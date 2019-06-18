Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Tábaratik Santa Kroyarako etapa (Tera)
Gurutze-labirintoa, Tera ibaiaren ibarreko ateetara eramango duena
Etapari buruzko informazioa 2: Tábaratik Santa Kroyarako etapa (Tera)
Mapa handitu
Etapako interesguneak 2: Tábaratik Santa Kroyarako etapa (Tera)
Ibilbidea
- 0 km. Tábara (zerbitzu guztiak)
Tábarako aterpetxetik bi aukera daude etapa hasteko. Errazena ZA-121 hartzeko geziak jarraitzea da, Valverderako bidean. Horrela, lehenengo kilometro-puntua igarota, asfaltoa ezkerretik utziko dugu bide bat hartzeko. Aukerarik luzeena hautatzen dutenek Santa Maria elizaraino jaitsi beharko dute, eta aurrez aurre AVE trenbidera doan pista hartuko dute, haren parean tarte labur bat igaro gabe, eta ezkerrera biratuko dute ZA-121eraino, beste trazadurari lotzeko (2,7 km). Aurrez aurre, 400 metro ingurura, eskuinerantz tolestu eta pistatik jarraitu, AVE linearen lerroa plataforma batetik gurutzatu arte. Gurutzatu ondoren, zenbait kilometro zuzen egin behar ditugu, artadien eta soilguneen artean, erreka batzuk zeharkatuz (11,4. km). Puntu honetan, Bercianosera doan bide tradizionaletik jarraitzeko behar bezala seinalatutako bidegurutzea dago, edo Villanueva de las Perasera joateko (ikus ibilbidearen deskribapena oharrak atalean), aterpetxea, taberna eta janari-dendak dituena. Ohiko ibilbideak, beste norabide-aldaketa baten ondoren, tokiko errepide bat zeharkatzera garamatza, eta, ondoren, Bercianos de Valverdera iritsiko gara. San Pelaio elizaren ondotik pasatuko gara (dorrera sar daiteke, bista ederrak baititu) eta Kale Nagusitik sartuko gara.
- 14,6 km. Bercianos de Valverde (Udalaren goiko solairuko taberna soziala)
Bercianosetik agurtzen gara Las Eras kaletik ezkerrera biratuz, eta 300 metroan Castron ibaia zeharkatzen dugu, Tera ibaiaren adarra (15,2 km). Minutu pare batean ezkerrera egingo dugu, eta beste horrenbeste makaldi baten parean, eskuinera (15,7 km). Aurrez aurre, eguneko lehen sotoa ikusiko dugu, lur buztintsuan induskatu eta moldekatua. Biraketa gehiago eginez gero, upategi gehiagoren ondoan aldapa bat egingo dugu, eta, ondoren, El Tomillar parajera iritsiko gara (17,4 km). Pista bakoitzean bide-zati on bat ikusiko dugu, ezkai-, jara- eta arte-baso trinko batez inguratuta. Baso hori ureztatze-kanal batean (20,2 km) aborta daiteke. Ondoren, ZA-120 errepidera atera eta Santa Kroya de Tera sartuko gara.
- 22,5 km. Santa Kroya de Tera (taberna). Dendak. Farmazia)
Santa Kroya aterpetxe pribatuaren itxituratik, Santa Marta de Tera herrira joan behar da, erromesen aterpetxean gaua egiteko. Herria Santa Kroyaren ondoan dago. Santa Kroisatik atera eta berehala, Tera ibaiaren gaineko zubia gurutzatuko dugu. Sanabriako lakua osatzen du ibaiak, eta emaria Eslan ematen du. Horrela, Santa Marta de Teran sartuko gara. XI. mendeko eliza erromanikoan Sanabriako Bidearen altxorra dago. Santiago erromes baten tamaina zaharrenaz ari gara, hegoaldeko portadako enjutetako batean kokatuta. Apostoluak, arkua eta zurroia dituela, bere esku-ahurra zabaltzen du eta bere edertasunak eta misterioak hunkitzen dute. Bisitaldia nahitaezkoa da.
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak