Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera

El itinerario

Km 0. Tábara(Todos los servicios)

Desde el albergue de Tábara hay dos alternativas para comenzar la etapa. La más sencilla es seguir las flechas que nos llevan a tomar la ZA-121 en dirección a Pueblica de Valverde. De esta forma, pasado el punto kilométrico uno, dejamos el asfalto por la izquierda para coger un camino. Los que elijan la alternativa más larga deberán bajar hasta la iglesia de Santa María y coger de frente la pista que se encamina hacia la vía del AVE para sin cruzarla ir paralelos a ella un corto tramo y girar a la izquierda hasta la ZA-121, que cruzarán para unirse al otro trazado (Km 2,7).

Caminamos de frente para en unos 400 metros doblar a la derecha y continuar por pista hasta cruzar por una plataforma la línea del AVE, una vez cruzada continuamos recto varios kilómetros entre bosques de encinas y claros atravesando varios arroyos (Km 11,4).

En este punto esta la bifurcación perfectamente señalizada para continuar por el Camino tradicional que se dirige a Bercianos, o bien ir hacia Villanueva de las Peras (ver descripción de la ruta en el apartado observaciones), que cuenta con albergue, bar y ultramarinos. El itinerario tradicional, tras otro cambio de dirección, nos lleva a cruzar una carretera local, tras la que arribamos a Bercianos de Valverde. Pasamos junto a la iglesia de San Pelayo (es posible acceder a la torre, que brinda grandes vistas) y accedemos al núcleo por la calle Mayor.

Km 14,6. Bercianos de Valverde(Bar Social en la planta superior del Ayuntamiento)

Nos despedimos de Bercianos girando a mano izquierda por la calle Las Eras y en 300 metros cruzamos el río Castrón, afluente del Tera (Km 15,2). En un par de minutos torcemos a la izquierda y en otro tanto, a la altura de una chopera, a la derecha (Km 15,7). De frente podremos observar la primera bodega del día, excavada y moldeada en la tierra arcillosa. Algunos giros más nos llevan a emprender un repecho junto a más bodegas, tras el cual llegaremos al paraje El Tomillar (Km 17,4). Seguimos un buen tramo por pista, rodeada de un denso bosque de tomillo, jara y encinas, que se aborta en un canal de riego (Km 20,2). Tras él salimos a la ZA-120, por la que entramos en Santa Croya de Tera.

Km 22,5. Santa Croya de Tera(Bar. Tiendas. Farmacia)

Desde el cierre del albergue privado de Santa Croya hay que dirigirse hasta la próxima localidad, Santa Marta de Tera, para hacer noche en su albergue de peregrinos, la localidad se encuentra prácticamente pegada a Santa Croya. Nada más salir de Santa Croya cruzamos el puente sobre el Tera, río que forma el Lago de Sanabria y que dona su caudal al Esla. Entramos así en Santa Marta de Tera, en cuya iglesia románica del siglo XI se encuentra la joya del Camino Sanabrés. Hablamos de la talla más antigua que se conoce de un Santiago peregrino y está situada en una de las enjutas de la portada sur. El Apóstol, con cayado y zurrón, extiende la palma de su mano y sobrecoge por su belleza y su misterio. La visita es obligada.