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Moreruela Granja eta Tábara arteko etapa
Lehenengo zatian, mendi mediterraneoa ikusten da, eta gero baretu egiten da.
Etapari buruzko informazioa 1: Moreruela Granja eta Tábara arteko etapa
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Etapako interesguneak 1: Moreruela Granja eta Tábara arteko etapa
Ibilbidea
- 0 km. Moreruelako landetxea (aterpetxea. taberna. Denda)
“Hemen bidea bitan banatzen da eta historia goraipatzen da: Zilarraren Bidea eta hemen jaiotzen den Sanabres Bidea”. Hala dio Ramos de Castro Fundazioak, Granja de Moreruelaren elizaren fatxadaren ondoan dagoenak. Izan ere, hemen Santiagorako erromesaldia hasten edo, hobeto esanda, jarraitzen du, gehienentzat. Tenpluaren atzean Ourense izeneko norabidea hartu behar da, eta horrela Zilarraren Bidea agurtu, Astorgarantz jarraitzen baitu. Lurzati berrantolamenduko pista bat gurutzatuko dugu, A-66 autobiaren azpitik pasatuz kilometro bat baino gehixeago, eta, Done Jakue bideko harrizko monolito bat pasatzean, eskuinera egingo dugu (1,4 km). Puntu honetan, Moreruelako Santa Maria monasterioa bisitatzeko bidegurutzea dago.
Horrela, beste pista bat zabalduko dugu pixka bat gorantz, eta hurrengo 3 kilometroetan aurrera egingo dugu bidegurutze guztietan. Tarte horren ondoren, eskuinera egingo dugu berriro (4,3 km) eta kilometro bat geroago ezkerrera. Mediterraneoko zuhaixka ugariz inguratuta, ZA-123 errepidera (6. km) jaitsiko gara, eta, kilometro erdi asfaltoz inguratuta, Esla ibaia zeharkatuko dugu Quintos zubitik. Zubi hori 1920an eraiki zuten, Bretongo herriaren harriarekin (6,6. km).
Gurutzatu bezain laster, ezkerrera biratuko dugu (bizikletariek errepidean aurrera egin dezakete) eta bide itxi batetik barneratuko gara. Hegal malkartsua ahal den bezala zeharkatu eta Esla ibaiertzeraino iristen da. Laster, ibaitik urruntzen hasiko gara, aldapa labur baina gogor bati aurre egiteko (7,9 km). Ikuspegi bikaina ematen digun talaia pribilegiatu horretatik, arteetan margotutako gezi batzuk ikusiko ditugu. Ezkerrera biratu ondoren, pista batera jaitsiko gara. Landaredi hostotsuaren ametsaren ondoren, kontzentrazio-pisten eta horizonte infinituaren errealitatera itzultzen gara, Val de la Rosa (11,2. km) finkaren ondora iristeko.
Eskuinetara egingo dugu, errepide bat zeharkatzera eramango gaituen zuzen luze bati aurre egiteko. Ondoren, pistara itzuli eta hurrengo bidegurutzean ezkerrera egingo dugu. Gero, landa-etxe bat igaro ondoren, eskuinerantz egingo dugu. Beste pista amaigabe batek Faramontanos de Tábarako lehen etxeetara eramango gaitu. Une horretan, herri honen benetako tamaina ikus daiteke. San Martin elizaren ondotik pasatuko gara, XIII. mendearen amaieran.
- 18,2 km. Tábarako faramontanoak (aterpetxea, tabernak. Denda. Farmazia)
Zentro Soziokulturalaren ondotik pasa, eta Faramontanos utzi, ZA-123 errepidea gurutzatzeko jokaleku baten ondoan. Han, beste pista bat ikusiko dugu, aurrez aurre 2 kilometro baino gehiago. Ondoren, ezkerrera biratuko dugu bidegurutze batean, kilometro bat baino gutxiagoan eskuinera biratzeko. Goiko plataforma batetik AVE trenbidea pasa, eta pistatik zuzen jarraitu, N-631 zeharkatu eta Tábaran sartzeko.
- 25,3 km. Tábara (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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