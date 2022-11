Etapa de Granja de Moreruela a Tábara

L’itinerari

Km 0. Granja de Moreruela(Alberg. Bar. Botiga)

Km 18,2. Faramontanos de Tábara(alberg, Bars. Botiga. Farmàcia)

Km 25,3. Tábara(Tots els serveis)

“Aquí es bifurca el camí i s'engrandeix la història: la de la Via de la Plata amb el, que aquí neix” Així resa el text de la Fundació Ramos de Castro que es troba al costat de la façana de l'església de. En efecte, aquí comença o, més aviat, continua, per a la gran majoria, la peregrinació a Santiago. Darrere del temple cal prendre la direcció marcada com Orense, acomiadant-nos així de la Via de la Plata que segueix cap a Astorga. Enfilem una pista de concentració parcel·lària passant per sota de l'autovia A-66 durant una mica més d'un quilòmetre i, just en passar un monòlit de pedra referent al Camí de Santiago, girem a la dreta. En aquest punt es troba la bifurcació per a visitar, qui així ho consideri oportú, el monestir de Santa María de Moreruela.Enfilem d'aquesta manera una altra pista en lleuger ascens i durant els següents 3 quilòmetres seguim de front en tots els encreuaments. Després d'aquest tram girem de nou a la dretai un quilòmetre després a l'esquerra. Envoltats de tota una varietat d'arbustos mediterranis descendim fins a la carretera(Km 6) i, després de mig quilòmetre d'asfalt, travessem elper el, construït en 1920 amb pedra de la població de Bretó.Res més creuar-ho girem a l'esquerra (els bicigrinos poden seguir de front per la carretera) i ens internem per una senda tancada. Sorteja com pot l'escabrós vessant i arriba fins a la mateixa riba de l'Esla. En breu comencem a distanciar-nos del riu per a afrontar un curt encara que dur repit que ens condueix fins a un alt. Des d'aquesta talaia privilegiada, que ens brinda una, ens guiem per algunes fletxes pintades en les alzines. Després d'un gir a l'esquerra descendim finalment fins a una pista. Després del somni de frondosa vegetació tornem de nou a la realitat de les pistes de concentració i de l'horitzó infinit per a arribar junt la finca.Aquí girem a la dreta per a afrontar una llarga recta que ens porta a travessar una carretera. Després d'ella reprenem la pista i girem a l'esquerra en el següent encreuament. Després torçarem a la dreta després de passar una casa de camp. Una altra pista interminable ens acosta a les primeres cases de, moment en el qual s'aprecia la veritable magnitud d'aquesta localitat. Passem al costat de la, consagrada a la fi del segle XIII.Passem al costat del Centre Soci Cultural i deixem Faramontanos al costat d'un camp de joc per a creuar la ZA-123, on ens espera una altra pista que seguim de front durant més de 2 quilòmetres. Després d'ells girem a l'esquerra en un encreuament de camins per a tornar a girar a la dreta en menys d'un quilòmetre. Avancem fins a passar per una plataforma superior la via de l'AVE i continuem recte per pista fins a creuar la N-631 i per a entrar en