recorrido del río Ayuda, la torre de la iglesia de Berantevilla. Tras pasar el río dejamos esta localidad alavesa a mano izquierda (Km 12) y cruzamos la carretera junto a un crucero de piedra y forja. Pasado el cementerio giramos a la izquierda por una nueva pista parcelaria que sube de forma tendida. También da una pequeña tregua antes de acometer la parte más dura, que comienza después de un giro a la izquierda. Alcanzamos el alto en un claro donde crecen árboles frutales (Km 14). Zambrana queda a tiro de piedra y, tras la bajada e ignorando una flecha amarilla descolorida y mal colocada que indica doblar a la derecha, bordeamos el cementerio y vamos hacia la iglesia de Santa Lucía, donde amablemente sellan la credencial (Km 15,3). Dejamos atrás la iglesia para continuar por la calle Juan de Lazcano y salimos de Zambrana por una pista asfaltada donde nos despide otro crucero de piedra y forja (este tramo del Camino Vasco del Interior coincide con el del Camino del Ebro GR-99) Tras cruzar una carretera comarcal la pista se convierte en parcelaria y tras ochocientos metros llegamos junto a las ruinas de la Venta del Río o del Molino, a orillas del río Inglares. En breve llegamos al arcén de la N-124 (Km 17,2) e irremediablemente continuamos por ella. Es una carretera bastante transitada, sobre todo por camiones, y avanza junto a la AP-68 y el río Ebro. Tras casi dos kilómetros de arcén dejamos la N-124 junto a las instalaciones de una antigua Yesería provista de una torre octogonal. Como de la nada surgen campos de vid que se descuelgan por las laderas y que anuncian la proximidad de La Rioja. No en vano una pista con altibajos nos lleva a rodear Salinillas de Buradón, el último pueblo alavés del Camino. El itinerario no penetra en el casco histórico pero merece la pena tomarse un descanso y acceder por la puerta norte de la muralla para descubrir esta localidad (Km 21,5). Dejamos Salinillas de Buradón por una pista en tendido ascenso, a la derecha del alto de San Cristóbal y coincidente aún con el trayecto del GR-99. Dos kilómetros envueltos por un tupido matorral mediterráneo llevan hasta el portillo de la Lobera, paso y atalaya donde apreciar como se funde el monte bajo con un paisaje de vides surcado por el Ebro (Km 23,5). En primer término sobresale Briñas, algo más allá Haro y como telón de fondo la sierra de la Demanda. En el mismo paso hay una indicación para los ciclistas: ¡Ojo BTT. Bajada peligrosa! En efecto, el descenso salva una fuerte pendiente y llega hasta una zona más llana sembrada de viñedos. Una señal metálica que muestra en un croquis el itinerario del Camino del Interior de aquí a Santo Domingo de la Calzada, marca el límite provincial entre Álava y La Rioja (Km 25). Tras ella surgen dos caminos: el de la izquierda baja directamente a Briñas, el de la derecha, más largo y que coincide con el GR-99, da un ligero rodeo, pasa junto a una picota jurisdiccional y entra en Briñas junto a una rotonda de la N-124 y el hotel Portal de La Rioja. Ambas variantes son correctas. Una vez en Briñas (26,4), pasamos bajo la torre de la iglesia de la Concepción y continuamos por la calle Solana hasta la pista asfaltada que avanza paralela al Ebro. Con la grata compañía del río llegamos hasta el puente medieval de Briñas (Km 28), que cruzamos para seguir por pista asfaltada hasta la entrada de Haro. Por la avenida de Vizcaya llegamos hasta un paso bajo las vías de ferrocarril y posteriormente seguimos en dirección Centro Urbano. Por la avenida de la Costa del Vino cruzamos el río Tirón para subir por la calle de Navarra hasta la plaza de la Paz. Nada más llegar - atentos a las conchas colocadas en el suelo - doblamos a la derecha junto al café Suizo y de nuevo a la derecha por la calle de la Vega. Pasada la basílica de Nuestra Señora de la Vega, patrona de Haro, seguimos a la izquierda por la calle Castañares de Rioja hasta la rotonda. La tomamos de frente para entrar en la plaza Bartolomé Cossio y doblamos a la izquierda hacia la avenida Juan Carlos I, donde se encuentra el albergue de peregrinos (Km 31).