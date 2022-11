Etapa de Haro a Santo Domingo da Calzada

O itinerario

Regresamos sobre os pasos de onte até a praza Bartolomeu Cossio e dobramos á esquerda ao chegar á rotonda (como referencia deixaremos a man dereita, alén da beirarrúa, o pintoresco edificio dos Xulgados) paira tomar máis adiante a avenida San Millán da Cogolla, coñecida popularmente como a estrada de Zarratón. A man dereita atopamos a praza de Touros de Haro e, sempre rectos pola avenida e rodeados de encostados, abandonamos progresivamente esta localidade da Rioxa Alta. Á saída a avenida transfórmase na estrada LR-203. Avanzamos pola súa beiravía e entre os puntos quilométricos 2 e 3 pasamos sobre a autoestrada AP-68, tras a cal deixamos a estrada pola dereita paira tomar una pista (Km 2,7).Camiñamos en paralelo á autoestrada durante trescentos metros e viramos a man esquerda por outra pista parcelaria paira afrontar un repecho entre vides. Salvado o pequeno desnivel podemos gozar dunha gran panorámica chea de profundidade. Nun día despexado pódese apreciar desde a primeira localidade da etapa até a última e ao fondo a serra da Demanda, coa silueta do pico San Lorenzo pasando holgadamente a barreira dos 2.200 metros. En breve, a pista é cortada pola N-232, estrada que podemos cruzar directamente baixo a nosa responsabilidade ou utilizando unha ponte que se atopa a cincocentos metros á dereita (aínda que se dá un rodeo de preto dun quilómetro a Asociación de Amigos do Camiño de Haro sinalizou este paso e recomenda cruzar a estrada pola ponte porque é máis seguro e evita posibles accidentes). Tras o cruzamento continuamos por unha pista que amolda a súa dirección ás parcelas de cultivo e que chega até a fértil vaguada formada polo río Zamaca. Una esforzada costa aproxímanos até a entrada de Zarratón e a súa parroquia da Asunción (Km 8,7).Deixando a man dereita a portada da igrexa continuamos de fronte uns cincuenta metros e viramos á esquerda pola rúa Somo de Vila. En breve torcemos á dereita e enfilamos a pista que nace xunto á ermida de San Andrés, antiga sede da Veracruz. Máis do mesmo. Co mesmo pano de fondo, o trazado ábrese paso entre vastas extensións de cultivo adornadas con algún reduto de piñeiro piñonero. Á vista, a man esquerda, atópase Cidamón, pero o itinerario evítao e opta por pasar xunto a Madrid dos Trillos (Km 11,5). Habitado por unha familia, trátase dun par de casas illadas custodiadas por unha jauría de cans atados que meten máis ruído que medo. Setecentos metros máis adiante cruzamos a estrada secundaria que se dirixe a San Torcuato, a man esquerda, e seguimos de fronte. Quilómetro e medio despois (Km 13,7) a pista salgue á estrada LR-203 e por ela chegamos a Bañares, municipio do val do río Oja. A rúa Real de Abaixo conduce até a praza de España, onde se atopa o Concello (Km 14,8).Onde termina a fachada da casa consistorial viramos á dereita - avenida dos Doantes de Sangue - onde se emprazan a igrexa parroquial da Santa Cruz e a ermida románica de Santa María da Antiga, que ben merece una detida visita. Viramos a man esquerda pola rúa contigua ao bar Caparrones e seguimos de fronte paira abandonar Bañares pola rúa O Castelo. Saímos polo camiño agrícola que se atopa asfaltado e deixámolo cando este dá una curva á esquerda, seguindo de fronte pola pista que avanza recta cara a Santo da Calzada. A uns dous quilómetros (Km 18,3) a pista evita a N-120 grazas a unha ponte e despois continuamos de fronte cara á entrada de Santo Domingo da Calzada, concretamente á rúa Calvario, que seguimos paira virar á esquerda pola avenida de Europa. Posteriormente cruzamos a estrada na avenida de Calahorra e entramos de fronte na rúa as Monxas. Finalmente dobramos á dereita e accedemos á rúa Maior, que conduce até a mesma praza da catedral. Aquí enlaza o Camiño do Interior co Francés en pos de Santiago de Compostela (Km 20).