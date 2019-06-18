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Argantzundik Harora etapa
Ebro ibaiak eta mahastiek Errioxa hurbil dagoela iragartzen dute
Etapari buruzko informazioa 7: Argantzundik Harora etapa
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Etapako interesguneak 7: Argantzundik Harora etapa
Ibilbidea
Zazpigarren eta azken aurreko etapa hasiko dugu, Santiago kaletik. Plaza Nagusia eta Jasokundeko Andre Mariaren eliza gotikoa ezkerretara utziko ditugu. Alde batean San Juan ospitalea eta Antiguako Ama Birjinaren ermita utziko ditugu. Urbanizaziora iritsi baino lehentxeago ezkerretara egin behar da, markesinaren ondoan, trenbidearen gaineko zubia zeharkatzeko. Ondoren, Burgueta, Pangua eta Manzanos markatzen dituen eskuineko saihesbidea hartuko dugu. A-1eko bigarren mailako errepidea da, noranzko bakarrekoa eta zirkulazio gutxikoa, eta trenbidearekiko paralelo doa. Gasolindegira eta Burgueta jatetxera joango gara, eta biribilgunean ezkerretara egingo dugu herri horretarantz. Ondoren, A-1 autobidearen azpiko pasabidearen ondoren, eskuinera biratuko dugu, autobidearen paraleloan errepide bateraino doan pista batetik. Handik Burgetara igoko gara (4. km).
Herrian San Martin parrokia aurkitu genuen, eta iturri batera iristean eskuinetara egin genuen, Treviñoko konderriko azken herria den Burgetatik urruntzen gaituen pista hartzeko. Araban, berriz ere, Eusko Jaurlaritzaren seinaleekin egingo dugu topo. Lurrez inguratuta, bidegurutze batera iritsiko gara. Han, aurrez aurre jarraitu eta Estavillora jaitsiko gara (6,4 km). Trazadurak alde batean uzten du herriaren lodiera, eta sarbidetik uzten du. Une horretan, arreta jarri eta errepidetik atera behar da ezkerretik (ez da egokia), begi hutsez ikusten diren seinale eta mugarri hurbileraino. Guk aurrez aurre jarraitu behar dugu, Errioxako Done Jakue Bidea seinaleari jarraituz, eta distantzian AP-1-eko bidesaria hartuko dugu erreferentzia gisa. Eskuineko mugarriak Baionako Bidearen ibilbidea hartzen du. Armiñon, Miranda de Ebro, Pancorbo, Briviesca eta Arrabolako monasterioa lotzen ditu Burgosen eta Bide Frantsesaren artean (ikus oharrak atala).
Nekazaritzako pista batetik AP-1-eko bidesarantz joko dugu, eskuinetara. Kilometro eta erdi aurrerago, bigarren mailako A-4105 errepidea gurutzatuko dugu, eta Lezana gaineko aldapa egingo dugu, telefonia-errepikagailu batek koroatuta (9,4 km). Jaitsiera laburraren ondoren, trazadura zereal eta azukre-erremolatxaren lurzatien mugak markatzen dituzten pista ondulatuetatik zamalkatzen da. Aurrerago, Ayuda ibaiaren ibilbideko zuhaitz lerroaren atzean, Berantevillako elizaren dorrea ateratzen da. Ibaia igaro ondoren, Arabako herri hau ezkerretara utzi (12. km) eta errepidea gurutzatuko dugu harrizko eta forjazko gurutzadura baten ondoan. Ezkerrera biratu eta Berantevillan sartuko gara. Han, eskuinerantz jo Kale Nagusitik, autobidearen azpitik pasa, eskuinerantz biratu haren paralelo, eta 450 metro egin ondoren, ezkerrerantz egin, partzela-pistatik gora. Zatirik gogorrenari ekin aurretik ere su-etena ematen du, ezkerretara biratu ondoren hasten dena. Gailurrera iristeko, fruta-arbolak hazten dira (14. km). Zambrana harri-tiroz geratu da, eta, jaitsieraren ondoren, gezi hori koloregabea eta gaizki jarria alde batera utzita, eskuinean tolestuta dagoela adierazten du. Hilerria inguratu eta Santa Luzia elizara joango gara. Han, kredentziala zigilatzen dute (15,3 km).
Eliza atzean utzi, Juan de Lazcano kaletik jarraitu, eta Zambranatik pista asfaltatu batetik atera. Han, harrizko eta forjazko beste gurutzadura bat aireratuko dugu (Barneko Euskal Bidearen zati hori Ebroko Bideko GR-99 zatiarekin bat dator). Eskualdeko errepidea gurutzatu ondoren, pista partzelario bihurtuko da, eta, zortziehun metro egin ondoren, Venta ibaiaren ertzera iritsiko gara. Laster iritsiko gara N-124 errepidearen bazterbidera (17,2. km), eta, ezinbestean, bertatik jarraituko dugu. Nahiko errepide ibilia da, kamioiak batez ere, eta AP-68ren eta Ebro ibaiaren ondoan doa. Ia bi kilometro bazterbidetik egin ondoren, N-124 errepidea utzi genuen dorre oktogonala zuen antzinako igeltsero baten instalazioen ondoan. Ezerezetik sortzen diren mahatsondo-soroak maldetan banatzen dira eta Errioxa hurbil dagoela iragartzen dute. Izan ere, gorabeherak dituen pista batek Buradongo Gatzaga inguratzera garamatza, Arabako Bideko azken herria. Ibilbidea ez da hirigune historikoan sartzen, baina merezi du atsedena hartzea eta harresiaren iparraldeko atetik sartzea, herri hori ezagutzeko (21,5 km).
Salinillas de Buradón utzi dugu gorantz doan pista batetik, San Kristobal gainetik eskuinetara, eta oraindik ere GR-99 errepidearekin bat egiten du. Sastraka mediterraneo tupido batek inguratutako bi kilometrotan, Loberako portiloraino iritsiko gara. Igarobide eta talaia horretan ikusiko dugu nola fundatzen den behe-mendia eta Ebrok zeharkatzen duen mahatsondo-paisaia (23,5. km). Lehenik eta behin, Briñas gailentzen da, Haro baino zerbait gehiago, eta atzean Demandaren mendilerroa. Urrats berean txirrindularientzako ohar bat dago: Kontuz BTT! Jaitsiera arriskutsua! Izan ere, beherakadak malda handia du eta mahastiz betetako eremu lauago batera iristen da. Krokis batean Barneko Bideak hemendik Santo Domingo de la Calzadara egiten duen ibilbidea erakusten duen seinale metalikoak Araba eta Errioxa arteko muga probintziala markatzen du (25. km). Ondoren, bi bide sortzen dira: ezkerrekoa zuzenean Briñasera jaisten da, eskuinekoa luzeagoa eta GR-99rekin bat datorrena, pixka bat rodeoa ematen du, pikota jurisdikzional baten ondotik pasatzen da eta Briñasen sartzen da, N-124 errepidearen biribilgunearen eta Errioxako Portal hotelaren ondoan. Bi aldaerak zuzenak dira. Briñasen (26,4), La Concepción elizaren dorrearen azpitik pasa eta Solana kaletik jarraitu, Ebrorekiko paralelo doan pista asfaltaturaino. Ibaiarekin batera, Briñasko Erdi Aroko zubiraino iritsiko gara (28. km). Pista asfaltatutik Haroko sarreraraino jarraituko dugu. Bizkaia hiribidetik trenbide azpiko pasabide bateraino iristen gara, eta gero hirigunerantz jarraitzen dugu. Costa del Vino etorbidetik Tirón ibaia gurutzatuko dugu, Nafarroa kaletik Bake plazaraino igotzeko.
Iritsi bezain laster - lurrean jarritako maskorretara adi -, eskuin aldera tolestuko dugu Suitzako kafearen ondoan, eta eskuinetara berriz ere, Vega kaletik. Haroko patroia den Nuestra Señora de la Vega basilika igaro ondoren, ezkerretara jarraitu Errioxako Castañares kaletik biribilguneraino. Aurrez aurre hartu eta Bartolomé Cossio plazara sartuko gara. Ezkerretara, Joan Karlos I.aren etorbidera joko dugu, han baitago erromesen aterpetxea (31. km).
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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