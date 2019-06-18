Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

El itinerario

Km 0. Santa Croya de Tera(Albergue. Bar. Tiendas. Farmacia)

Nada más salir de Santa Croya cruzamos el puente sobre el Tera, río que forma el Lago de Sanabria y que dona su caudal al Esla. Entramos así en Santa Marta de Tera, en cuya iglesia románica del siglo XI se encuentra la joya del Camino Sanabrés. Hablamos de la talla más antigua que se conoce de un Santiago peregrino y está situada en una de las enjutas de la portada sur. El Apóstol, con cayado y zurrón, extiende la palma de su mano y sobrecoge por su belleza y su misterio. La visita es obligada. Después hay que dar marcha atrás para retomar el trazado, descendiendo por una pista asfaltada.

Km 0,5. Santa Marta de Tera(Albergue. Bares. Tienda)

El primer compás de la etapa lo marca el bosque de ribera del Tera. Varias tablillas de madera con la figura del Santiago peregrino de Santa Marta nos guían por varios cruces, donde también sorteamos algunos arroyos. Con el río a nuestra izquierda el horizonte va abriéndose hasta llegar a la carretera. La seguimos hacia la izquierda para cruzar el Tera. A la orilla podremos ver los columpios y merenderos del Área Recreativa La Barca (Km 6,4).

Nada más pasar el puente dejamos la carretera por la derecha. Cogemos así un camino que seguiremos siempre frente, siempre y cuando no veamos alguna flecha que nos indique otra dirección. Después nos internamos en una chopera que nos corta el paso y que nos lleva a retomar el camino para llegar hasta otra carretera, esta vez a la ZA-P-2547, cuya nomenclatura sería más acorde para un robot.

Un mojón de granito nos indica la dirección a seguir y continuamos por la carretera unos 700 metros para abandonarla por la derecha. Tras pasar la fuente La Ribera y cruzar un canal entramos en Calzadilla de Tera, población por donde pasaba la Vía Augusta, la calzada romana número XVII del Itinerario de Antonino que unía las poblaciones de Braga y Astorga.

Km 11,5. Calzadilla de Tera(Albergue. Bar. Tienda)

Junto a la iglesia derruida hay que girar a la derecha, cruzar el canal y avanzar en paralelo por su derecha durante casi 2 kilómetros hasta llegar a la siguiente población: Olleros de Tera, con albergue privado.

Km 13,7. Olleros de Tera(Albergue. Bar. Tienda. Farmacia)

Salimos del pueblo para cruzar una carretera y continuar por pista hasta gira a la derecha para llegar hasta el Santuario de Nuestra Señora de Agavanzal, donde se toma una senda que llega también hasta la presa (Km 18).

Al llegar a las compuertas del embalse cruzamos la presa y giramos a la izquierda para coger la carretera que va rodeando la orilla. Llegado un punto nos vamos alejando del embalse para llegar hasta Villar de Farfón, pedanía de Rionegro del Puente que nos da la bienvenida a la comarca de la Carballeda. Esta población cuenta con la hospitalidad de Craig y Dorothea.

Km 21,5. Villar de Farfón(Albergue de Craig y Dorothea)

El trazado pasa de largo la iglesia de San Pedro. A la salida cogemos un camino que transita primero por una zona abierta y que de forma paulatina se ve rodeado de vegetación. Afrontamos un pequeño desnivel hasta situarnos a 850 metros de altitud, en un collado desde el que podemos distinguir Rionegro del Puente. Tras la bajada llegamos junto a unas naves y cruzamos posteriormente el río Negro. De seguido pasamos bajo un arco del puente de la N-525 y entramos en Rionegro del Puente casi a la altura del albergue.