Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera

O itinerario

Km 0. Tábara(Todos os servizos)

Km 14,6. Bercianos de Valverde(Bar Social na planta superior do Concello)

Km 22,5. Santa Croya de Tera(Bar. Tendas. Farmacia)

Desde o albergue de Tábara hai dúas alternativas para comezar a etapa. A máis sinxela é seguir as frechas que nos levan a tomar aen dirección a. Desta forma, pasado o punto quilométrico un, deixamos o asfalto pola esquerda para coller un camiño. Os que elixan a alternativa máis longa deberán baixar até ae coller de fronte a pista que se encamiña cara á vía da AVE para sen cruzala ir paralelos a ela un curto tramo e virar á esquerda até a ZA-121, que cruzarán para unirse ao outro trazadoCamiñamos de fronte para nuns 400 metros dobrar á dereita e continuar por pista até cruzar por unha plataforma a liña da AVE, unha vez cruzada continuamos recto varios quilómetros entre bosques de aciñeiras e claros atravesando varios arroiosNeste punto esta a bifurcación perfectamente sinalizada para continuar polo Camiño tradicional que se dirixe a Bercianos, ou ben ir cara a(ver descrición da ruta nas apartado observacións), que conta con albergue, bar e ultramarinos. O itinerario tradicional, tras outro cambio de dirección, lévanos a cruzar unha estrada local, tras a que arribamos a. Pasamos xunto a a(é posible acceder á torre, que brinda grandes vistas) e accedemos ao núcleo pola rúa Maior.Despedímonos de Bercianos virando a man esquerda pola rúa As Eras e en 300 metros cruzamos o, afluente do Tera. Nun par de minutos torcemos á esquerda e noutro tanto, á altura dunha chopera, á dereita. De fronte poderemos observar a primeira adega do día, escavada e moldeada na terra arxilosa. Algúns xiros máis nos levan a emprender un repecho xunto a máis adegas, tras o cal chegaremos á paraxe. Seguimos un bo tramo por pista, rodeada dun denso bosque de tomiño, xara e aciñeiras, que se aborta en unha. Tras el saímos a a, pola que entramos enDesde o peche do albergue privado de Santa Croya hai que dirixirse até a próxima localidade,, para facer noite na súa albergue de peregrinos, a localidade atópase practicamente pegada a. Nada máis saír decruzamos a ponte sobre o, río que forma o Lago de Sanabria e que doa o seu caudal ao Esla. Entramos así en, en cuxaatópase a xoia do Camiño Sanabrés. Falamos da talla máis antiga que se coñece de une está situada nunha das enxoitas do portada sur. O Apóstolo, con cayado e zurrón, estende a palma da súa man e sobrecoge pola súa beleza e o seu misterio. A visita é obrigada.