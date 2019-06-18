Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián

El itinerario

Km 0. Puebla de Sanabria (Todos los servicios)

Ya sea desde el centro histórico de Puebla de Sanabria o desde la parte baja del pueblo, situada al otro lado del río Tera, cogemos la carretera que enlaza con la N-525 y que pasa sobre el río Castro. Desde aquí, dejando el puente de piedra a la derecha, continuamos por esta vía asfaltada de escaso arcén durante un kilómetro, ya que antes de llegar a las indicaciones hacia Orense o Zamora hay que tomar un camino que nace a la izquierda (Km 1,7). Aquí mismo nos recibe un cartel de madera que reza "Camino de Santiago. Bienvenidos al Ayuntamiento de Cobreros". El camino desciende hasta el cauce del río Castro, avanzando junto a él. Se alternan tramos de piso cómodo con otros más molestos de cantos rodados. Las tablillas señalizadoras ejercen de guía en este sencillo tramo que conduce junto a una empresa de áridos y hormigones llamada Los Peperrines (Km 4).

Tras la fábrica salimos a la N-525 y caminamos por ella dejando atrás los puntos kilométricos 88 y 89. Entre éste y el punto kilométrico 90, a la altura del cruce a Santa Colomba, salimos de la carretera por la izquierda para cruzar un arroyo. Pasamos así por una zona de extracción de áridos y, en breve, junto a un refugio de pescadores, buen lugar para resguardarse del mal tiempo y para catar un buen almuerzo (Km 6,4). Avanzamos unos 600 metros junto al río y giramos noventa grados a la derecha por una senda trazada campo a través. Desgraciadamente, la escasa y mala señalización en este punto puede hacer que desistamos y busquemos la compañía segura de la carretera nacional, situada sólo a unos cientos de metros a nuestra derecha.

Quizás sea nuestra mejor opción, ya que sólo caminamos 500 metros y recién pasado el punto kilométrico 91 abandonamos el asfalto por la derecha siguiendo la dirección marcada por otra tablilla. Ésta nos interna por una senda que discurre a la izquierda de la autovía y llega hasta el lugar del Quirigual, donde se encuentra la iglesia de Santiago y un crucero que se levantó en agosto de 2012, sustituyendo a uno más antiguo de la década de los 50 (Km 9). Dejamos esta construcción atrás y giramos a la izquierda para cruzar la carretera, coger un atajo por el campo de fútbol y entrar en Terroso.

Km 9,7. Terroso

Uno de sus vecinos, Andrés Silvan, lleva un registro de peregrinos y tiene varios sellos para la credencial. Cruzamos este pueblo por la calle Cabecero y, a la salida, cruzamos sobre la A-52 para retomar la jornada por un sendero en ligero ascenso. Atendiendo a las flechas, que nos llevan a tomar un par de atajos, llegamos hasta un alto donde un cartel nos desea un "Buen Camino". Al descender el bosque puede que no haya indicaciones, así que debemos tomar como referencia el cauce de la izquierda. Tras superarlo pasamos de nuevo sobre la autovía y entramos en Requejo. Tras cruzar la N-525 pasamos junto a la ermita de la Virgen de Guadalupe para internarnos en el pueblo.

Km 11,9. Requejo (Albergues. Bares. Tienda)

A la salida de Requejo tomamos de frente una pista asfaltada que conduce hasta el cementerio. A día de hoy ya NO se puede ascender el Padornelo por camino debido a las obras. La carretera se ha convertido en la única alternativa. Una pena, ya que en 2012 el taller de empleo La Aldaba de Puebla de Sanabria limpió y adecuó el tramo final de este sendero (un total de 2,4 kilómetros). Con resignación giramos a la derecha para salir de nuevo a la N-525 (Km 13).

El ascenso por la Nacional es más monótono, aunque más suave. La ascensión por lleva cerca de 7 kilómetros y abarca desde el punto kilométrico 95 al 101, tras el cual se atraviesa un túnel de 435 metros de longitud y se corona el puerto del Padornelo (Km 19,8). Pasado el túnel, en descenso y ya en tierras de la Alta Sanabria, salimos de la carretera para coger un carretil de cemento que llega a Padornelo, pasando también cerca de la iglesia de Santa María de la Asunción.

Km 21. Padornelo (Hostal. Bar-Tienda)

Tras recuperar el aliento salimos de nuevo a la nacional, dejando atrás una gasolinera y un hostal. Después de kilómetro y medio llegamos al desvío que señala a Hedroso y Lubián por la ZA-106 (Km 23). ¡Aquí comienza el trazado provisional que se mantendrá durante varios años! En lugar de tomar el desvío, seguimos por la vía de servicio durante medio kilómetro y otra flecha amarilla en una tablilla indica un camino en descenso que sale a la izquierda. Después de bajar una docena de metros, pasamos un túnel y pocos metros después hay otro. Nada más pasarlo tomamos un camino a la izquierda. Todos estos giros están señalizados con tablillas de madera. No obstante, se trata de una zona en la que los animales en libertad aparecen por cualquier parte del Camino y podrían tirar o mover alguna de las señales.

Tras este segundo túnel comienza un bonito camino entre retama y robles viejos que ha sido desbrozado en su parte más abrupta por operarios del Ayuntamiento de Lubián. Se va descendiendo hasta un pequeño riachuelo, donde también se han encargado de poner unos bloques de piedras lisas para salvar el cauce. Vamos viendo al fondo la población de Lubián, a la que terminamos accediendo por el camino donde se encuentra el albergue de peregrinos.