Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

O itinerario

Km 0. Rionegro del Puente(Albergue. Bares)

Km 9,4. Mombuey(Todos os servizos)

Km 13,9. Valdemerilla

Km 17,4. Cernadilla (albergue, pechado temporalmente)

Km 19,3. San Salvador de Palazuelo

Km 22,6. Entrepeñas(Casa Rural)

Km 25,5. Asturianos(Albergue. Bares. Farmacia)

Km 28,6. Palacios de Sanabria (Bar)

Km 31. Remesal

Km 34. Otero de Sanabria

Km 36,3. Triufé

Km 40,5. Poboa de Sanabria(Todos os servizos)

Saímos pola rúa da Vereda, que está a pegar ao lateral do albergue, e viramos á dereita xunto ás ruínas da antiga escola. Aquí collemos un camiño, afastado uns cen metros da N-525, polo que dicimos adeus ás últimas casas de. Máis adiante cruzamos unha ponte sobre a, a chamada. Nada máis pasalo viramos á esquerda e camiñamos en paralelo á autovía durante algo máis dun quilómetro. Imos distanciándonos da autovía para cruzar a estrada que se dirixe a Santa EulaliaCoa referencia da N-525, que avanza á nosa esquerda, seguimos unha senda en campo aberto ben sinalizada con tablillas de madeira. Ao bosque mediterráneo de días anteriores substituíronlle especies máis atlánticas como o carballo e a aliaga, coñecida comunmente como, un arbusto espiñento de flores amarelas omnipresente en terras galegas. Co paso dos quilómetros a senda termina por aproximarnos á N-525 e, tras unha gasolineira e un hostal, accedemos por ela aDirixímonos a a, destacable pola súa torre románica de claro aspecto defensivo, e pasamos xunto a o. Por pista asfaltada cruzamos un desvío da nacional para coller un camiño entre carballos que salgue pegado á beiravía. Dous quilómetros máis adiante cruzamos unha ponte sobre a autovía e despois as vías da AVE, punto desde o cal comezan a verse mouteiras de granito con vieiras gravadas, unha aposta e investimento do Concello de Cernadilla que merece un aplauso pola nosa banda. Tras o seu ronsel chegamos até, pequena pedanía do municipio de Cernadilla que mantén unha igrexa dedicada a San Lorenzo.Entramos na poboación pola rúa Príncipe de Asturias e acto seguido deixámola pola Praza da Constitución. O tramo de máis de 3 quilómetros que separa Valdemerilla denon presenta ningunha dificultade así que tras percorrelo entramos nesta última localidade xunto a a, torcemos á esquerda e pasamos en breve á altura de a, que deixamos a man esquerda.Por pista de cemento e algo de asfalto avanzaremos até, outra pedanía do Concello de Cernadilla. Aquí recíbenos outra ermida e algo máis adiante a. Se estamos animados podemos subir pola escaleira exterior até a súa torre campanario. As vistas son excelentes.Á saída de Palazuelo collemos unha ampla pista forestal que descende e sobe até unha estrada. Tras cruzala collemos un camiño que tras 600 metros reverte en asfalto e conduce á entrada deDesde aquí até a seguinte poboación median aproximadamente corenta minutos por un camiño que nos levará a cruzar as vías da AVE e pouco despues a autovía. Ensaímos á N-525 á altura da parroquia da nosa Señora da Carmen.Se non queremos seguir as frechas polo interior da poboación, xa que volven sacarnos á nacional, podemos avanzar 400 metros pola beiravía da estrada e coller o desvío sinalizado que salgue a man dereita e que continúa por outra estrada secundaria. Uns centos de metros despois deixámola pola esquerda para coller un camiño, máis tarde pista, que nos leva a pasar pola parte alta de(Km 28,6 da etapa).Tras pasar acruzamos unha estrada e imos parar a un carreiro rodeado de carballos melojos. Dada a gran cantidade de corzos, este tramo é ideal para avistalos. A senda lévanos, tras cruzar dúas estradas, atéPartimos agora rumbo cara á seguinte localidade,, distante 3 quilómetros volvendo cruzar a autovia.A travesía por Otero, que nos leva a seguir a tradición de pasar xunto á igrexa, esta vez a portentosa, alárgase case un quilómetro e lévanos a coller unha estrada aténon sen antes volver cruzar a autovía, esta vez por un tunel.Saímos por asfalto e, como non, cruzamos de novo a autovía para saír á N-525. Tras 600 metros de beiravía alcanzamos a rotonda de entrada a, fin desta maratoniana xornada. Na rúa Arrabal cúmprense os 40,5 quilómetros.