Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián

O itinerario

Km 0. Poboa de Sanabria (Todos os servizos)

Km 9,7. Terroso

Km 11,9. Requejo (Albergues. Bares. Tenda)

Km 21. Padornelo (Hostal. Bar-Tenda)

Km 28,5. Lubián (Albergue. Bar. Tenda. Farmacia)

Xa sexa desde o centro histórico deou desde a parte baixa do pobo, situada alén do río, collemos a estrada que enlaza coa N-525 e que pasa sobre o río. Desde aquí, deixando a ponte de pedra á dereita, continuamos por esta vía asfaltada de escasa beiravía durante un quilómetro, xa que antes de chegar ás indicacións cara a Ourense ou Zamora hai que tomar un camiño que nace á esquerda. Aquí mesmo recíbenos un cartel de madeira que reza "Camiño de Santiago. Benvidos ao Concello de". O camiño descende até a canle do río Castro, avanzando xunto a el. Altérnanse tramos de piso cómodo con outros máis molestos de cantos rodados. As tablillas señalizadoras exercen de guía neste sinxelo tramo que conduce xunto a unha empresa de áridos e formigóns chamada.Tras a fábrica saímos á N-525 e camiñamos por ela deixando atrás os puntos quilométricos 88 e 89. Entre este e o punto quilométrico 90, á altura do cruzamento a Santa Colomba, saímos da estrada pola esquerda para cruzar un arroio. Pasamos así por unha zona de extracción de áridos e, en breve, xunto a un, bo lugar para resgardarse do mal tempo e para catar un bo xantar. Avanzamos uns 600 metros xunto ao río e viramos noventa graos á dereita por unha senda trazada campo a través. Desgraciadamente, a escasa e mala sinalización neste punto pode facer que desistamos e busquemos a compañía segura da estrada nacional, situada só a uns centos de metros á nosa dereita.Quizais sexa a nosa mellor opción, xa que só camiñamos 500 metros e recentemente pasado o punto quilométrico 91 abandonamos o asfalto pola dereita seguindo a dirección marcada por outra tablilla. Esta intérnanos por unha senda que discorre á esquerda da autovía e chega até o, onde se atopa ae un cruceiro que se levantou en agosto de 2012, substituíndo a un máis antigo da década dos 50. Deixamos esta construción atrás e viramos á esquerda para cruzar a estrada, coller un atallo polo campo de fútbol e entrar enUn dos seus veciños, Andrés Silvan, leva un rexistro de peregrinos e ten varios selos para a credencial. Cruzamos este pobo pola rúa Cabecero e, á saída, cruzamos sobre a A-52 para retomar a xornada por un carreiro en lixeiro ascenso. Atendendo ás frechas, que nos levan a tomar un par de atajos, chegamos até un alto onde un cartel nos desexa un "Bo Camiño". Ao descender o bosque poida que non haxa indicacións, así que debemos tomar como referencia a canle da esquerda. Tras superalo pasamos de novo sobre a autovía e entramos en. Tras cruzar a N-525 pasamos xunto ápara internarnos no pobo.Á saída de Requejo tomamos de fronte unha pista asfaltada que conduce até o cemiterio. A día de hoxe xadebido ás obras. A estrada converteuse na única alternativa. Unha pena, xa que en 2012 o taller de emprego A Aldaba de Puebla de Sanabria limpou e adecuou o tramo final deste carreiro (un total de 2,4 quilómetros). Con resignación viramos á dereita para saír de novo á N-525.O ascenso pola Nacional é máis monótono, aínda que máis suave. A ascensión por leva preto de 7 quilómetros e abarca desde o punto quilométrico 95 ao 101, tras o cal se atravesa un túnel de 435 metros de lonxitude e coróase o. Pasado o túnel, en descenso e xa en terras da, saímos da estrada para coller un carretil de cemento que chega a, pasando tamén preto daTras recuperar o alento saímos de novo á nacional, deixando atrás unha gasolineira e un hostal. Despois de quilómetro e medio chegamos aoque sinala apolaEn lugar de tomar o desvío, seguimos pola vía de servizo durante medio quilómetro e outra frecha amarela nunha tablilla indica un camiño en descenso que salgue á esquerda. Despois de baixar unha ducia de metros, pasamos un túnel e poucos metros despois hai outro. Nada máis pasalo tomamos un camiño á esquerda. Todos estes xiros están sinalizados con tablillas de madeira. No entanto, trátase dunha zona na que os animais en liberdade aparecen por calquera parte do Camiño e poderían tirar ou mover algunha dos sinais.Tras este segundo túnel comeza un bonito camiño entre xesta e carballos vellos que foi rozado na súa parte máis abrupta por operarios do Concello de Lubián. Vaise descendendo até un pequeno regato, onde tamén se encargaron de pór uns bloques de pedras lisas para salvar a canle. Imos vendo ao fondo a poboación de Lubián, á que terminamos accedendo polo camiño onde se atopa o