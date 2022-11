Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera

L’itinerari

Km 0. Tábara(Tots els serveis)

Km 14,6. Bercianos de Valverde(Bar Social en la planta superior de l'Ajuntament)

Km 22,5. Santa Croya de Tera(Bar. Botigues. Farmàcia)

Des de l'alberg de Tábara hi ha dues alternatives per a començar l'etapa. La més senzilla és seguir les fletxes que ens porten a prendre laen direcció a. D'aquesta manera, passat el punt quilomètric un, vam deixar l'asfalt per l'esquerra per a agafar un camí. Els que triïn l'alternativa més llarga hauran de baixar fins a lai agafar de front la pista que s'encamina cap a la via de l'AVE per a sense creuar-la anar paral·lels a ella un curt tram i girar a l'esquerra fins a la ZA-121, que creuaran per a unir-se a l'altre traçatCaminem de front per a en uns 400 metres doblegar a la dreta i continuar per pista fins a creuar per una plataforma la línia de l'AVE, una vegada creuada continuem recte diversos quilòmetres entre boscos d'alzines i clars travessant diversos rierolsEn aquest punt aquesta la bifurcació perfectament senyalitzada per a continuar pel Camí tradicional que es dirigeix a Bercianos, o bé anar cap a(veure descripció de la ruta en l'apartat observacions), que compta amb alberg, bar i ultramarins. L'itinerari tradicional, darrere l'altre canvi de direcció, ens porta a travessar una carretera local, després de la qual arribem a. Passem al costat de la(és possible accedir a la torre, que brinda grans vistes) i accedim al nucli pel carrer Major.Ens acomiadem de Bercianos girant a mà esquerra pel carrer Les Eres i en 300 metres travessem el, afluent del Tera. En un parell de minuts torcem a l'esquerra i en un altre punt, a l'altura d'una chopera, a la dreta. De front podrem observar el primer celler del dia, excavada i modelada en la terra argilenca. Alguns girs més ens porten a emprendre un repit al costat de més cellers, després del qual arribarem al paratge. Seguim un bon tram per pista, envoltada d'un dens bosc de farigola, jara i alzines, que s'avorta en un. Després d'ell sortim a la, per la qual entrem enDes del tancament de l'alberg privat de Santa Croya cal dirigir-se fins a la pròxima localitat,, per a fer nit en el seu alberg de pelegrins, la localitat es troba pràcticament pegada a. Res més sortir decreuem el pont sobre el, riu que forma el Llac de Sanabria i que dona el seu cabal a l'Esla. Entrem així en, en lade la quales troba la joia del Camí Sanabrés. Parlem de la talla més antiga que es coneix d'uni està situada en una dels carcanyols de la portada sud. L'Apòstol, amb gaiato i sarró, estén el palmell de la seva mà i esglaia per la seva bellesa i el seu misteri. La visita és obligada.