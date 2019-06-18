Etapa de Granja de Moreruela a Tábara

El itinerario

Km 0. Granja de Moreruela(Albergue. Bar. Tienda)

“Aquí se bifurca el camino y se engrandece la historia: la de la Vía de la Plata con el Camino Sanabrés, que aquí nace” Así reza el texto de la Fundación Ramos de Castro que se encuentra junto a la fachada de la iglesia de Granja de Moreruela. En efecto, aquí comienza o, más bien, continúa, para la gran mayoría, la peregrinación a Santiago. Detrás del templo hay que tomar la dirección marcada como Orense, despidiéndonos así de la Vía de la Plata que sigue hacia Astorga. Enfilamos una pista de concentración parcelaria pasando por debajo de la autovía A-66 durante algo más de un kilómetro y, justo al pasar un monolito de piedra referente al Camino de Santiago, giramos a la derecha (Km 1,4). En este punto se encuentra la bifurcación para visitar, quien así lo considere oportuno, el monasterio de Santa María de Moreruela.

Enfilamos de esta manera otra pista en ligero ascenso y durante los siguientes 3 kilómetros seguimos de frente en todos los cruces. Tras este tramo giramos de nuevo a la derecha (Km 4,3) y un kilómetro después a la izquierda. Rodeados de toda una variedad de arbustos mediterráneos descendemos hasta la carretera ZA-123 (Km 6) y, tras medio kilómetro de asfalto, cruzamos el río Esla por el puente Quintos, construido en 1920 con piedra de la población de Bretó (Km 6,6).

Nada más cruzarlo giramos a la izquierda (los bicigrinos pueden seguir de frente por la carretera) y nos internamos por una senda cerrada. Sortea como puede la escabrosa ladera y llega hasta la misma orilla del Esla. En breve comenzamos a distanciarnos del río para afrontar un corto aunque duro repecho que nos conduce hasta un alto (Km 7,9). Desde esta atalaya privilegiada, que nos brinda una excelente panorámica, nos guiamos por algunas flechas pintadas en las encinas. Tras un giro a la izquierda descendemos finalmente hasta una pista. Tras el sueño de frondosa vegetación volvemos de nuevo a la realidad de las pistas de concentración y del horizonte infinito para llegar junto la finca Val de la Rosa (Km 11,2).

Aquí giramos a la derecha para afrontar una larga recta que nos lleva a cruzar una carretera. Tras ella retomamos la pista y giramos a la izquierda en el siguiente cruce. Después torceremos a la derecha tras pasar una casa de campo. Otra pista interminable nos acerca a las primeras casas de Faramontanos de Tábara, momento en el que se aprecia la verdadera magnitud de esta localidad. Pasamos junto a la iglesia de San Martín, consagrada a finales del siglo XIII.

Km 18,2. Faramontanos de Tábara(albergue, Bares. Tienda. Farmacia)

Pasamos al lado del Centro Socio Cultural y dejamos Faramontanos junto a un campo de juego para cruzar la ZA-123, donde nos espera otra pista que seguimos de frente durante más de 2 kilómetros. Tras ellos giramos a la izquierda en un cruce de caminos para volver a girar a la derecha en menos de un kilómetro. Avanzamos hasta pasar por una plataforma superior la vía del AVE y continuamos recto por pista hasta cruzar la N-631 y para entrar en Tábara.