Etapa de Pobla De Sanabria a Lubián

L’itinerari

Km 0. Pobla de Sanabria (Tots els serveis)

Km 9,7. Terrós

Km 11,9. Requejo (Albergs. Bars. Botiga)

Km 21. Padornelo (Hostal. Bar-Botiga)

Km 28,5. Lubián (Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia)

Ja sigui des del centre històric deo des de la part baixa del poble, situada a l'altre costat del riu, agafem la carretera que enllaça amb la N-525 i que passa sobre el riu. Des d'aquí, deixant el pont de pedra a la dreta, continuem per aquesta via asfaltada d'escàs voral durant un quilòmetre, ja que abans d'arribar a les indicacions cap a Orense o Zamora cal prendre un camí que neix a l'esquerra. Aquí mateix ens rep un cartell de fusta que resa "Camí de Santiago. Benvinguts a l'Ajuntament de". El camí descendeix fins al llit del riu Castro, avançant al costat d'ell. S'alternen trams de pis còmode amb uns altres més molestos de còdols. Les tablillas senyalitzadores exerceixen de guia en aquest senzill tram que condueix al costat d'una empresa d'àrids i formigons anomenada.Després de la fàbrica sortim a la N-525 i caminem per ella deixant enrere els punts quilomètrics 88 i 89. Entre aquest i el punt quilomètric 90, a l'altura de l'encreuament a Santa Colomba, sortim de la carretera per l'esquerra per a creuar un rierol. Passem així per una zona d'extracció d'àrids i, en breu, al costat d'un, bon lloc per a resguardar-se del mal temps i per a catar un bon esmorzar. Avancem uns 600 metres al costat del riu i girem noranta graus a la dreta per una senda traçada camp a través. Desgraciadament, l'escassa i mala senyalització en aquest punt pot fer que desistim i busquem la companyia segura de la carretera nacional, situada només a uns centenars de metres a la nostra dreta.Potser és la nostra millor opció, ja que només caminem 500 metres i acabat de passar el punt quilomètric 91 vam abandonar l'asfalt per la dreta seguint la direcció marcada per una altra tablilla. Aquesta ens interna per una senda que discorre a l'esquerra de l'autovia i arriba fins al, on es troba l'i un creuer que es va aixecar a l'agost de 2012, substituint a un més antic de la dècada dels 50. Deixem aquesta construcció enrere i girem a l'esquerra per a travessar la carretera, agafar una drecera pel camp de futbol i entrar enUn dels seus veïns, Andrés Silvan, porta un registre de pelegrins i té diversos segells per a la credencial. Creuem aquest poble pel carrer Cabecero i, a la sortida, creuem sobre l'A-52 per a reprendre la jornada per una sendera en lleuger ascens. Ateses les fletxes, que ens porten a prendre un parell de dreceres, arribem fins a un alt on un cartell ens desitja un "Bon Camí". En descendir el bosc pot ser que no hi hagi indicacions, així que hem de prendre com a referència el llit de l'esquerra. Després de superar-lo passem de nou sobre l'autovia i entrem en. Després de creuar la N-525 passem al costat de l'per a internar-nos al poble.A la sortida de Requejo prenem de front una pista asfaltada que condueix fins al cementiri. Avui dia jadegut a les obres. La carretera s'ha convertit en l'única alternativa. Una pena, ja que en 2012 el taller d'ocupació La Balda de Pobla de Sanabria va netejar i va adequar el tram final d'aquesta sendera (un total de 2,4 quilòmetres). Amb resignació girem a la dreta per a sortir de nou a la N-525.L'ascens per la Nacional és més monòton, encara que més suau. L'ascensió per porta prop de 7 quilòmetres i abasta des del punt quilomètric 95 al 101, després del qual es travessa un túnel de 435 metres de longitud i es corona el. Passat el túnel, en descens i ja en terres de l', sortim de la carretera per a agafar un carretil de ciment que arriba a, passant també prop de l'Després de recuperar l'alè sortim de nou a la nacional, deixant enrere una gasolinera i un hostal. Després de quilòmetre i mig arribem alque assenyala aper laEn lloc de prendre el desviament, seguim per la via de servei durant mig quilòmetre i una altra fletxa groga en una tablilla indica un camí en descens que surt a l'esquerra. Després de baixar una dotzena de metres, passem un túnel i pocs metres després hi ha un altre. Res més passar-ho prenem un camí a l'esquerra. Tots aquests girs estan senyalitzats amb tablillas de fusta. No obstant això, es tracta d'una zona en la qual els animals en llibertat apareixen per qualsevol part del Camí i podrien tirar o moure alguna dels senyals.Després d'aquest segon túnel comença un bonic camí entre ginesta i roures vells que ha estat esbrossat en la seva part més abrupta per operaris de l'Ajuntament de Lubián. Es va descendint fins a un petit rierol, on també s'han encarregat de posar uns blocs de pedres llises per a salvar el llit. Anem veient al fons la població de Lubián, a la qual acabem accedint pel camí on es troba l'