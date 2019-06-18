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Etapa de Lubián a A Gudiña
No deixis de visitar A Vilavella i o Pereiro al Concello de A Mesquita
Informació sobre l’etapa 6: Etapa de Lubián a A Gudiña
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Punts d’interès de l’etapa 6: Etapa de Lubián a A Gudiña
L’itinerari
- Km 0. Lubián(Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia)
La sortida de Lubián no presenta cap dificultat. L'itinerari està perfectament senyalitzat, tant per les fletxes tradicionals com per les originals pedres esculpides per Nicanor Carballo. Deixem Lubián i descendim per a prendre, més endavant, el desviament cap a el Santuari de la Tuiza, al qual arribem després de creuar un pont sobre el riu Tuela i sortejar per sota l'A-52 (Km 2,4).Deixem el Santuari a l'esquerra i, si el temps acompanya (amb neu cal ascendir el port de Canda per la carretera), baixarem una pista asfaltada per a agafar el camí que porta a creuar el rierol de la Tuiza, el creuem per un pont de fusta. A Canda és la ascensió més exigent que hem de superar. El recorregut és preciós, veient al viarany submergir-se entre les masses de falgueres i l'arbreda per a franquejar trams d'exigents repits. S'aconsegueix el cim per sobre del túnel de la N-525 i es continua fins al propi llogaret de Canda, que no ofereix cap servei.Si optem pujar per la nacional, ascens més curt, però totalment anodí, salvem l'autovia pel pas elevat i pugem fins a la carretera que ve de Lubián. En uns centenars de metres cal baixar a la N-525 i començar l'ascensió en direcció a A Gudiña. Igual que en Padornelo, es corona A Canda després de passar el túnel que dona la benvinguda a la província de Orense (Km 7). Per a unir-se al traçat original cal prosseguir per la N-525 i prendre el desviament al llogaret de Canda. Dos-cents metres després de passar sota l'autovia veuran, els que hagin pujat per la N-525, la primera fita gallega. Resten 244,071 quilòmetres fins a Santiago (Km 9,7).Aconseguim una font que porta el segell de Nicanor Carballo i passem sota les vies per a continuar el descens. Sempre de front, creuem més endavant el rierol dones Hortas i entrem més endavant en A Vilavella, població de el Concello de Mesquita.
- Km 12. A Vilavella(Hotel. Bar. Botiga)
Descendim per un carretil en fort pendent i creuem un pont sobre el regueiro Vega do Pontó. Continuem per un camí, abrigallats per un mur de pedra i passant al costat d'uns estables. Després d'una cancel·la el camí s'estreny i avança paral·lel al curs de el riu Abredo. Després apareix una altra cancel·la i un tram replet de passarel·les de pedra que evitarà que posem a prova el Gore-Tex. Més endavant, per un tram envoltat d'escombres, arribarem fins a la ermita de La nostra Senyora de Loreto, avantsala de O Pereiro, Concello de Mesquita.
- Km 15,8. O Pereiro(bar a un quilòmetre en pujada)
Travessem el llogaret pel carrer principal i sortim per àmplia pista. S'abandona per la dreta per a agafar una bonica senda que molt aviat ens porta a creuar un altre rierol de el riu Abredo. Continuem per un camí ascendent per un vessant replet d'escombres i després d'arribar a un alt baixem fins a una reguera d'aigua que salvem per una passarel·la. Girem a mà esquerra i 600 metres més endavant arribem a una carretera que salva les vies del tren. Dos-cents metres més endavant deixem l'asfalt i prenem una pista que ens porta fins a O Canizo, parròquia del Concello de Gudiña.
- Km 21,2. O Canizo
Sortim a la N-525 i continuem per ella fins a el alt d'O Canizo. Passem sobre l'A-52 i 100 metres després agafem un camí a la dreta que ens deixa a l'altura de l'edifici de Creu Roja. Entrem posteriorment en A Gudiña. A l'entrada cal agafar el desviament a Viana do Bitlla/A Rua per l'OU-533. Després de passar sota les vies girem a la dreta i arribem al costat de el alberg.
- Km 25. A Gudiña(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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