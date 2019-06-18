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Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa
Cobreros herria eta Castro ibaiaren adarra zeharkatu ditu Terrosoraino
Etapari buruzko informazioa 5: Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa
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Etapako interesguneak 5: Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa
Ibilbidea
- 0 km. Puebla de Sanabria (zerbitzu guztiak)
Bai Puebla de Sanabriako hirigune historikotik, bai herriaren behealdetik, Tera ibaiaren bestaldetik, N-525 errepidearekin bat egiten duen eta Castro ibaiaren gainetik pasatzen den errepidea hartuko dugu. Hemendik, harrizko zubia eskuinera utzita, bide asfaltatu horretatik jarraitu behar dugu, bazterbide eskasetik, kilometro batez. Izan ere, Ourensera edo Zamorara iritsi baino lehen, ezkerretara sortzen den bidea hartu behar da (1,7 km). Hemen bertan, "Camino de Santiago. Ongi etorri Kobrezainen Udalera". Bidea Castro ibaiaren ibilgura jaisten da, haren ondotik. Zoru erosoko tarteak eta uharrien zati gogaikarriagoak txandakatzen dira. Seinalizazio-oholek gidatzen dute Los Peperrines (4. km) izeneko agregakin- eta hormigoi-enpresa baten ondotik doan tarte erraz hau. Fabrikaren ondoren, N-525 errepidera atera, eta 88. eta 89. kilometro-puntuak atzean utzi. Horren eta 90. kilometro-puntuaren artean, Santa Colombarako bidegurutzearen parean, errepidetik atera, ezkerretik, erreka bat zeharkatzeko. Horrela, agregakinak ateratzeko gune batetik igaroko gara, eta, laster, arrantzaleen babesleku baten ondoan, leku aproposa eguraldi txarretik babesteko eta hamaiketako on bat dastatzeko (6,4 km). Ibaiaren ondoan 600 bat metro egin, eta laurogeita hamar gradu egin behar ditugu eskuinetara, eremu batean zehar egindako bidezidor batetik. Zoritxarrez, puntu horretan seinale gutxi eta txarrak daude, eta, ondorioz, atzera egin eta errepide nazionalaren konpainia segurua bila dezakegu. Errepide hori gure eskuinetara dago, ehunka metrora. Agian, gure aukerarik onena izango da, 500 metro baino ez baikara ibili, eta 91. kilometro-puntua igaro eta gero, asfaltoa eskuinetik utziko dugu, beste taula batek markatutako norabideari jarraituz. Autobiaren ezkerretara doan bidexka batetik barneratuko gara, eta Quirigualora iritsiko gara. Han, Santiago eliza eta 2012ko abuztuan altxatu zen gurutzaontzi bat daude, 50eko hamarkadako zaharrago baten ordez (9. km). Eraikuntza hau atzean utzi eta ezkerrera biratuko dugu errepidea gurutzatzeko, futbol-zelaian lasterbide bat hartzeko eta Terroson sartzeko.
- 9,7 km. Lurtsua
Andres Silvan auzotar batek erromesen erregistro bat darama eta kredentzialerako zigilu batzuk ditu. Herria Goiburu kaletik zeharkatuko dugu, eta, irteeran, A-52 errepidea gurutzatuko dugu, pixka bat gora doan bidexka batetik. Geziei erreparatuz (lasterbide pare bat hartzera eramaten gaituzte), horma-irudi batek "bide ona" nahi duen gaineraino iritsiko gara. Basoa jaistean agian ez da indikaziorik egongo; beraz, ezkerreko ibilgua hartu behar dugu erreferentzia gisa. Gainditu ondoren, autobiaren gainetik pasa eta Requejon sartuko gara. N-525 errepidea zeharkatu ondoren, Guadalupeko Ama Birjinaren ermita ondotik pasa, eta herrian barneratu.
- 11,9 km. Gaztanbera (aterpetxeak. Tabernak. Denda)
Errekexotik ateratzean, aurrez aurre pista asfaltatu bat hartu eta hilerriraino iritsiko gara. Gaur egun EZIN da Padorneloa bidetik igo, obrak direla eta. Errepidea alternatiba bakarra bihurtu da. Pena bat, 2012an La Aldaba de Puebla de Sanabriako enplegu-tailerrak garbitu eta egokitu baitzuen bidezidor horren azken tartea (2,4 kilometro guztira). Etsipenez, eskuinera biratuko dugu, berriro N-525 (13. km) errepidera ateratzeko. Estatuko igoera monotonoagoa da, baina leunagoa. Igotzeak 7 kilometro inguru ditu, eta 95. kilometrotik 101.era bitarteko tartea hartzen du. Ondoren, 435 metroko tunel bat zeharkatu eta Padornelo mendatea koroatzen da (19,8. km). Tunela igarota, jaitsi eta Alta Sanabriako lurretan, errepidetik atera eta Padornelora iristen den zementuzko gurdi bat hartuko dugu. Santa María de la Asunción elizatik gertu ere igaroko gara.
- 21. km. Padornelo (Hostal. Bar-denda)
Arnasa berreskuratu ondoren, atera berriro naziotasunera, gasolindegi bat eta ostatu bat atzean utzita. Kilometro eta erdi egin ondoren, ZA-106 errepidetik (23. km) Hedroso eta Lubian seinalatzen dituen desbidera iritsiko gara. Hemen hasten da zenbait urtez mantenduko den behin-behineko trazadura! Desbideratzea hartu beharrean, zerbitzu-bidetik segituko dugu kilometro erdian, eta beste gezi hori batek, oholtxo batean, ezkerretara doan beheranzko bidea adierazten du. Dozena bat metro jaitsi ondoren, tunel bat igaro eta metro gutxira beste bat dago. Pasatu bezain laster, ezkerreko bidea hartuko dugu. Biraketa horiek guztiak zurezko oholtxoekin seinaleztatuta daude. Hala ere, eremu horretan aske dauden animaliak bidearen edozein tokitatik agertzen dira eta seinaleren bat bota edo mugi dezakete. Bigarren tunel horren ondoren, erretama eta haritz zaharren arteko bide polit bat hasten da. Lubiango Udaleko langileek brozelka kendu diote. Errekatxo batera jaisten da, eta han harri lauko bloke batzuk jarri dituzte ibilgua salbatzeko. Lubian herria ikusiko dugu atzean, eta, azkenik, erromesen aterpetxea dagoen bidean sartuko gara.
- 28,5 km. Lubian (aterpetxea. taberna. Denda. Farmazia)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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