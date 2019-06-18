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Camiño Sanabrés

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Etapa 4

Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

km 40,5
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
Albergues 6
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 4: Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

Perfil: Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

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Puntos de interese da etapa 4: Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

  • 16 Ermida de San Cayetano
  • 15 Igrexa da Nosa Señora do Azogue
  • 14 Castelo
  • 13 Parroquia de Santo Tomé Apóstolo
  • 12 Camiño e sección da estrada
  • 11 Nosa Señora do Carme
  • 10 Entrepeñas
  • 9 Igrexa da Transfiguración
  • 8 Albergue de San Salvador de Palazuelo
  • 7 Igrexa da Purificación
  • 6 Igrexa parroquial de San Lorenzo
  • 5 Igrexa parroquial de Santa María
  • 4 Albergue de Mombuey
  • 3 Santuario da Virxe de Carballeda
  • 2 Albergue de peregrinos Virgen de la Carballeda
  • 1 Río negro

O itinerario

  • Km 0. Rionegro del Puente(Albergue. Bares)

Saímos pola rúa da Vereda, que está a pegar ao lateral do albergue, e viramos á dereita xunto ás ruínas da antiga escola. Aquí collemos un camiño, afastado uns cen metros da N-525, polo que dicimos adeus ás últimas casas de Rionegro del Puente. Máis adiante cruzamos unha ponte sobre a A-52, a chamada autovía das Rías Baixas. Nada máis pasalo viramos á esquerda e camiñamos en paralelo á autovía durante algo máis dun quilómetro. Imos distanciándonos da autovía para cruzar a estrada que se dirixe a Santa Eulalia (Km 3,6).Coa referencia da N-525, que avanza á nosa esquerda, seguimos unha senda en campo aberto ben sinalizada con tablillas de madeira. Ao bosque mediterráneo de días anteriores substituíronlle especies máis atlánticas como o carballo e a aliaga, coñecida comunmente como toxo, un arbusto espiñento de flores amarelas omnipresente en terras galegas. Co paso dos quilómetros a senda termina por aproximarnos á N-525 e, tras unha gasolineira e un hostal, accedemos por ela a Mombuey.

  • Km 9,4. Mombuey(Todos os servizos)

Dirixímonos a a igrexa de Santa María, destacable pola súa torre románica de claro aspecto defensivo, e pasamos xunto a o cruceiro. Por pista asfaltada cruzamos un desvío da nacional para coller un camiño entre carballos que salgue pegado á beiravía (Km 10). Dous quilómetros máis adiante cruzamos unha ponte sobre a autovía e despois as vías da AVE, punto desde o cal comezan a verse mouteiras de granito con vieiras gravadas, unha aposta e investimento do Concello de Cernadilla que merece un aplauso pola nosa banda. Tras o seu ronsel chegamos até Valdemerilla, pequena pedanía do municipio de Cernadilla que mantén unha igrexa dedicada a San Lorenzo.

  • Km 13,9. Valdemerilla

Entramos na poboación pola rúa Príncipe de Asturias e acto seguido deixámola pola Praza da Constitución. O tramo de máis de 3 quilómetros que separa Valdemerilla de Cernadilla non presenta ningunha dificultade así que tras percorrelo entramos nesta última localidade xunto a a ermida do Cristo, torcemos á esquerda e pasamos en breve á altura de a igrexa barroca da Purificación, que deixamos a man esquerda.

  • Km 17,4. Cernadilla (albergue, pechado temporalmente)

Por pista de cemento e algo de asfalto avanzaremos até San Salvador de Palazuelo, outra pedanía do Concello de Cernadilla. Aquí recíbenos outra ermida e algo máis adiante a igrexa da Transfiguración. Se estamos animados podemos subir pola escaleira exterior até a súa torre campanario. As vistas son excelentes.

  • Km 19,3. San Salvador de Palazuelo

Á saída de Palazuelo collemos unha ampla pista forestal que descende e sobe até unha estrada. Tras cruzala collemos un camiño que tras 600 metros reverte en asfalto e conduce á entrada de Entrepeñas.

  • Km 22,6. Entrepeñas(Casa Rural)

Desde aquí até a seguinte poboación median aproximadamente corenta minutos por un camiño que nos levará a cruzar as vías da AVE e pouco despues a autovía. En Asturianos saímos á N-525 á altura da parroquia da nosa Señora da Carmen.

  • Km 25,5. Asturianos(Albergue. Bares. Farmacia)

Se non queremos seguir as frechas polo interior da poboación, xa que volven sacarnos á nacional, podemos avanzar 400 metros pola beiravía da estrada e coller o desvío sinalizado que salgue a man dereita e que continúa por outra estrada secundaria. Uns centos de metros despois deixámola pola esquerda para coller un camiño, máis tarde pista, que nos leva a pasar pola parte alta de Palacios de Sanabria (Km 28,6 da etapa).

  • Km 28,6. Palacios de Sanabria (Bar)

Tras pasar a ermida cruzamos unha estrada e imos parar a un carreiro rodeado de carballos melojos. Dada a gran cantidade de corzos, este tramo é ideal para avistalos. A senda lévanos, tras cruzar dúas estradas, até Remesal.

  • Km 31. Remesal

Partimos agora rumbo cara á seguinte localidade, Otero de Sanabria, distante 3 quilómetros volvendo cruzar a autovia.

  • Km 34. Otero de Sanabria

A travesía por Otero, que nos leva a seguir a tradición de pasar xunto á igrexa, esta vez a portentosa Santo Tomás Apóstol, alárgase case un quilómetro e lévanos a coller unha estrada até Triufé non sen antes volver cruzar a autovía, esta vez por un tunel.

  • Km 36,3. Triufé

Saímos por asfalto e, como non, cruzamos de novo a autovía para saír á N-525. Tras 600 metros de beiravía alcanzamos a rotonda de entrada a Puebla de Sanabria, fin desta maratoniana xornada. Na rúa Arrabal cúmprense os 40,5 quilómetros.

  • Km 40,5. Poboa de Sanabria(Todos os servizos)

As dificultades

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