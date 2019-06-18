Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera
Laberint de creus que portaran fins a les portes de la vall del riu Tera
Informació sobre l’etapa 2: Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera
Amplia el mapa
Punts d’interès de l’etapa 2: Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera
L’itinerari
- Km 0. Tábara(Tots els serveis)
Des de l'alberg de Tábara hi ha dues alternatives per a començar l'etapa. La més senzilla és seguir les fletxes que ens porten a prendre la ZA-121 en direcció a Pueblica de Valverde. D'aquesta manera, passat el punt quilomètric un, vam deixar l'asfalt per l'esquerra per a agafar un camí. Els que triïn l'alternativa més llarga hauran de baixar fins a la església de Santa María i agafar de front la pista que s'encamina cap a la via de l'AVE per a sense creuar-la anar paral·lels a ella un curt tram i girar a l'esquerra fins a la ZA-121, que creuaran per a unir-se a l'altre traçat (Km 2,7).Caminem de front per a en uns 400 metres doblegar a la dreta i continuar per pista fins a creuar per una plataforma la línia de l'AVE, una vegada creuada continuem recte diversos quilòmetres entre boscos d'alzines i clars travessant diversos rierols (Km 11,4).En aquest punt aquesta la bifurcació perfectament senyalitzada per a continuar pel Camí tradicional que es dirigeix a Bercianos, o bé anar cap a Villanueva de les Peres (veure descripció de la ruta en l'apartat observacions), que compta amb alberg, bar i ultramarins. L'itinerari tradicional, darrere l'altre canvi de direcció, ens porta a travessar una carretera local, després de la qual arribem a Bercianos de Valverde. Passem al costat de la església de Sant Pelayo (és possible accedir a la torre, que brinda grans vistes) i accedim al nucli pel carrer Major.
- Km 14,6. Bercianos de Valverde(Bar Social en la planta superior de l'Ajuntament)
Ens acomiadem de Bercianos girant a mà esquerra pel carrer Les Eres i en 300 metres travessem el riu Castrón, afluent del Tera (Km 15,2). En un parell de minuts torcem a l'esquerra i en un altre punt, a l'altura d'una chopera, a la dreta (Km 15,7). De front podrem observar el primer celler del dia, excavada i modelada en la terra argilenca. Alguns girs més ens porten a emprendre un repit al costat de més cellers, després del qual arribarem al paratge La Timoneda (Km 17,4). Seguim un bon tram per pista, envoltada d'un dens bosc de farigola, jara i alzines, que s'avorta en un canal de reg (Km 20,2). Després d'ell sortim a la ZA-120, per la qual entrem en Santa Croya de Tera.
- Km 22,5. Santa Croya de Tera(Bar. Botigues. Farmàcia)
Des del tancament de l'alberg privat de Santa Croya cal dirigir-se fins a la pròxima localitat, Santa Marta de Tera, per a fer nit en el seu alberg de pelegrins, la localitat es troba pràcticament pegada a Santa Croya. Res més sortir de Santa Croya creuem el pont sobre el Tera, riu que forma el Llac de Sanabria i que dona el seu cabal a l'Esla. Entrem així en Santa Marta de Tera, en la església romànica de la qual del segle XI es troba la joia del Camí Sanabrés. Parlem de la talla més antiga que es coneix d'un Santiago pelegrí i està situada en una dels carcanyols de la portada sud. L'Apòstol, amb gaiato i sarró, estén el palmell de la seva mà i esglaia per la seva bellesa i el seu misteri. La visita és obligada.
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots