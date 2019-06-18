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Etapa de Granxa de Moreruela a Tábara
Primeira parte na que se aprecia o monte mediterráneo, logo calma
Información sobre a etapa 1: Etapa de Granxa de Moreruela a Tábara
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Puntos de interese da etapa 1: Etapa de Granxa de Moreruela a Tábara
O itinerario
- Km 0. Granxa de Moreruela(Albergue. Bar. Tenda)
“Aquí bifúrcase o camiño e se engrandece a historia: a da Vía da Prata con o Camiño Sanabrés, que aquí nace” Así reza o texto da Fundación Ramos de Castro que se atopa xunto á fachada da igrexa de Granxa de Moreruela. En efecto, aquí comeza ou, máis ben, continúa, para a gran maioría, a peregrinación a Santiago. Detrás do templo hai que tomar a dirección marcada como Ourense, despedíndonos así da Vía da Prata que segue cara a Astorga. Enfilamos unha pista de concentración parcelaria pasando por baixo da autovía A-66 durante algo máis dun quilómetro e, xusto ao pasar un monólito de pedra referente ao Camiño de Santiago, viramos á dereita (Km 1,4). Neste punto atópase a bifurcación para visitar, quen así o considere oportuno, o mosteiro de Santa María de Moreruela.
Enfilamos desta maneira outra pista en lixeiro ascenso e durante os seguintes 3 quilómetros seguimos de fronte en todos os cruzamentos. Tras este tramo viramos de novo á dereita (Km 4,3) e un quilómetro despois á esquerda. Rodeados de toda unha variedade de arbustos mediterráneos descendemos até a estrada ZA-123 (Km 6) e, tras medio quilómetro de asfalto, cruzamos o río Esla por a ponte Quintos, construído en 1920 con pedra da poboación de Bretó (Km 6,6).
Nada máis cruzalo viramos á esquerda (os bicigrinos poden seguir de fronte pola estrada) e internámonos por unha senda pecha. Sortea como pode a escabrosa ladeira e chega até a mesma beira do Esla. En breve comezamos a distanciarnos do río para afrontar un curto aínda que duro repecho que nos conduce até un alto (Km 7,9). Desde esta atalaia privilexiada, que nos brinda unha excelente panorámica, guiámonos por algunhas frechas pintadas nas aciñeiras. Tras un xiro á esquerda descendemos finalmente até unha pista. Tras o soño de frondosa vexetación volvemos de novo á realidade das pistas de concentración e do horizonte infinito para chegar xunto a leira Val de la Rosa (Km 11,2).
Aquí viramos á dereita para afrontar unha longa recta que nos leva a cruzar unha estrada. Tras ela retomamos a pista e viramos á esquerda no seguinte cruzamento. Despois torceremos á dereita tras pasar unha casa de campo. Outra pista interminable achéganos ás primeiras casas de Faramontanos de Tábara, momento no que se aprecia a verdadeira magnitude desta localidade. Pasamos xunto a a igrexa de San Martín, consagrada a finais do século XIII.
- Km 18,2. Faramontanos de Tábara(albergue, Bares. Tenda. Farmacia)
Pasamos á beira do Centro Socio Cultural e deixamos Faramontanos xunto a un campo de xogo para cruzar a ZA-123, onde nos espera outra pista que seguimos de fronte durante máis de 2 quilómetros. Tras eles viramos á esquerda nun cruzamento de camiños para volver virar á dereita en menos dun quilómetro. Avanzamos até pasar por unha plataforma superior a vía da AVE e continuamos recto por pista até cruzar a N-631 e para entrar en Tábara.
- Km 25,3. Tábara(Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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