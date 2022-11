Etapa d'Haro a Santo Domingo de la Calçada

L’itinerari

Tornem sobre els passos d'ahir fins la plaça Bartolomé Cossio i dobleguem a l'esquerra en arribar a la rotonda (com referència deixarem a mà dreta, a l'altre costat de la vorera, el pintoresc edifici dels Jutjats) per prendre més endavant l'avinguda Sant Millán de la Cogolla , coneguda popularment com la carretera de Zarratón. A mà dreta trobem la plaça de Toros d'Haro i, sempre rectes per l'avinguda i envoltats d'adossats, abandonem progressivament aquesta localitat de la Rioja Alta. A la sortida l'avinguda es transforma en la carretera LR -203 . Avancem pel seu voral i entre els punts quilomètrics 2 i 3 passem sobre l'autopista AP -68 , rere la qual deixem la carretera per la dreta per prendre una pista (Km 2,7).Caminem en paral·lel a l'autopista durant tres-cents metres i girem a mà esquerra per una altra pista parcel·lària per afrontar un repecho entre vinyes. Salvat el petit desnivell podem gaudir d'una gran panoràmica plena de profunditat. En un dia buidat es pot apreciar des de la primera localitat de l'etapa fins l'última i al fons la serra de la Demanda , amb la silueta del pic Sant Lorenzo depassant folgadament la barrera dels 2.200 metres. En breu, la pista és tallada per la N -232 , carretera que podem creuar directament sota la nostra responsabilitat o utilitzant un pont que es troba a cinc-cents metres a la dreta (encara que es fa marrada de prop d'un quilòmetre l'Associació d'Amics del Camí d'Haro ha senyalitzat aquest pas i recomana creuar la carretera pel pont perquè és més segur i evita possibles accidents). Rere l'encreuament continuem per una pista que emmotlla la seva adreça a les parcel·les de cultiu i que arriba fins el fèrtil tàlveg format pel riu Zamaca . Una esforçada costa ens aproxima fins l'entrada de Zarratón i la seva parròquia de la Asunción (Km 8,7).Deixant a mà dreta la portada de l'església continuem de front uns cinquanta metres i girem a l'esquerra pel carrer Somo de Vila. En breu torcem a la dreta i enfilem la pista que neix al costat de l'ermita de Sant Andrés , antiga seu de la Veracruz. Més del mateix. Amb el mateix teló de fons, el traçat s'obre pas entre vastes extensions de cultiu adornades amb algun reducte de pi pinyer. A la vista, a mà esquerra, es troba Cidamón, però l'itinerari l'evita i opta per passar al costat de Madrid de els Trills (Km 11,5). Habitat per una família, es tracta d'un parell de cases aïllades custodiades per una gossada de gossos lligats que fiquen més soroll que por. Set-cents metres més endavant creuem la carretera secundària que es dirigeix a San Torcuato, a mà esquerra, i seguim de front. Quilòmetre i mitjà després (Km 13,7) la pista surt a la carretera LR-203 i per ella arribem a Bañares , municipi de la vall de el riu Oja . El carrer Real d'Avall condueix fins la plaça d'Espanya, on es troba l'Ajuntament (Km 14,8).On acaba la façana de la casa consistorial girem a la dreta - avinguda dels Donants de Sang - on s'emplacen l'església parroquial de la Santa Cruz i l'ermita romànica de Santa María de la Antiga , que bé mereix una detinguda visita. Girem a mà esquerra pel carrer contigu al bar Caparrones i seguim de front per abandonar Banyessis pel carrer El Castell. Sortim pel camí agrícola que es troba asfaltat i el deixem quan aquest fa una corba a l'esquerra, seguint de front per la pista que avança recta cap a Sant de la Calçada. A uns dos quilòmetres (Km 18,3) la pista evita la N -120 gràcies a un pont i després continuem de front cap a l'entrada de Santo Domingo de la Calçada , concretament al carrer Calvari, que seguim per girar a l'esquerra per l'avinguda d'Europa. Posteriorment creuem la carretera en l'avinguda de Calahorra i entrem de front en el carrer les Monges. Finalment dobleguem a la dreta i accedim al carrer Major, que condueix fins la mateixa plaça de la catedral. Aquí enllaça el Camí de l'Interior amb el Francès darrere de Santiago de Compostel·la (Km 20).