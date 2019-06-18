Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria

El itinerario

Km 0. Rionegro del Puente(Albergue. Bares)

Salimos por la calle de la Vereda, que está pegando al lateral del albergue, y giramos a la derecha junto a las ruinas de la antigua escuela. Aquí cogemos un camino, alejado unos cien metros de la N-525, por el que decimos adiós a las últimas casas de Rionegro del Puente. Más adelante cruzamos un puente sobre la A-52, la llamada autovía de las Rías Bajas. Nada más pasarlo giramos a la izquierda y caminamos en paralelo a la autovía durante algo más de un kilómetro. Vamos distanciándonos de la autovía para cruzar la carretera que se dirige a Santa Eulalia (Km 3,6).

Con la referencia de la N-525, que avanza a nuestra izquierda, seguimos una senda en campo abierto bien señalizada con tablillas de madera. Al bosque mediterráneo de días anteriores le han reemplazado especies más atlánticas como el roble y la aliaga, conocida comúnmente como tojo, un arbusto espinoso de flores amarillas omnipresente en tierras gallegas. Con el paso de los kilómetros la senda termina por aproximarnos a la N-525 y, tras una gasolinera y un hostal, accedemos por ella a Mombuey.

Km 9,4. Mombuey(Todos los servicios)

Nos dirigimos a la iglesia de Santa María, destacable por su torre románica de claro aspecto defensivo, y pasamos junto al crucero. Por pista asfaltada cruzamos un desvío de la nacional para coger un camino entre robles que sale pegado al arcén (Km 10). Dos kilómetros más adelante cruzamos un puente sobre la autovía y después las vías del AVE, punto desde el cual comienzan a verse mojones de granito con vieiras grabadas, una apuesta e inversión del Ayuntamiento de Cernadilla que merece un aplauso por nuestra parte. Tras su estela llegamos hasta Valdemerilla, pequeña pedanía del municipio de Cernadilla que mantiene una iglesia dedicada a San Lorenzo.

Km 13,9. Valdemerilla

Entramos en la población por la calle Príncipe de Asturias y acto seguido la dejamos por la Plaza de la Constitución. El tramo de más de 3 kilómetros que separa Valdemerilla de Cernadilla no presenta ninguna dificultad así que tras recorrerlo entramos en esta última localidad junto a la ermita del Cristo, torcemos a la izquierda y pasamos en breve a la altura de la iglesia barroca de la Purificación, que dejamos a mano izquierda.

Km 17,4. Cernadilla (albergue, cerrado temporalmente)

Por pista de cemento y algo de asfalto avanzaremos hasta San Salvador de Palazuelo, otra pedanía del Ayuntamiento de Cernadilla. Aquí nos recibe otra ermita y algo más adelante la iglesia de la Transfiguración. Si estamos animados podemos subir por la escalera exterior hasta su torre campanario. Las vistas son excelentes.

Km 19,3. San Salvador de Palazuelo

A la salida de Palazuelo cogemos una amplia pista forestal que desciende y sube hasta una carretera. Tras cruzarla cogemos un camino que tras 600 metros revierte en asfalto y conduce a la entrada de Entrepeñas.

Km 22,6. Entrepeñas(Casa Rural)

Desde aquí hasta la siguiente población median aproximadamente cuarenta minutos por un camino que nos llevará a cruzar las vías del AVE y poco despues la autovía. En Asturianos salimos a la N-525 a la altura de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

Km 25,5. Asturianos(Albergue. Bares. Farmacia)

Si no queremos seguir las flechas por el interior de la población, ya que vuelven a sacarnos a la nacional, podemos avanzar 400 metros por el arcén de la carretera y coger el desvío señalizado que sale a mano derecha y que continúa por otra carretera secundaria. Unos cientos de metros después la dejamos por la izquierda para coger un camino, más tarde pista, que nos lleva a pasar por la parte alta de Palacios de Sanabria (Km 28,6 de la etapa).

Km 28,6. Palacios de Sanabria (Bar)

Tras pasar la ermita cruzamos una carretera y vamos a parar a un sendero rodeado de robles melojos. Dada la gran cantidad de corzos, este tramo es ideal para avistarlos. La senda nos lleva, tras cruzar dos carreteras, hasta Remesal.

Km 31. Remesal

Partimos ahora rumbo hacia la siguiente localidad, Otero de Sanabria, distante 3 kilómetros volviendo a cruzar la autovia.

Km 34. Otero de Sanabria

La travesía por Otero, que nos lleva a seguir la tradición de pasar junto a la iglesia, esta vez la portentosa Santo Tomás Apóstol, se alarga casi un kilómetro y nos lleva a coger una carretera hasta Triufé no sin antes volver a cruzar la autovía, esta vez por un tunel.

Km 36,3. Triufé

Salimos por asfalto y, como no, cruzamos de nuevo la autovía para salir a la N-525. Tras 600 metros de arcén alcanzamos la rotonda de entrada a Puebla de Sanabria, fin de esta maratoniana jornada. En la calle Arrabal se cumplen los 40,5 kilómetros.