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Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera
Información sobre a etapa 2: Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera
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Puntos de interese da etapa 2: Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera
O itinerario
- Km 0. Tábara(Todos os servizos)
Desde o albergue de Tábara hai dúas alternativas para comezar a etapa. A máis sinxela é seguir as frechas que nos levan a tomar a ZA-121 en dirección a Pueblica de Valverde. Desta forma, pasado o punto quilométrico un, deixamos o asfalto pola esquerda para coller un camiño. Os que elixan a alternativa máis longa deberán baixar até a igrexa de Santa María e coller de fronte a pista que se encamiña cara á vía da AVE para sen cruzala ir paralelos a ela un curto tramo e virar á esquerda até a ZA-121, que cruzarán para unirse ao outro trazado (Km 2,7).Camiñamos de fronte para nuns 400 metros dobrar á dereita e continuar por pista até cruzar por unha plataforma a liña da AVE, unha vez cruzada continuamos recto varios quilómetros entre bosques de aciñeiras e claros atravesando varios arroios (Km 11,4).Neste punto esta a bifurcación perfectamente sinalizada para continuar polo Camiño tradicional que se dirixe a Bercianos, ou ben ir cara a Villanueva de las Peras (ver descrición da ruta nas apartado observacións), que conta con albergue, bar e ultramarinos. O itinerario tradicional, tras outro cambio de dirección, lévanos a cruzar unha estrada local, tras a que arribamos a Bercianos de Valverde. Pasamos xunto a a igrexa de San Pelayo (é posible acceder á torre, que brinda grandes vistas) e accedemos ao núcleo pola rúa Maior.
- Km 14,6. Bercianos de Valverde(Bar Social na planta superior do Concello)
Despedímonos de Bercianos virando a man esquerda pola rúa As Eras e en 300 metros cruzamos o río Castrón, afluente do Tera (Km 15,2). Nun par de minutos torcemos á esquerda e noutro tanto, á altura dunha chopera, á dereita (Km 15,7). De fronte poderemos observar a primeira adega do día, escavada e moldeada na terra arxilosa. Algúns xiros máis nos levan a emprender un repecho xunto a máis adegas, tras o cal chegaremos á paraxe O Tomillar (Km 17,4). Seguimos un bo tramo por pista, rodeada dun denso bosque de tomiño, xara e aciñeiras, que se aborta en unha canle de rega (Km 20,2). Tras el saímos a a ZA-120, pola que entramos en Santa Croya de Tera.
- Km 22,5. Santa Croya de Tera(Bar. Tendas. Farmacia)
Desde o peche do albergue privado de Santa Croya hai que dirixirse até a próxima localidade, Santa Marta de Tera, para facer noite na súa albergue de peregrinos, a localidade atópase practicamente pegada a Santa Croya. Nada máis saír de Santa Croya cruzamos a ponte sobre o Tera, río que forma o Lago de Sanabria e que doa o seu caudal ao Esla. Entramos así en Santa Marta de Tera, en cuxa igrexa románica do século XI atópase a xoia do Camiño Sanabrés. Falamos da talla máis antiga que se coñece de un Santiago peregrino e está situada nunha das enxoitas do portada sur. O Apóstolo, con cayado e zurrón, estende a palma da súa man e sobrecoge pola súa beleza e o seu misterio. A visita é obrigada.
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