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Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria
Carballeda utzi eta Behe Sanabriako lurrak hartu zituen.
Etapari buruzko informazioa 4: Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria
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Etapako interesguneak 4: Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria
Ibilbidea
- 0 km. Zubiaren aitaginarreba (aterpetxea. Tabernak)
La Vereda kaletik aterako gara, aterpetxearen albotik gertu, eta eskuinetara egingo dugu, eskola zaharraren aurrien ondoan. Hona hemen N-525 errepidetik ehun bat metrora dagoen bide bat. Bide horretatik, agur esaten diegu Rionegroren azken etxeei. Gero, A-52 errepidearen gaineko zubi bat gurutzatuko dugu, Rias Baixaseko autobia. Pasatu bezain laster, ezkerrera biratuko dugu eta autobiaren paraleloan joango gara kilometro bat baino gehiagoz. Autobiatik urruntzen ari gara, Santa Eulaliara doan errepidea zeharkatzeko (3,6 km). Gure ezkerretara doan N-525 erreferentzia hartuta, zurezko oholez ondo seinaleztatutako eremu irekiko bidezidor bati jarraituko diogu. Aurreko egunetako baso mediterraneoari espezie atlantikoagoak aldatu zaizkio, hala nola haritza eta aliaga, tojo izenez ezaguna, lore horiz osatutako zuhaixka arantzaduna, Galiziako lurretan. Kilometroak igaro ahala, N-525 errepidera iritsiko gara, eta gasolindegi eta ostatu baten ondoren, Momidi-ra iritsiko gara.
- 9,4 km. Mombuey (zerbitzu guztiak)
Santa Maria elizara joko dugu. Dorre erromaniko nabarmena du, defentsa-itxura nabarmenekoa, eta gurutzaduraren ondotik pasatuko gara. Pista asfaltatutik nazioa zeharkatuko dugu, bazterbideari itsatsita ateratzen den haritz arteko bidea hartzeko (10. km). Bi kilometro geroago, autobiaren gaineko zubi bat gurutzatuko dugu, eta, ondoren, AVE trenbideak. Puntu horretatik aurrera, granitozko mugarriak ikusiko ditugu bieira grabatuekin, Cernadillako Udalaren apustu eta inbertsio bat, gure aldetik txaloa merezi duena. Hilarriaren ondoren, Valdemerillara iritsiko gara. Cernadillako udalerriaren zati txiki bat da, eta San Lorenzori eskainitako eliza bat du.
- 13,9 km. Valdemerilla
Asturiasko Printzea kaletik sartuko gara, eta, ondoren, Konstituzio plazatik. Valdemerilla eta Cernadilla bereizten dituen 3 kilometrotik gorako zatiak ez du zailtasunik; beraz, ibilbidea egin ondoren, Kristoren ermitaren ondoan sartu, ezkerretara egin eta laster Garbikundearen eliza barrokoaren parean pasatuko gara, ezkerretara.
- 17,4 km. Cernadilla (aterpetxea, aldi baterako itxita)
Zementuzko pistatik eta asfalto pixka batetik Palazueloko San Salvadorrera, Cernadillako Udalaren beste eremu batera, iritsiko gara. Hemen beste ermita bat eta, aurrerago, Transfigurazioaren eliza ikusiko ditugu. Animatuta bagaude, kanpoko eskaileratik kanpandorrera igo gaitezke. Bistak bikainak dira.
- 19,3 km. San Salvador de Palazuelo
Palazuelotik ateratzean, pista zabal bat hartuko dugu, jaitsi eta errepide bateraino igotzen dena. Gurutzatu ondoren, 600 metro egin ondoren asfalto bihurtu eta Entrepeñas sarrerara doan bidea hartuko dugu.
- 22,6 km. Entrepeñas (landetxea)
Handik hurrengo herrira, gutxi gorabehera, berrogei minutu inguru igarotzen dira AVE trenbideak zeharkatzera eramango gaituen bide batetik, eta, handik gutxira, autobia. Asturianosen, N-525 errepidera aterako gara, Karmengo Andre Mariaren elizaren parean.
- 25,5 km. Asturiarrak (aterpetxea. Tabernak. Farmazia)
Geziak herriaren barnetik jarraitu nahi ez baditugu, berriro ere naziotasunera atera gaituztelako, 400 metro egin ditzakegu errepidearen bazterbidetik, eta eskuineko bidetik atera eta bigarren mailako beste errepide batetik jarraitzen duen desbideraketa seinalatua hartu. Ehunka metro geroago, ezkerretik utzi, eta bide bat hartu, gero pista bat, Palacios de Sanabriako goiko aldetik pasatzera eramaten gaituena (etapako 28,6 km).
- 28,6 km. Sanabriako jauregiak (taberna)
Ermita pasa ondoren, errepidea gurutzatu eta haritz beltzez inguratutako bidezidorrera joango gara. Orkatz kopuru handia dagoenez, tarte hori ezin hobea da ikusteko. Bi errepide gurutzatu ondoren, bidexkak Remesaleraino eramango gaitu.
- 31. km. Arraunketa
Orain, hurrengo herrirantz abiatuko gara, Otero de Sanabria hirirantz, 3 kilometrora, autobia berriro gurutzatuz.
- 34. km. Sanabriako oteroa
Oteron zeharbidea, elizaren ondotik, oraingo honetan Santo Tomas apostolua, igarotzeko tradizioari jarraituz, ia kilometro bat luzatzen da eta Triufe-ra doan errepidea hartzera eramaten gaitu, autobia berriro gurutzatu aurretik, oraingoan tunel batetik.
- 36,3 km. Trufea
Asfaltotik atera eta, nola ez, autobia gurutzatuko dugu berriro N-525era ateratzeko. 600 metroko bazterbidea egin ondoren, Puebla de Sanabriako sarrerako biribilgunera iritsiko gara. Maratoi honen amaiera da. Arrabal kalean 40,5 kilometro betetzen dira.
- 40,5 km. Puebla de Sanabria (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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